Πέθανε ο Πάτρικ Στιούαρτ του «Star Trek» και των «X-Men» σε ηλικία 86 ετών
Πέθανε ο Πάτρικ Στιούαρτ του «Star Trek» και των «X-Men» σε ηλικία 86 ετών
Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έπειτα από μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ
Σε ηλικία 86 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Πάτρικ Στιούαρτ, ο εμβληματικός πρωταγωνιστής του «Star Trek: The Next Generation» και των ταινιών «X-Men».
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πέθανε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έπειτα από μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ.
Την είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του με ανακοίνωση: «Ανακοινώνουμε με μεγάλη θλίψη τον θάνατο του σερ Πάτρικ Στιούαρτ χθες στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, υπό τη στοργική φροντίδα της αγαπημένης του συζύγου Σάνι, έπειτα από μια σύντομη και συγκινητική πορεία με τη νόσο Αλτσχάιμερ», αναφέρεται.
«Βρέθηκε στη ζεστή αγκαλιά της οικογένειας και των φίλων του, περιτριγυρισμένος από ζωντανή μουσική, προσευχή, δάκρυα, γέλιο και το είδος της βαθιάς συγκίνησης που μόνο εκείνος μπορούσε να εμπνεύσει έπειτα από μια ζωή αφιερωμένη σε όλους εμάς. Θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας τη γαλήνια ηρεμία και την περισυλλογή στο πρόσωπό του, μια διαρκή υπενθύμιση της χάρης του», προστίθεται.
Ο Πάτρικ Στιούαρτ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου 1940 στο Μίρφιλντ του Γουέστ Ράιντινγκ στο Γιορκσάιρ της Αγγλίας. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, έχει καταξιωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους Βρετανούς ηθοποιούς, με ιδιαίτερα έντονη παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.
Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως ο κυβερνήτης Ζαν-Λικ Πικάρντ στη σειρά «Star Trek: The Next Generation», ενώ αργότερα απέκτησε νέα γενιά θαυμαστών ως καθηγητής Τσαρλς Εξέιβιερ στη σειρά ταινιών «X-Men». Παράλληλα, έχει διαγράψει σημαντική πορεία στο θέατρο, ιδιαίτερα μέσα από τη συνεργασία του με τη Βασιλική Εταιρεία Σαίξπηρ, ενώ έχει ξεχωρίσει και ως ηθοποιός φωνής και αφηγητής.
Τα παιδικά του χρόνια σημαδεύτηκαν από την ενδοοικογενειακή βία που ασκούσε ο πατέρας του στη μητέρα του. Η εμπειρία αυτή επηρέασε βαθιά τον ίδιο και, πολλά χρόνια αργότερα, τον οδήγησε σε ενεργό δράση κατά της κακοποίησης των γυναικών. Το 2006 συμμετείχε σε βίντεο της Διεθνούς Αμνηστίας, όπου μίλησε ανοιχτά για όσα είχε βιώσει ως παιδί, ενώ στήριξε και τη δημιουργία υποτροφίας στο Πανεπιστήμιο του Χάντερσφιλντ για μεταπτυχιακές σπουδές σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πέθανε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έπειτα από μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ.
Την είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του με ανακοίνωση: «Ανακοινώνουμε με μεγάλη θλίψη τον θάνατο του σερ Πάτρικ Στιούαρτ χθες στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, υπό τη στοργική φροντίδα της αγαπημένης του συζύγου Σάνι, έπειτα από μια σύντομη και συγκινητική πορεία με τη νόσο Αλτσχάιμερ», αναφέρεται.
Patrick Stewart Dies: 'Star Trek', 'X-Men' Actor Was 86 https://t.co/hVHshmbnOe— Deadline (@DEADLINE) October 29, 2026
«Βρέθηκε στη ζεστή αγκαλιά της οικογένειας και των φίλων του, περιτριγυρισμένος από ζωντανή μουσική, προσευχή, δάκρυα, γέλιο και το είδος της βαθιάς συγκίνησης που μόνο εκείνος μπορούσε να εμπνεύσει έπειτα από μια ζωή αφιερωμένη σε όλους εμάς. Θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας τη γαλήνια ηρεμία και την περισυλλογή στο πρόσωπό του, μια διαρκή υπενθύμιση της χάρης του», προστίθεται.
Ο Πάτρικ Στιούαρτ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου 1940 στο Μίρφιλντ του Γουέστ Ράιντινγκ στο Γιορκσάιρ της Αγγλίας. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, έχει καταξιωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους Βρετανούς ηθοποιούς, με ιδιαίτερα έντονη παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.
Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως ο κυβερνήτης Ζαν-Λικ Πικάρντ στη σειρά «Star Trek: The Next Generation», ενώ αργότερα απέκτησε νέα γενιά θαυμαστών ως καθηγητής Τσαρλς Εξέιβιερ στη σειρά ταινιών «X-Men». Παράλληλα, έχει διαγράψει σημαντική πορεία στο θέατρο, ιδιαίτερα μέσα από τη συνεργασία του με τη Βασιλική Εταιρεία Σαίξπηρ, ενώ έχει ξεχωρίσει και ως ηθοποιός φωνής και αφηγητής.
Τα δύσκολα παιδικά χρόνιαΟ Πάτρικ Στιούαρτ ήταν γιος της Γκλάντις Μπάροκλο, η οποία εργαζόταν ως υφάντρα και εργάτρια σε κλωστοϋφαντουργία, και του Άλφρεντ Στιούαρτ, επιλοχία του Βρετανικού Στρατού. Ο πατέρας του είχε προηγουμένως εργαστεί ως γενικός εργάτης και ταχυδρόμος.
Τα παιδικά του χρόνια σημαδεύτηκαν από την ενδοοικογενειακή βία που ασκούσε ο πατέρας του στη μητέρα του. Η εμπειρία αυτή επηρέασε βαθιά τον ίδιο και, πολλά χρόνια αργότερα, τον οδήγησε σε ενεργό δράση κατά της κακοποίησης των γυναικών. Το 2006 συμμετείχε σε βίντεο της Διεθνούς Αμνηστίας, όπου μίλησε ανοιχτά για όσα είχε βιώσει ως παιδί, ενώ στήριξε και τη δημιουργία υποτροφίας στο Πανεπιστήμιο του Χάντερσφιλντ για μεταπτυχιακές σπουδές σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία.
Η υποκριτικήΑπό μικρός έδειξε ιδιαίτερη αγάπη για το θέατρο και τον Σαίξπηρ. Ο ίδιος είχε αποδώσει σημαντικό ρόλο στην καθηγήτρια αγγλικών του, Σεσίλ Ντόρμαν, η οποία τον ενθάρρυνε να διαβάσει και να παίξει Σαίξπηρ. Σε ηλικία 15 ετών εγκατέλειψε το σχολείο και στράφηκε περισσότερο στο θέατρο, ενώ παράλληλα εργάστηκε σε τοπική εφημερίδα ως δημοσιογράφος και συντάκτης νεκρολογιών. Τελικά κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στη δημοσιογραφία και το θέατρο και επέλεξε το δεύτερο. Αργότερα εκπαιδεύτηκε στη δραματική σχολή Bristol Old Vic Theatre School.
Η επαγγελματική του πορεία στο θέατρο τον οδήγησε στη Royal Shakespeare Company το 1966, όπου έγινε associate artist δύο χρόνια αργότερα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 μετακινήθηκε στο Royal National Theatre, διατηρώντας παράλληλα στενούς δεσμούς με τη Royal Shakespeare Company. Το 1970 έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ ως Snout στην περίφημη παραγωγή του Πίτερ Μπρουκ «A Midsummer Night’s Dream».
Παράλληλα, άρχισε να αποκτά σημαντικές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές συμμετοχές. Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη βρετανική σειρά «Coronation Street», ενώ μεταξύ άλλων ενσάρκωσε τον Λένιν στο «Fall of Eagles», τον Σεϊανό στον «I, Claudius» και τον Κάρλα στις σειρές «Tinker Tailor Soldier Spy» και «Smiley’s People». Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε στις ταινίες «Excalibur» του 1981, «Dune» του Ντέιβιντ Λιντς το 1984 και «Lifeforce» το 1985.
Η μεγάλη διεθνής αναγνώριση ήρθε το 1987, όταν ο Πάτρικ Στιούαρτ ανέλαβε τον ρόλο του κυβερνήτη Ζαν-Λικ Πικάρντ στη σειρά «Star Trek: The Next Generation». Ο χαρακτήρας έγινε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά πρόσωπα στην ιστορία του franchise και ο Στιούαρτ παρέμεινε στη σειρά για επτά σεζόν, από το 1987 έως το 1994.
Επέστρεψε στον ρόλο του Πικάρντ και στη μεγάλη οθόνη, στις ταινίες «Star Trek: Generations» (1994), «Star Trek: First Contact» (1996), «Star Trek: Insurrection» (1998) και «Star Trek: Nemesis» (2002). Χρόνια αργότερα, επέστρεψε για ακόμη μία φορά στον εμβληματικό ρόλο στη σειρά «Star Trek: Picard», που έκανε πρεμιέρα το 2020.
Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τον ρόλο του Πικάρντ ως σημείο καμπής στη ζωή και την καριέρα του. Η θεατρική του εκπαίδευση και η πολυετής ενασχόλησή του με τον Σαίξπηρ αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της ερμηνείας του, προσδίδοντας στον χαρακτήρα τη σοβαρότητα και την επιβλητικότητα που τον χαρακτήρισαν.
Ένας ακόμη ρόλος που τον καθιέρωσε στο παγκόσμιο κοινό ήταν εκείνος του καθηγητή Τσαρλς Ξαβιέ, του ηγέτη των X-Men. Ο Στιούαρτ υποδύθηκε τον χαρακτήρα στις κινηματογραφικές ταινίες της σειράς, δημιουργώντας μαζί με τον Πικάρντ το δίπολο των ρόλων που σημάδεψαν την καριέρα του.
Εκεί υποδύθηκε τον καθηγητή Τσαρλς Εξέιβιερ, έναν χαρακτήρα που, όπως έχει παρατηρηθεί, μοιράζεται αρκετά χαρακτηριστικά με τον Πικάρντ: έναν ψύχραιμο, επιβλητικό και χαρισματικό άνδρα με βαθιά φωνή. Ο Στιούαρτ δάνεισε επίσης τη φωνή του στον χαρακτήρα σε videogames της σειράς.
Παράλληλα, δεν περιορίστηκε στους δραματικούς ρόλους. Εμφανίστηκε σε κωμικές σειρές όπως το «Frasier» και το «Extras», ενώ έγινε η φωνή του Έιβερι Μπούλοκ στην animated σειρά «American Dad!». Είχε επίσης συμμετοχές στα «Family Guy», «The Simpsons» και σε πολλές ακόμη τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Η Television Academy καταγράφει τέσσερις υποψηφιότητές του για Emmy.
Παρά την τεράστια επιτυχία του στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ο Στιούαρτ δεν εγκατέλειψε ποτέ το θέατρο. Ο ίδιος είχε μιλήσει επανειλημμένα για τη σημασία της σκηνής στη ζωή του, ενώ κατά τη διάρκεια της περιόδου του «Star Trek» δημιούργησε και σόλο παραστάσεις.
Ιδιαίτερη θέση στην καριέρα του είχε το «A Christmas Carol», μια διασκευή στην οποία υποδυόταν περισσότερους από 40 χαρακτήρες μόνος του. Η παράσταση παρουσιάστηκε και στο Μπρόντγουεϊ και του χάρισε το 1992 Drama Desk Award για Outstanding Solo Performance.
Στο θέατρο επέστρεψε σε μερικούς από τους σημαντικότερους ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Υποδύθηκε τον Πρόσπερο στην «Τρικυμία», τον Οθέλλο, τον Μάκβεθ και τον Κλαύδιο στον «Άμλετ», ενώ το 2009 συμπρωταγωνίστησε με τον στενό φίλο του Ίαν ΜακΚέλεν στο «Waiting for Godot». Για την ερμηνεία του στον «Άμλετ» τιμήθηκε με Olivier Award, ενώ η ερμηνεία του ως Μάκβεθ τού χάρισε υποψηφιότητα για Tony.
Για τη συνολική προσφορά του στο θέατρο και τον πολιτισμό τιμήθηκε με σημαντικές διακρίσεις στη Βρετανία. Το 2001 έγινε Officer of the Order of the British Empire (OBE), ενώ το 2010 χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄.
Παράλληλα, είχε ιδιαίτερη σχέση με το Πανεπιστήμιο του Χάντερσφιλντ, όπου διετέλεσε καγκελάριος και συμμετείχε σε εκπαιδευτικές δράσεις και masterclasses για φοιτητές δραματικών τεχνών.
Από τη σαιξπηρική σκηνή της Βρετανίας μέχρι το διαστημόπλοιο Enterprise και το σύμπαν των X-Men, ο Πάτρικ Στιούαρτ κατάφερε να συνδέσει το κλασικό θέατρο με τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, παρέμεινε ένας ηθοποιός με ξεχωριστή παρουσία, αφήνοντας πίσω του χαρακτήρες που έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.
Η προσωπική του ζωήΟ Πάτρικ Στιούαρτ έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ντάνιελ και τη Σόφι Αλεξάνδρα, από τον πρώτο του γάμο με τη Σίλα Φαλκόνερ. Το ζευγάρι χώρισε το 1990. Το 2000 παντρεύτηκε τη Γουέντι Νιους, με την οποία χώρισε τρία χρόνια αργότερα. Το 2013 παντρεύτηκε για τρίτη φορά με τη Σάνι Όζελ, η οποία έμεινε στο πλευρό του μέχρι το τέλος της ζωής του.
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