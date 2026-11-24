Tο σχέδιο της ΔΕΗ και της Amazon για το data center των 300 MW στην Κοζάνη, τι προβλέπει η μελέτη
Tο σχέδιο της ΔΕΗ και της Amazon για το data center των 300 MW στην Κοζάνη, τι προβλέπει η μελέτη
Τα τέσσερα κτίρια σε έκταση 450 στρεμμάτων, το νερό από την λίμνη Πολυφύτου, οι ενεργειακές ανάγκες και οι 2.500 εργαζόμενοι στην αιχμή της κατασκευής
Στη θέση όπου επί δεκαετίες χτυπούσε η καρδιά της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, η ΔΕΗ σχεδιάζει να αναπτύξει μια από τις μεγαλύτερες ψηφιακές υποδομές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, φιλοδοξώντας να μετατρέψει τη Δυτική Μακεδονία σε κόμβο της νέας οικονομίας των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.
Τις λεπτομέρειες του σχεδιασμού για το μεγάλο data center στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, για το οποίο η ΔΕΗ έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με την Amazon Web Services (AWS), αποκαλύπτει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των 737 σελίδων, που εκπονήθηκε από την εταιρεία Σαμαράς & Συνεργάτες και φέρει ημερομηνία Νοεμβρίου 2026.
Η μελέτη περιγράφει αναλυτικά την αρχιτεκτονική του έργου, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τις απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια και νερό, τις δυνατότητες αξιοποίησης της απορριπτόμενης θερμότητας προς όφελος των γειτονικών κοινοτήτων, αλλά και τις προβλέψεις για τη μελλοντική επέκταση της επένδυσης σε δυναμικότητα έως 1 GW.
Πρόκειται για ένα κέντρο δεδομένων με ισχύ εξοπλισμού πληροφορικής 240 MW (IT) και συνολική μέγιστη απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ 300 MW, το οποίο θα αναπτυχθεί σε έκταση περίπου 450 στρεμμάτων, αξιοποιώντας τις υποδομές του λιγνιτικού σταθμού του Αγίου Δημητρίου.
Η ωρίμανση του σχεδιασμού για το μεγάλο data center της ΔΕΗ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική πολιτική για τις επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές δημιουργεί νέα ερωτήματα για τη διεθνή ανάπτυξη του κλάδου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε την Παρασκευή με την επιβολή «τσουχτερού φόρου» στις αμερικανικές εταιρείες που κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων εκτός αμερικανικού εδάφους, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο για τις επιχειρήσεις τεχνολογίας που επενδύουν σε υποδομές υπολογιστικού νέφους και τεχνητής νοημοσύνης στο εξωτερικό.
Οι δηλώσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό project, καθώς η ΔΕΗ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη της πρώτης φάσης του έργου, ισχύος 300 MW. Προς το παρόν, πάντως, δεν προκύπτει ότι η αμερικανική εξαγγελία έχει αποκτήσει συγκεκριμένη νομοθετική μορφή ή ότι επηρεάζει τη σχεδιαζόμενη συνεργασία στην Κοζάνη.
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Τις λεπτομέρειες του σχεδιασμού για το μεγάλο data center στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, για το οποίο η ΔΕΗ έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με την Amazon Web Services (AWS), αποκαλύπτει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των 737 σελίδων, που εκπονήθηκε από την εταιρεία Σαμαράς & Συνεργάτες και φέρει ημερομηνία Νοεμβρίου 2026.
Η μελέτη περιγράφει αναλυτικά την αρχιτεκτονική του έργου, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τις απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια και νερό, τις δυνατότητες αξιοποίησης της απορριπτόμενης θερμότητας προς όφελος των γειτονικών κοινοτήτων, αλλά και τις προβλέψεις για τη μελλοντική επέκταση της επένδυσης σε δυναμικότητα έως 1 GW.
Πρόκειται για ένα κέντρο δεδομένων με ισχύ εξοπλισμού πληροφορικής 240 MW (IT) και συνολική μέγιστη απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ 300 MW, το οποίο θα αναπτυχθεί σε έκταση περίπου 450 στρεμμάτων, αξιοποιώντας τις υποδομές του λιγνιτικού σταθμού του Αγίου Δημητρίου.
Η συμφωνία με την Amazon και οι «ρουκέτες» Τραμπ
Η ωρίμανση του σχεδιασμού για το μεγάλο data center της ΔΕΗ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική πολιτική για τις επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές δημιουργεί νέα ερωτήματα για τη διεθνή ανάπτυξη του κλάδου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε την Παρασκευή με την επιβολή «τσουχτερού φόρου» στις αμερικανικές εταιρείες που κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων εκτός αμερικανικού εδάφους, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο για τις επιχειρήσεις τεχνολογίας που επενδύουν σε υποδομές υπολογιστικού νέφους και τεχνητής νοημοσύνης στο εξωτερικό.
Οι δηλώσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό project, καθώς η ΔΕΗ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη της πρώτης φάσης του έργου, ισχύος 300 MW. Προς το παρόν, πάντως, δεν προκύπτει ότι η αμερικανική εξαγγελία έχει αποκτήσει συγκεκριμένη νομοθετική μορφή ή ότι επηρεάζει τη σχεδιαζόμενη συνεργασία στην Κοζάνη.
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