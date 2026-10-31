Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μαζί στη σκηνή, δείτε βίντεο από την πρεμιέρα
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Νίκος Μακρόπουλος Γιώργος Σαμπάνης

Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μαζί στη σκηνή, δείτε βίντεο από την πρεμιέρα

Οι δύο τραγουδιστές ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν το καινούριο τους τραγούδι με τίτλο «Χάρτινες αγάπες»

Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μαζί στη σκηνή, δείτε βίντεο από την πρεμιέρα
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Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επέστρεψαν στην ίδια σκηνή ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος, κάνοντας πρεμιέρα το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου.

Οι δύο τραγουδιστές ερμήνευσαν μαζί το καινούριο τους τραγούδι με τίτλο «Χάρτινες αγάπες» στον «Βοτανικό», ξεσηκώνοντας τους θεατές.

Ακολούθησαν πολλές από τις επιτυχίες τους, με τον Νίκο Μακρόπουλο να τραγουδά μεταξύ άλλων το «Έχω μάτια και βλέπω» και τον Γιώργο Σαμπάνη το «Προς το παρόν».

Δείτε βίντεο



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Στο σχήμα συμμετέχουν ο Zaf, η Kianna και Τάνια Μπρεάζου, η οποία βγήκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το «The power of Love» της Σελίν Ντιόν.

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