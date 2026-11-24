Άλμα 50% στην τιμή του ρεύματος μέσα σε μία μέρα, νέες πιέσεις στο φυσικό αέριο
Άλμα 50% στην τιμή του ρεύματος μέσα σε μία μέρα, νέες πιέσεις στο φυσικό αέριο
Στα 216 ευρώ η μεγαβατώρα για σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου - Έντονες διακυμάνσεις στην τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά
Σε νέα εκτόξευση οδηγείται η τιμή του ρεύματος στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά καταγράφοντας αύξηση κατά 50% σε μια ημέρα.
Ειδικότερα, για σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου, η μέση τιμή της μεγαβατώρας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώνεται στα 215,74 ευρώ, με αύξηση κατά 49,55% σε σχέση με χθες που ήταν στα 144,26 ευρώ. Όσον αφορά τη διακύμανση η χαμηλότερη είναι στα 2,01 ευρώ/MWh (και για ελάχιστο χρονικό διάστημα) και η υψηλότερη στα 341,27 ευρώ/MWh.
Έτσι παρατηρείται μια έντονη νευρικότητα με σημαντικές μεταβολές από μέρα σε μέρα, κάτι που εκτός από τις γενικότερες συνθήκες, οφείλεται και στις επιδόσεις των ΑΠΕ.
Για σήμερα στο ενεργειακό μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής οι ΑΠΕ διατηρούν τα πρωτεία με ποσοστό 51,35%, ενώ το φυσικό αέριο ακολουθεί με 36,40% και έπονται οι εισαγωγές με 9,60%, τα υδροηλεκτρικά με 2,15% και η αποθήκευση με 0,50%. Αντίθετα, χθες οι ΑΠΕ βρίσκονταν στα… ύψη με ποσοστό 73%, περιορίζοντας το φυσικό αέριο σε μόλις 18,95%, δηλαδή σε σχεδόν μισό ποσοστό σε σχέση με σήμερα. Αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο «κυματοθραύστη» σε περιόδους, όπως η παρούσα, που οι γεωπολιτικές καταστάσεις παραμένουν στο «κόκκινο», προκαλώντας διαρκή αναστάτωση στη διεθνή ενεργειακή αγορά.
Στο ίδιο κλίμα και οι άλλες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων κινείται για σήμερα με τιμές άνω των 230 ευρώ/MWh.
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Ειδικότερα, για σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου, η μέση τιμή της μεγαβατώρας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώνεται στα 215,74 ευρώ, με αύξηση κατά 49,55% σε σχέση με χθες που ήταν στα 144,26 ευρώ. Όσον αφορά τη διακύμανση η χαμηλότερη είναι στα 2,01 ευρώ/MWh (και για ελάχιστο χρονικό διάστημα) και η υψηλότερη στα 341,27 ευρώ/MWh.
Έτσι παρατηρείται μια έντονη νευρικότητα με σημαντικές μεταβολές από μέρα σε μέρα, κάτι που εκτός από τις γενικότερες συνθήκες, οφείλεται και στις επιδόσεις των ΑΠΕ.
Για σήμερα στο ενεργειακό μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής οι ΑΠΕ διατηρούν τα πρωτεία με ποσοστό 51,35%, ενώ το φυσικό αέριο ακολουθεί με 36,40% και έπονται οι εισαγωγές με 9,60%, τα υδροηλεκτρικά με 2,15% και η αποθήκευση με 0,50%. Αντίθετα, χθες οι ΑΠΕ βρίσκονταν στα… ύψη με ποσοστό 73%, περιορίζοντας το φυσικό αέριο σε μόλις 18,95%, δηλαδή σε σχεδόν μισό ποσοστό σε σχέση με σήμερα. Αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο «κυματοθραύστη» σε περιόδους, όπως η παρούσα, που οι γεωπολιτικές καταστάσεις παραμένουν στο «κόκκινο», προκαλώντας διαρκή αναστάτωση στη διεθνή ενεργειακή αγορά.
Στο ίδιο κλίμα και οι άλλες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων κινείται για σήμερα με τιμές άνω των 230 ευρώ/MWh.
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