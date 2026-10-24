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Δύσκολες ώρες για τον Δημήτρη Πιατά: Έχασε τη σύζυγό του, Λέλα - Έπαιξε κανονικά στο θέατρο, την είδηση ανακοίνωσε μετά την παράσταση ο Γιάννης Βούρος
Δύσκολες ώρες για τον Δημήτρη Πιατά: Έχασε τη σύζυγό του, Λέλα - Έπαιξε κανονικά στο θέατρο, την είδηση ανακοίνωσε μετά την παράσταση ο Γιάννης Βούρος
Ο αγαπημένος ηθοποιός έπαιξε κανονικά το βράδυ της Παρασκευής στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας»
Δύσκολες ώρες βιώνει ο Δημήτρης Πιατάς, καθώς πέθανε η σύζυγός του, Λέλα Πιατά με την οποία είχε δημιουργήσει οικογένεια και είχε μοιραστεί περισσότερα από 40 χρόνια κοινής πορείας. Μαζί έχουν δύο κόρες, την Ιωάννα και την Άννα, ενώ έχουν αποκτήσει και δύο εγγονάκια.
Παρά το βαρύ πένθος, το βράδυ της Παρασκευής (23/10) ο ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου Χορν και έπαιξε κανονικά στην παράσταση στην οποία συμμετέχει «Μάρτυρας Κατηγορίας».
Τη δυσάρεστη είδηση της απώλειας ανακοίνωσε στους θεατές στο τέλος της παράστασης ο συνάδελφός του, Γιάννης Βούρος.
«Νομίζετε ότι οι ηθοποιοί είναι μόνο λάμψη, εξώφυλλα και χλιδή, αλλά αυτό δεν ισχύει οι ηθοποιοί δίνουν την ψυχή τους πάνω στη σκηνή και πολλές φορές παραμερίζουν τα πάντα γι' αυτό» είπε και προσέθεσε: «Θέλω να σας πω κάτι που συνέβη και μας συγκλόνισε όλους σήμερα. Πέθανε η αγαπημένη γυναίκα του Δημήτρη Πιατά, όλοι του είπαμε ότι πρέπει να αναβάλει την παράσταση, αλλά εκείνος ήθελε να ανέβει στη σκηνή σεβόμενος όλους τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν λόγια».
Το κοινό χειροκρότησε και οι συνάδελφοι του έσπευσαν να αγκαλιάσουν τον Δημήτρη Πιατά που ήταν εμφανώς συγκινημένος, σύμφωνα με μαρτυρίες.
Παρά το βαρύ πένθος, το βράδυ της Παρασκευής (23/10) ο ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου Χορν και έπαιξε κανονικά στην παράσταση στην οποία συμμετέχει «Μάρτυρας Κατηγορίας».
Τη δυσάρεστη είδηση της απώλειας ανακοίνωσε στους θεατές στο τέλος της παράστασης ο συνάδελφός του, Γιάννης Βούρος.
«Νομίζετε ότι οι ηθοποιοί είναι μόνο λάμψη, εξώφυλλα και χλιδή, αλλά αυτό δεν ισχύει οι ηθοποιοί δίνουν την ψυχή τους πάνω στη σκηνή και πολλές φορές παραμερίζουν τα πάντα γι' αυτό» είπε και προσέθεσε: «Θέλω να σας πω κάτι που συνέβη και μας συγκλόνισε όλους σήμερα. Πέθανε η αγαπημένη γυναίκα του Δημήτρη Πιατά, όλοι του είπαμε ότι πρέπει να αναβάλει την παράσταση, αλλά εκείνος ήθελε να ανέβει στη σκηνή σεβόμενος όλους τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν λόγια».
Το κοινό χειροκρότησε και οι συνάδελφοι του έσπευσαν να αγκαλιάσουν τον Δημήτρη Πιατά που ήταν εμφανώς συγκινημένος, σύμφωνα με μαρτυρίες.
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