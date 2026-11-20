«Σε εποχές δύσκολες που βοηθήσατε πολύ στο να περάσουμε και διάφορα νομοσχέδια σε σχέση με την Εκκλησία. Σε ώρες που ήταν ο κόσμος στο χαράκωμα με την ξιφολόγχη, έδινε τη μάχη για να σωθεί τότε η Ελλάδα από τη δύσβατη οικονομική κατάσταση στην οποία είχε περιπέσει», σημείωσε.Ο κ. Σαμαράς στάθηκε ιδιαίτερα και στην αναφορά του Μητροπολίτη στην κόρη του, λέγοντας: «Θέλω να ξέρετε ότι η πίστη μας στον Χριστό είναι βαθιά. Τα λόγια σας για τη Λένα με ακούμπησαν πάρα πολύ. Και δεν το ξεχνάω ποτέ.«Και να σας πω ότι με αυτή την πίστη και τη θέληση για κάτι καλύτερο, που ατσαλώνει τη χριστιανική θρησκεία, εμείς προχωρούμε για μια μεγάλη χαρά. Αυτή είναι η πρώτη επαφή που κάνω εκτός Αθηνών με τον απλό κόσμο, για να ακούσω τα σύνθετα προβλήματα», κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός.