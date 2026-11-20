Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας επιβεβαίωσε τον εντοπισμό πυραύλων, ενώ το τρίτο αντικείμενο εκτιμάται ότι ήταν drone με κινητήρα τζετ – «Η ρωσική επιθετικότητα απειλεί ολόκληρη την Ευρώπη», προειδοποιεί το Κίεβο - Οκτώ νεκροί στην Ουκρανία από τις ρωσικές επιθέσεις





Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Πολωνίας, Βουαντίσλαβ Κοσινιάκ-Καμίς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, επισημαίνοντας ότι η επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας ήταν μία από τις μεγαλύτερες από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.







Τρία σημεία πτώσης – Εντοπίστηκε πύραυλος Kh-101 Σύμφωνα με τον Πολωνό υπουργό Άμυνας, οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό τριών διαφορετικών σημείων στα οποία



«Υπάρχουν τρία σημεία πτώσης αντικειμένων. Στο Νόβι Λιπόβιετς μπορούμε ήδη να πούμε ότι επρόκειτο για πύραυλο Kh-101. Στο δεύτερο σημείο επίσης μιλάμε για πύραυλο, ενώ στο τρίτο πιθανότατα επρόκειτο για μη επανδρωμένο αεροσκάφος με κινητήρα τζετ», δήλωσε ο Κοσινιάκ-Καμίς.







Ο Kh-101 είναι ρωσικός πύραυλος κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, ο οποίος χρησιμοποιείται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις για πλήγματα εναντίον στόχων στην Ουκρανία.



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Οι πολωνικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τα αντικείμενα εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας και κατέπεσαν στο έδαφός της.



Ο υπουργός Άμυνας υπογράμμισε παράλληλα την ένταση των ρωσικών επιχειρήσεων, δηλώνοντας ότι «η επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο έδαφος της Ουκρανίας, με επιπτώσεις στην Πολωνία, ήταν μία από τις μεγαλύτερες από την έναρξη του πολέμου πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία».



Τρία σημεία πτώσης εναέριων αντικειμένων, μεταξύ των οποίων δύο πύραυλοι και πιθανότατα ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος με κινητήρα τζετ, έχουν εντοπίσει οι πολωνικές Αρχές, μετά τη μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Πολωνίας,, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, επισημαίνοντας ότι η επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας ήταν μία από τις μεγαλύτερες από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.Σύμφωνα με τον Πολωνό υπουργό Άμυνας, οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό τριών διαφορετικών σημείων στα οποία κατέπεσαν εναέρια αντικείμενα «Υπάρχουν τρία σημεία πτώσης αντικειμένων. Στο Νόβι Λιπόβιετς μπορούμε ήδη να πούμε ότι επρόκειτο για πύραυλο Kh-101. Στο δεύτερο σημείο επίσης μιλάμε για πύραυλο, ενώ στο τρίτο πιθανότατα επρόκειτο για μη επανδρωμένο αεροσκάφος με κινητήρα τζετ», δήλωσε οείναι ρωσικός πύραυλος κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, ο οποίος χρησιμοποιείται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις για πλήγματα εναντίον στόχων στην Ουκρανία.Οι πολωνικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τα αντικείμενα εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας και κατέπεσαν στο έδαφός της.Ο υπουργός Άμυνας υπογράμμισε παράλληλα την ένταση των ρωσικών επιχειρήσεων, δηλώνοντας ότι «η επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο έδαφος της Ουκρανίας, με επιπτώσεις στην Πολωνία, ήταν μία από τις μεγαλύτερες από την έναρξη του πολέμου πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία».





Σιμπίχα: Η παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ αποκαλύπτει τη ρωσική απειλή Σαφές μήνυμα προς τους Ευρωπαίους εταίρους και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, υποστηρίζοντας ότι το νέο περιστατικό καταδεικνύει πως οι συνέπειες της ρωσικής επιθετικότητας δεν περιορίζονται εντός των ουκρανικών συνόρων.



Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός υπουργός ανέφερε: «Μία ακόμη παραβίαση του πολωνικού (και νατοϊκού) εναέριου χώρου, ως αποτέλεσμα της μεγάλης κλίμακας ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, καταδεικνύει τις απειλές που θέτει η ρωσική επιθετικότητα για ολόκληρη την Ευρώπη και τη διατλαντική κοινότητα».



Ο Σιμπίχα συνέδεσε το περιστατικό με τις συζητήσεις για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, επισημαίνοντας την αντίφαση ανάμεσα στις διπλωματικές επιδιώξεις της Μόσχας και τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές της επιχειρήσεις.



«Ενώ η Μόσχα προσπαθεί να ξεκινήσει μια συζήτηση για μια "νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη", οι ρωσικοί πύραυλοι και τα drones αμφισβητούν άμεσα την υφιστάμενη τάξη ασφαλείας στην Ευρώπη. Το πρώτο βήμα για την ενίσχυσή της θα ήταν πιθανότατα να σταματήσουν τέτοιου είδους επιθέσεις», τόνισε.



«Η Ουκρανία αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας της Ευρώπης» Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών και των συμμάχων τους. Όπως ανέφερε, η Ουκρανία αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στη ρωσική απειλή, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των ουκρανικών αμυντικών δυνατοτήτων συμβάλλει στην προστασία των ίδιων των πολιτών των συμμαχικών κρατών.



Κατά τον Σιμπίχα, η στήριξη προς το Κίεβο δεν αφορά αποκλειστικά την άμυνα της Ουκρανίας, αλλά αποτελεί και επένδυση στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια.



Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε τρεις βασικές προτεραιότητες: την αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία, την περαιτέρω ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας και τη συνέχιση των προσπαθειών για την επίτευξη ειρήνης.



Αλληλεγγύη στην Πολωνία και συνεργασία για τη διερεύνηση του περιστατικού Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε παράλληλα την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας του προς την Πολωνία, διαβεβαιώνοντας ότι οι δύο πλευρές συνεργάζονται στενά για τη διερεύνηση του περιστατικού.



«Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στην Πολωνία και στον πολωνικό λαό. Συνεργαζόμαστε στενά για να παράσχουμε κάθε αναγκαία βοήθεια στη διερεύνηση αυτού του περιστατικού και στην αποτροπή παρόμοιων απειλών στο μέλλον», ανέφερε.



Οκτώ νεκροί στην Ουκρανία, πάνω από 100 πύραυλοι και 400 drones Μαζική ήταν η επίθεση, με περισσότερους από 100 πυραύλους και περίπου 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας (επηρεάζοντας και την Πολωνία) τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, λίγες μόλις ώρες μετά την ιστορική τριμερή συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ομόλογό τους Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν.



Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν από την επίθεση, η οποία διήρκεσε περισσότερο από οκτώ ώρες. Στα ρωσικά πλήγματα χρησιμοποιήθηκαν επίσης περίπου 120 drones με κινητήρες τζετ, τα οποία λειτουργούν ουσιαστικά ως μικροί πύραυλοι κρουζ.







Η νέα ρωσική επιδρομή σημειώθηκε ενώ η διεθνής κοινότητα ανέμενε τις πρώτες ενδείξεις προόδου μετά τη σύνοδο των τριών ηγετών, οι οποίοι είχαν παρουσιάσει τη συνεργασία τους ως παράγοντα προώθησης της παγκόσμιας ειρήνης.



Παρά τον ιστορικό χαρακτήρα της συνάντησης, οι συνομιλίες δεν απέφεραν κάποια ουσιαστική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που διαρκεί πλέον περισσότερο από τεσσεράμισι χρόνια.



Ο Πούτιν χαρακτήρισε τη σύνοδο ιστορική και δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε «χαλαρή και πολύ οικεία ατμόσφαιρα». Στην αρχική του τοποθέτηση υποστήριξε ότι Ρωσία, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «κοινά συμφέροντα» όσον αφορά τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν εκδόθηκε επίσημη ανακοίνωση με συγκεκριμένα αποτελέσματα των συνομιλιών.



Μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ επικοινώνησε με τους ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων», οι οποίοι συνεδρίαζαν στο Βερολίνο με τη συμμετοχή των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.



Σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ευρωπαίο αξιωματούχο που γνωρίζει το περιεχόμενο της επικοινωνίας, το βασικό μήνυμα του Τραμπ ήταν ότι «ο Πούτιν είναι κουρασμένος, θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και είναι έτοιμος για συμφωνία».



Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να κάλεσε τους Ευρωπαίους να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για την επίτευξη ειρήνης. Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανταποκρίθηκαν εποικοδομητικά, αλλά ζήτησαν απτές αποδείξεις ότι η Μόσχα είναι πράγματι διατεθειμένη να προχωρήσει σε συμφωνία.



Ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Τραμπ μετέφερε τόσο στον Σι όσο και στον Πούτιν «ένα πολύ ισχυρό μήνυμα» για την επιθυμία του να επιτευχθεί ειρήνη, εκφράζοντας την πρόθεση να συνεργαστεί εντατικά και με τους δύο προς αυτή την κατεύθυνση.



Την ίδια ώρα, όμως, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυαν μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι πραγματοποιήθηκε «μαζικό πλήγμα με όπλα υψηλής ακρίβειας από ξηρά, θάλασσα και αέρα», καθώς και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σύμφωνα με τη Μόσχα, στόχοι ήταν ουκρανικές στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, λιμενικές υποδομές στην περιφέρεια της Οδησσού και συγκοινωνιακές υποδομές στο Κίεβο.



Από την πλευρά του, το Κίεβο ανακοίνωσε ότι επλήγησαν επίσης νοσοκομείο στο Χάρκοβο και κατοικίες στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ, Λβιβ, Βινίτσια, Σούμι και Τσερνίχιβ.



Ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπου τρεις γέφυρες που συνδέουν τις δύο όχθες του Δνείπερου υπέστησαν πλήγματα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις συγκοινωνίες.



Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών. «Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκαναν και θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να περιορίσουν τις συνέπειες της επίθεσης το συντομότερο δυνατό», δήλωσε.



Η επίθεση ακολούθησε τις απειλές του Πούτιν για σκληρά αντίποινα μετά τα πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα της Κριμαίας, ένα έργο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη χερσόνησο.



«Δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις», είχε προειδοποιήσει ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι η απάντησή μας, όπως μόλις είπα, θα είναι πολύ πιο οδυνηρή από αυτό που έκανε το καθεστώς του Κιέβου στη γέφυρα».



Τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, την ώρα που οι θερμοκρασίες αρχίζουν να υποχωρούν κάτω από το μηδέν.