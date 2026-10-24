Δύσκολες ώρες για τον Δημήτρη Πιατά: Έχασε τη σύζυγό του, Λέλα - Έπαιξε κανονικά στο θέατρο, την είδηση ανακοίνωσε μετά την παράσταση ο Γιάννης Βούρος