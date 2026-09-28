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Θέατρο Χορν: Ο συναρπαστικός «Μάρτυρας Κατηγορίας» της Αγκάθα Κρίστι επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
Θέατρο Χορν: Ο συναρπαστικός «Μάρτυρας Κατηγορίας» της Αγκάθα Κρίστι επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
Γιάννης Βούρος, Δημήτρης Πιατάς, Ευγενία Δημοτροπούλου, Μέμος Μπεγνής και Νίκη Παλληκαράκη μαζί στη σκηνή
Τον διαχρονικό τίτλο του ως ένα τα πιο συναρπαστικά δικαστικά θρίλερ όλων των εποχών επιβεβαίωσε και στην Ελλάδα ο «Μάρτυρας Κατηγορίας» της Αγκάθα Κρίστι, που επιστρέφει για 4η συνεχή χρονιά στο Θέατρο Χορν, από τις 30 Σεπτεμβρίου, έχοντας ήδη διαγράψει έναν κύκλο 555 παραστάσεων τις οποίες παρακολούθησαν 200.000 θεατές.
Ο Νικορέστης Χανιωτάκης σκηνοθετεί τον Γιάννη Βούρο, τον Δημήτρη Πιατά, την Ευγενία Δημοτροπούλου, τον Μέμο Μπεγνή, τη Νίκη Παλληκαράκη και τους άλλους ηθοποιούς του θιάσου σε μια σκηνική συνύπαρξη γεμάτη ένταση που οδηγεί σε ένα από τα πιο απροσδόκητα φινάλε που γράφτηκαν ποτέ.
Ο «Μάρτυρας Κατηγορίας» θεωρείται το πιο καλογραμμένο έργο της Άγκαθα Κρίστι. Αν και η ίδια δήλωνε πως «δεν είχε ιδέα από νομικά», η θεατρική διασκευή του 1953 στο Λονδίνο και το Broadway σημείωσε παγκόσμια επιτυχία, ενώ η κινηματογραφική μεταφορά του Μπίλι Ουάιλντερ το 1957 απέσπασε 6 υποψηφιότητες για Όσκαρ.
Ο Λέοναρντ Βόουλ κατηγορείται για τη δολοφονία μιας πλούσιας χήρας. Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Ο δαιμόνιος ποινικολόγος Ουίλφρεντ Ρόμπαρτς που αναλαμβάνει την υπεράσπισή του ωστόσο, δεν είναι τόσο σίγουρος για την ενοχή του. Ο αγώνας του νεαρού άνδρα να μην καταδικαστεί θα κριθεί στα έδρανα του δικαστηρίου όπου οι μαρτυρίες είναι συντριπτικά εναντίον του και η ετυμηγορία των ενόρκων φαίνεται μονόδρομος. Μόνη μάρτυρας για την υπεράσπισή του είναι η αινιγματική σύζυγός του που κρατάει την άκρη του νήματος και τη λύση του γρίφου.
Παραστάσεις: Τετάρτη 19:00, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή: 18:00
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Ο Νικορέστης Χανιωτάκης σκηνοθετεί τον Γιάννη Βούρο, τον Δημήτρη Πιατά, την Ευγενία Δημοτροπούλου, τον Μέμο Μπεγνή, τη Νίκη Παλληκαράκη και τους άλλους ηθοποιούς του θιάσου σε μια σκηνική συνύπαρξη γεμάτη ένταση που οδηγεί σε ένα από τα πιο απροσδόκητα φινάλε που γράφτηκαν ποτέ.
Ο «Μάρτυρας Κατηγορίας» θεωρείται το πιο καλογραμμένο έργο της Άγκαθα Κρίστι. Αν και η ίδια δήλωνε πως «δεν είχε ιδέα από νομικά», η θεατρική διασκευή του 1953 στο Λονδίνο και το Broadway σημείωσε παγκόσμια επιτυχία, ενώ η κινηματογραφική μεταφορά του Μπίλι Ουάιλντερ το 1957 απέσπασε 6 υποψηφιότητες για Όσκαρ.
Ο Λέοναρντ Βόουλ κατηγορείται για τη δολοφονία μιας πλούσιας χήρας. Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Ο δαιμόνιος ποινικολόγος Ουίλφρεντ Ρόμπαρτς που αναλαμβάνει την υπεράσπισή του ωστόσο, δεν είναι τόσο σίγουρος για την ενοχή του. Ο αγώνας του νεαρού άνδρα να μην καταδικαστεί θα κριθεί στα έδρανα του δικαστηρίου όπου οι μαρτυρίες είναι συντριπτικά εναντίον του και η ετυμηγορία των ενόρκων φαίνεται μονόδρομος. Μόνη μάρτυρας για την υπεράσπισή του είναι η αινιγματική σύζυγός του που κρατάει την άκρη του νήματος και τη λύση του γρίφου.
Παραστάσεις: Τετάρτη 19:00, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή: 18:00
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