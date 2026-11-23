Έκκληση Γκουτέρες για τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης των κινδύνων που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο ΓΓ του ΟΗΕ ζήτησε από τα κράτη-μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να αναπτύξουν, μέσα στον επόμενο χρόνο, ένα πολυμερές πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων που συνδέονται με την ΤΝ