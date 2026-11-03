Γιάννης Βούρος για την απόφαση του Δημήτρη Πιατά να παίξει στο θέατρο μετά τον χαμό της συζύγου του: Έκανε αυτό που τον εκτόνωσε
Γιάννης Βούρος για την απόφαση του Δημήτρη Πιατά να παίξει στο θέατρο μετά τον χαμό της συζύγου του: Έκανε αυτό που τον εκτόνωσε
Οι δύο ηθοποιοί συμμετέχουν στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας»
Την απόφαση του Δημήτρη Πιατά να παίξει κανονικά στο θέατρο μετά την απώλεια της συζύγου του σχολίασε ο Γιάννης Βούρος, εξηγώντας πως επέλεξε να κάνει αυτό που τον εκτόνωσε και τον έκανε να αισθανθεί καλύτερα.
Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», όπως προβλήθηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, και επισήμανε πως έχει βρεθεί και ο ίδιος σε αντίστοιχη θέση όταν έχασε και τους δύο του γονείς. «Είναι κάτι το οποίο μου συνέβη κι εμένα. Εγώ έθαψα τη μάνα μου στις 16.00 και είχα απογευματινή παράσταση, τον πατέρα μου στις 14.30-15.00 και πήγα στη βραδινή και έπαιξα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την ψυχοσύνθεση του ηθοποιού, με το κατά πόσο είναι μια ανάγκη να εκτονωθεί και να μην πέσει – σε κατάθλιψη θα πέσει έτσι κι αλλιώς – στη λογική να χτυπιέται στα πατώματα», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βούρος.
Έπειτα, ανέφερε πως ο Δημήτρης Πιατάς ρωτήθηκε από τους συνεργάτες του εάν αισθανόταν πως έπρεπε η παράσταση να αναβληθεί και απάντησε πως δεν ήθελε: «Είπαμε στον Δημήτρη αν αισθάνεται περίεργα να μην παίξουμε, αλλά ο Δημήτρης έκανε το καθήκον του. Το καθήκον του δεν είναι να πρέπει να βγει να κάνει τον καραγκιόζη, αλλά να κάνει αυτό που θα τον εκτόνωνε, αυτό που θα του δημιουργούσε καλύτερη ψυχολογία», τόνισε ο ηθοποιός.
Δείτε το βίντεο
Ο Δημήτρης Πιατάς μετρούσε πάνω από 40 χρόνια κοινής πορείας με τη Λέλα Πιατά και μαζί απέκτησαν δύο κόρες.
Το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, παρά το βαρύ πένθος, ο ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου Χορν και έπαιξε κανονικά στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας», με τον Γιάννη Βούρο, ο οποίος συμμετέχει επίσης στην παράσταση, να είναι εκείνος που ανακοίνωσε στους θεατές τη δυσάρεστη είδηση.
«Νομίζετε ότι οι ηθοποιοί είναι μόνο λάμψη, εξώφυλλα και χλιδή, αλλά αυτό δεν ισχύει οι ηθοποιοί δίνουν την ψυχή τους πάνω στη σκηνή και πολλές φορές παραμερίζουν τα πάντα γι' αυτό», είπε και προσέθεσε: «Θέλω να σας πω κάτι που συνέβη και μας συγκλόνισε όλους σήμερα. Πέθανε η αγαπημένη γυναίκα του Δημήτρη Πιατά, όλοι του είπαμε ότι πρέπει να αναβάλει την παράσταση, αλλά εκείνος ήθελε να ανέβει στη σκηνή σεβόμενος όλους τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν λόγια».
Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», όπως προβλήθηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, και επισήμανε πως έχει βρεθεί και ο ίδιος σε αντίστοιχη θέση όταν έχασε και τους δύο του γονείς. «Είναι κάτι το οποίο μου συνέβη κι εμένα. Εγώ έθαψα τη μάνα μου στις 16.00 και είχα απογευματινή παράσταση, τον πατέρα μου στις 14.30-15.00 και πήγα στη βραδινή και έπαιξα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την ψυχοσύνθεση του ηθοποιού, με το κατά πόσο είναι μια ανάγκη να εκτονωθεί και να μην πέσει – σε κατάθλιψη θα πέσει έτσι κι αλλιώς – στη λογική να χτυπιέται στα πατώματα», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βούρος.
Έπειτα, ανέφερε πως ο Δημήτρης Πιατάς ρωτήθηκε από τους συνεργάτες του εάν αισθανόταν πως έπρεπε η παράσταση να αναβληθεί και απάντησε πως δεν ήθελε: «Είπαμε στον Δημήτρη αν αισθάνεται περίεργα να μην παίξουμε, αλλά ο Δημήτρης έκανε το καθήκον του. Το καθήκον του δεν είναι να πρέπει να βγει να κάνει τον καραγκιόζη, αλλά να κάνει αυτό που θα τον εκτόνωνε, αυτό που θα του δημιουργούσε καλύτερη ψυχολογία», τόνισε ο ηθοποιός.
Δείτε το βίντεο
Ο Δημήτρης Πιατάς μετρούσε πάνω από 40 χρόνια κοινής πορείας με τη Λέλα Πιατά και μαζί απέκτησαν δύο κόρες.
Το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, παρά το βαρύ πένθος, ο ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου Χορν και έπαιξε κανονικά στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας», με τον Γιάννη Βούρο, ο οποίος συμμετέχει επίσης στην παράσταση, να είναι εκείνος που ανακοίνωσε στους θεατές τη δυσάρεστη είδηση.
«Νομίζετε ότι οι ηθοποιοί είναι μόνο λάμψη, εξώφυλλα και χλιδή, αλλά αυτό δεν ισχύει οι ηθοποιοί δίνουν την ψυχή τους πάνω στη σκηνή και πολλές φορές παραμερίζουν τα πάντα γι' αυτό», είπε και προσέθεσε: «Θέλω να σας πω κάτι που συνέβη και μας συγκλόνισε όλους σήμερα. Πέθανε η αγαπημένη γυναίκα του Δημήτρη Πιατά, όλοι του είπαμε ότι πρέπει να αναβάλει την παράσταση, αλλά εκείνος ήθελε να ανέβει στη σκηνή σεβόμενος όλους τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν λόγια».
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