Πέθανε ο Πάτρικ Στιούαρτ του «Star Trek» και των «X-Men» σε ηλικία 86 ετών

Η υποκριτική

Η προσωπική του ζωή

Σάνι Όζελ - Πάτρικ Στιούαρτ

Από μικρός έδειξε ιδιαίτερη αγάπη για το θέατρο και τον Σαίξπηρ. Ο ίδιος είχε αποδώσει σημαντικό ρόλο στην καθηγήτρια αγγλικών του, Σεσίλ Ντόρμαν, η οποία τον ενθάρρυνε να διαβάσει και να παίξει Σαίξπηρ. Σε ηλικία 15 ετών εγκατέλειψε το σχολείο και στράφηκε περισσότερο στο θέατρο, ενώ παράλληλα εργάστηκε σε τοπική εφημερίδα ως δημοσιογράφος και συντάκτης νεκρολογιών. Τελικά κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στη δημοσιογραφία και το θέατρο και επέλεξε το δεύτερο. Αργότερα εκπαιδεύτηκε στη δραματική σχολή Bristol Old Vic Theatre School.Η επαγγελματική του πορεία στο θέατρο τον οδήγησε στη Royal Shakespeare Company το 1966, όπου έγινε associate artist δύο χρόνια αργότερα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 μετακινήθηκε στο Royal National Theatre, διατηρώντας παράλληλα στενούς δεσμούς με τη Royal Shakespeare Company. Το 1970 έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ ως Snout στην περίφημη παραγωγή του Πίτερ Μπρουκ «A Midsummer Night’s Dream».Παράλληλα, άρχισε να αποκτά σημαντικές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές συμμετοχές. Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη βρετανική σειρά «Coronation Street», ενώ μεταξύ άλλων ενσάρκωσε τον Λένιν στο «Fall of Eagles», τον Σεϊανό στον «I, Claudius» και τον Κάρλα στις σειρές «Tinker Tailor Soldier Spy» και «Smiley’s People». Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε στις ταινίες «Excalibur» του 1981, «Dune» του Ντέιβιντ Λιντς το 1984 και «Lifeforce» το 1985.Η μεγάλη διεθνής αναγνώριση ήρθε το 1987, όταν ο Πάτρικ Στιούαρτ ανέλαβε τον ρόλο του κυβερνήτη Ζαν-Λικ Πικάρντ στη σειρά «Star Trek: The Next Generation». Ο χαρακτήρας έγινε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά πρόσωπα στην ιστορία του franchise και ο Στιούαρτ παρέμεινε στη σειρά για επτά σεζόν, από το 1987 έως το 1994.Επέστρεψε στον ρόλο του Πικάρντ και στη μεγάλη οθόνη, στις ταινίες «Star Trek: Generations» (1994), «Star Trek: First Contact» (1996), «Star Trek: Insurrection» (1998) και «Star Trek: Nemesis» (2002). Χρόνια αργότερα, επέστρεψε για ακόμη μία φορά στον εμβληματικό ρόλο στη σειρά «Star Trek: Picard», που έκανε πρεμιέρα το 2020.Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τον ρόλο του Πικάρντ ως σημείο καμπής στη ζωή και την καριέρα του. Η θεατρική του εκπαίδευση και η πολυετής ενασχόλησή του με τον Σαίξπηρ αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της ερμηνείας του, προσδίδοντας στον χαρακτήρα τη σοβαρότητα και την επιβλητικότητα που τον χαρακτήρισαν.Ένας ακόμη ρόλος που τον καθιέρωσε στο παγκόσμιο κοινό ήταν εκείνος του καθηγητή Τσαρλς Ξαβιέ, του ηγέτη των X-Men. Ο Στιούαρτ υποδύθηκε τον χαρακτήρα στις κινηματογραφικές ταινίες της σειράς, δημιουργώντας μαζί με τον Πικάρντ το δίπολο των ρόλων που σημάδεψαν την καριέρα του.Εκεί υποδύθηκε τον καθηγητή Τσαρλς Εξέιβιερ, έναν χαρακτήρα που, όπως έχει παρατηρηθεί, μοιράζεται αρκετά χαρακτηριστικά με τον Πικάρντ: έναν ψύχραιμο, επιβλητικό και χαρισματικό άνδρα με βαθιά φωνή. Ο Στιούαρτ δάνεισε επίσης τη φωνή του στον χαρακτήρα σε videogames της σειράς.Παράλληλα, δεν περιορίστηκε στους δραματικούς ρόλους. Εμφανίστηκε σε κωμικές σειρές όπως το «Frasier» και το «Extras», ενώ έγινε η φωνή του Έιβερι Μπούλοκ στην animated σειρά «American Dad!». Είχε επίσης συμμετοχές στα «Family Guy», «The Simpsons» και σε πολλές ακόμη τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Η Television Academy καταγράφει τέσσερις υποψηφιότητές του για Emmy.Παρά την τεράστια επιτυχία του στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ο Στιούαρτ δεν εγκατέλειψε ποτέ το θέατρο. Ο ίδιος είχε μιλήσει επανειλημμένα για τη σημασία της σκηνής στη ζωή του, ενώ κατά τη διάρκεια της περιόδου του «Star Trek» δημιούργησε και σόλο παραστάσεις.Ιδιαίτερη θέση στην καριέρα του είχε το «A Christmas Carol», μια διασκευή στην οποία υποδυόταν περισσότερους από 40 χαρακτήρες μόνος του. Η παράσταση παρουσιάστηκε και στο Μπρόντγουεϊ και του χάρισε το 1992 Drama Desk Award για Outstanding Solo Performance.Στο θέατρο επέστρεψε σε μερικούς από τους σημαντικότερους ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Υποδύθηκε τον Πρόσπερο στην «Τρικυμία», τον Οθέλλο, τον Μάκβεθ και τον Κλαύδιο στον «Άμλετ», ενώ το 2009 συμπρωταγωνίστησε με τον στενό φίλο του Ίαν ΜακΚέλεν στο «Waiting for Godot». Για την ερμηνεία του στον «Άμλετ» τιμήθηκε με Olivier Award, ενώ η ερμηνεία του ως Μάκβεθ τού χάρισε υποψηφιότητα για Tony.Για τη συνολική προσφορά του στο θέατρο και τον πολιτισμό τιμήθηκε με σημαντικές διακρίσεις στη Βρετανία. Το 2001 έγινε Officer of the Order of the British Empire (OBE), ενώ το 2010 χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄.Παράλληλα, είχε ιδιαίτερη σχέση με το Πανεπιστήμιο του Χάντερσφιλντ, όπου διετέλεσε καγκελάριος και συμμετείχε σε εκπαιδευτικές δράσεις και masterclasses για φοιτητές δραματικών τεχνών.Από τη σαιξπηρική σκηνή της Βρετανίας μέχρι το διαστημόπλοιο Enterprise και το σύμπαν των X-Men, ο Πάτρικ Στιούαρτ κατάφερε να συνδέσει το κλασικό θέατρο με τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, παρέμεινε ένας ηθοποιός με ξεχωριστή παρουσία, αφήνοντας πίσω του χαρακτήρες που έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.Ο Πάτρικ Στιούαρτ έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ντάνιελ και τη Σόφι Αλεξάνδρα, από τον πρώτο του γάμο με τη Σίλα Φαλκόνερ. Το ζευγάρι χώρισε το 1990. Το 2000 παντρεύτηκε τη Γουέντι Νιους, με την οποία χώρισε τρία χρόνια αργότερα. Το 2013 παντρεύτηκε για τρίτη φορά με τη Σάνι Όζελ, η οποία έμεινε στο πλευρό του μέχρι το τέλος της ζωής του.