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Σάλος με τη Μάρθα Στιούαρτ: Ντύθηκε άστεγη για το Χάλογουιν
Σάλος με τη Μάρθα Στιούαρτ: Ντύθηκε άστεγη για το Χάλογουιν
Η μεταμφίεση της γκουρού του lifestyle προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, με την ίδια να αναγκάζεται να ζητήσει συγγνώμη
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η Μάρθα Στιούαρτ με τη μεταμφίεση που επέλεξε για το φετινό Χάλογουιν. Η επιχειρηματίας και γκουρού του lifestyle αποφάσισε να ντυθεί άστεγη, προκαλώντας κύμα επικρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τελικά να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι η επιλογή της «δεν καθόλου αστεία».
Η Στιούαρτ δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν με σκισμένα ρούχα και λερωμένο πρόσωπο, κρατώντας μια πινακίδα που έγραφε «Πεινάω. Βοηθήστε με».
Η εικόνα, η οποία συμπεριλαμβανόταν σε ένα καρουζέλ φωτογραφιών για την προώθηση των κεριών της, προκάλεσε την αντίδραση πολλών διαδικτυακών ακόλουθών της, που κατηγόρησαν την πολυεκατομμυριούχο επιχειρηματία ότι αντιμετώπισε την αστεγία ως αφορμή για διασκέδαση.
«Γιατί πιστεύεις ότι οι φτωχοί άνθρωποι που πεθαίνουν στην άκρη του δρόμου αποτελούν ιδέα για αποκριάτικη στολή;», αναρωτήθηκε κάποιος. «Δες τι συμβαίνει γύρω σου, Μάρθα. Ο κόσμος δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα», σχολίασε κάποιος άλλος, ενώ αρκετοί χαρακτήρισαν την επιλογή της προσβλητική και αποκομμένη από την πραγματικότητα.
Η κριτική επικεντρώθηκε κυρίως στο γεγονός ότι μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά εύπορες προσωπικότητες της αμερικανικής τηλεόρασης επέλεξε να μεταμφιεστεί σε άνθρωπο που αντιμετωπίζει συνθήκες ακραίας φτώχειας. Μπροστά στις αντιδράσεις, η Στιούαρτ διέγραψε τη φωτογραφία και την Κυριακή εξέδωσε δήλωση προς μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το Page Six και το περιοδικό People, επιχειρώντας να εξηγήσει την επιλογή της.
Όπως υποστήριξε, στόχος της δεν ήταν να διακωμωδήσει τους αστέγους, αλλά να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα της Αμερικής. «Με στενοχωρεί το γεγονός ότι η χθεσινή μου μεταμφίεση για το Χάλογουιν, η οποία είχε σκοπό να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τον κόσμο για το πολύ σοβαρό ζήτημα της αστεγίας, προσέβαλε ανθρώπους. Αυτό δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια τόνισε ότι έχει ασχοληθεί επί χρόνια με τη στήριξη φιλανθρωπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. «Η αστεγία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και διαρκείς κρίσεις της Αμερικής. Είναι ένα ζήτημα που με απασχολεί βαθιά και έχω αφιερώσει σημαντικό χρόνο και προσπάθεια στη στήριξη φιλανθρωπικών οργανώσεων που αγωνίζονται για την αντιμετώπιση αυτής της συνεχιζόμενης κοινωνικής μάστιγας. Δεσμεύομαι να συνεχίσω να συμβάλλω στην αλλαγή της κατάστασης», πρόσθεσε.
Η Στιούαρτ αναφέρθηκε επίσης στην ιδιαίτερη αγάπη της για το Χάλογουιμ, μια γιορτή με την οποία έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της τηλεοπτικής και επαγγελματικής της δραστηριότητας. «Έχω περάσει δεκαετίες διδάσκοντας σε άλλους πώς να γιορτάζουν το Χάλογουιν, μοιράζοντας διασκεδαστικές, γιορτινές συνταγές, προτείνοντας πρωτότυπες χειροτεχνίες και δίνοντας συμβουλές για τη διασκέδαση και τη φιλοξενία, ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο μία από τις αγαπημένες μου γιορτές του χρόνου», δήλωσε.
Η αρχική τοποθέτηση της Στιούαρτ δεν περιλάμβανε ρητή συγγνώμη, καθώς περιορίστηκε στην έκφραση της λύπης της για το γεγονός ότι η μεταμφίεσή της προσέβαλε ορισμένους ανθρώπους. Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Instagram, αυτή τη φορά αναγνωρίζοντας ξεκάθαρα ότι είχε κάνει λάθος. «Είναι δύσκολο να παραδεχτείς ότι έκανες πραγματικά ένα μεγάλο λάθος. Η προηγούμενη δήλωσή μου δεν ήταν αρκετή», έγραψε.
«Γνωρίζω ότι πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Το να φορέσω μια τέτοια στολή ήταν αναίσθητο και καθόλου αστείο. Λυπάμαι πάρα πολύ», πρόσθεσε, ζητώντας δημόσια συγγνώμη.
Παρά τη δεύτερη δήλωση, οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχίστηκαν, με αρκετούς να εκφράζουν την απογοήτευσή τους τόσο για την αρχική επιλογή της όσο και για το γεγονός ότι δεν είχε αντιληφθεί εγκαίρως πόσο αρνητικά θα μπορούσε να εκληφθεί. «Αγαπώ τη Μάρθα, αλλά πώς γίνεται κανείς από την ομάδα δημοσίων σχέσεών της να μην της είπε ότι δεν ήταν καλή ιδέα;», αναρωτήθηκε κάποιος.
Η Στιούαρτ δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν με σκισμένα ρούχα και λερωμένο πρόσωπο, κρατώντας μια πινακίδα που έγραφε «Πεινάω. Βοηθήστε με».
Η εικόνα, η οποία συμπεριλαμβανόταν σε ένα καρουζέλ φωτογραφιών για την προώθηση των κεριών της, προκάλεσε την αντίδραση πολλών διαδικτυακών ακόλουθών της, που κατηγόρησαν την πολυεκατομμυριούχο επιχειρηματία ότι αντιμετώπισε την αστεγία ως αφορμή για διασκέδαση.
«Γιατί πιστεύεις ότι οι φτωχοί άνθρωποι που πεθαίνουν στην άκρη του δρόμου αποτελούν ιδέα για αποκριάτικη στολή;», αναρωτήθηκε κάποιος. «Δες τι συμβαίνει γύρω σου, Μάρθα. Ο κόσμος δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα», σχολίασε κάποιος άλλος, ενώ αρκετοί χαρακτήρισαν την επιλογή της προσβλητική και αποκομμένη από την πραγματικότητα.
Η κριτική επικεντρώθηκε κυρίως στο γεγονός ότι μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά εύπορες προσωπικότητες της αμερικανικής τηλεόρασης επέλεξε να μεταμφιεστεί σε άνθρωπο που αντιμετωπίζει συνθήκες ακραίας φτώχειας. Μπροστά στις αντιδράσεις, η Στιούαρτ διέγραψε τη φωτογραφία και την Κυριακή εξέδωσε δήλωση προς μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το Page Six και το περιοδικό People, επιχειρώντας να εξηγήσει την επιλογή της.
Martha Stewart deletes ‘offensive’ Halloween costume photo after being accused of mocking homeless people https://t.co/Mv2CRs4kY2 pic.twitter.com/WcNrZPWnc0— Page Six (@PageSix) November 1, 2026
Στη συνέχεια τόνισε ότι έχει ασχοληθεί επί χρόνια με τη στήριξη φιλανθρωπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. «Η αστεγία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και διαρκείς κρίσεις της Αμερικής. Είναι ένα ζήτημα που με απασχολεί βαθιά και έχω αφιερώσει σημαντικό χρόνο και προσπάθεια στη στήριξη φιλανθρωπικών οργανώσεων που αγωνίζονται για την αντιμετώπιση αυτής της συνεχιζόμενης κοινωνικής μάστιγας. Δεσμεύομαι να συνεχίσω να συμβάλλω στην αλλαγή της κατάστασης», πρόσθεσε.
Η Στιούαρτ αναφέρθηκε επίσης στην ιδιαίτερη αγάπη της για το Χάλογουιμ, μια γιορτή με την οποία έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της τηλεοπτικής και επαγγελματικής της δραστηριότητας. «Έχω περάσει δεκαετίες διδάσκοντας σε άλλους πώς να γιορτάζουν το Χάλογουιν, μοιράζοντας διασκεδαστικές, γιορτινές συνταγές, προτείνοντας πρωτότυπες χειροτεχνίες και δίνοντας συμβουλές για τη διασκέδαση και τη φιλοξενία, ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο μία από τις αγαπημένες μου γιορτές του χρόνου», δήλωσε.
Η αρχική τοποθέτηση της Στιούαρτ δεν περιλάμβανε ρητή συγγνώμη, καθώς περιορίστηκε στην έκφραση της λύπης της για το γεγονός ότι η μεταμφίεσή της προσέβαλε ορισμένους ανθρώπους. Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Instagram, αυτή τη φορά αναγνωρίζοντας ξεκάθαρα ότι είχε κάνει λάθος. «Είναι δύσκολο να παραδεχτείς ότι έκανες πραγματικά ένα μεγάλο λάθος. Η προηγούμενη δήλωσή μου δεν ήταν αρκετή», έγραψε.
«Γνωρίζω ότι πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Το να φορέσω μια τέτοια στολή ήταν αναίσθητο και καθόλου αστείο. Λυπάμαι πάρα πολύ», πρόσθεσε, ζητώντας δημόσια συγγνώμη.
Παρά τη δεύτερη δήλωση, οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχίστηκαν, με αρκετούς να εκφράζουν την απογοήτευσή τους τόσο για την αρχική επιλογή της όσο και για το γεγονός ότι δεν είχε αντιληφθεί εγκαίρως πόσο αρνητικά θα μπορούσε να εκληφθεί. «Αγαπώ τη Μάρθα, αλλά πώς γίνεται κανείς από την ομάδα δημοσίων σχέσεών της να μην της είπε ότι δεν ήταν καλή ιδέα;», αναρωτήθηκε κάποιος.
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