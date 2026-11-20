Ο Σαμαράς συναντήθηκε με αγρότες στα Καμένα Βούρλα: Αν συνεχίσει να υποφέρει ο αγροτικός κόσμος θα υποφέρει η Ελλάδα
Ο Σαμαράς συναντήθηκε με αγρότες στα Καμένα Βούρλα: Αν συνεχίσει να υποφέρει ο αγροτικός κόσμος θα υποφέρει η Ελλάδα
Τα Καμένα Βούρλα αποτέλεσαν τον πρώτο σταθμό των περιοδειών που ξεκινά από σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς - Επισκέφτηκε και το κατασκηνωτικό κέντρο της Αγίας Αικατερίνης
Με αγρότες στα Καμένα Βούρλα συναντήθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Αντώνης Σαμαράς, στο πλαίσιο των περιοδειών που ξεκίνησε ανά την Ελλάδα.
Ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για «καρτελοποίηση των τιμών που δεν είναι μόνο στα αγροτικά», προσθέτοντας «αν συνεχίσει να υποφέρει ο αγροτικός κόσμος θα υποφέρει Ελλάδα».
«Πάντοτε υπήρχαν προβλήματα στο πρωτογενή τομέα αλλά αυτή η κατάσταση δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αυτό είναι μία κριτική που γίνεται κατά την προσωπική μου άποψη τόσο στην ελληνική κυβέρνηση όσο και στους ευρωπαίους» πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός.
Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Σαμαράς «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μετατραπεί πλέον σε φιάσκο της ΑΑΔΕ. Αυτό έχει δημιουργήσει απίστευτες καθυστερήσεις των πληρωμών. Όπως σωστά είπατε και χωρίς ελέγχους με ό,τι αυτό συνεπάγεται», χαρακτηρίζοντας «ασήκωτη» την κατάσταση με την ενέργει και τα φυτοφάρμακα που, όπως είπε «έχει οδηγήσει έναν κόσμο ολόκληρο στην απόγνωση».
«Όλη αυτή η απόγνωση μας οδηγεί στο γεγονός ότι αν συνεχίσει να υποφέρει ο αγροτικός κόσμος θα υποφέρει η Ελλάδα. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι όσο τραυματίζεται παραπάνω ύπαιθρος τόσο σε θάνατο η ελληνική οικονομία» συνέχισε ο κ. Σαμαράς, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση και την Ευρώπη ότι «δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις με τον τρόπο που θα έπρεπε».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε σε μια προσωπική και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, αποκαλύπτοντας ότι το περασμένο καλοκαίρι προσφέρθηκε γεύμα σε όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται στις κατασκηνώσεις, στη μνήμη της κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Λένας.
«Θέλω να εξομολογηθώ ότι σε αυτόν εδώ τον χώρο φέτος το καλοκαίρι, από έναν καλό σας φίλο, προσφέρθηκε ένα γεύμα σε όλα τα παιδιά, στη μνήμη της κόρης της Λένας. Και το όνομά της το μνημονεύουμε εδώ στον ναό της Αγίας Αικατερίνης», ανέφερε ο κ. Συμεών, προσθέτοντας ότι πέρα από τις θεσμικές σχέσεις τους συνδέουν και προσωπικοί δεσμοί.
Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα ωφέλιμη για την Εκκλησία την περίοδο κατά την οποία ο Αντώνης Σαμαράς βρισκόταν στην πρωθυπουργία, εκφράζοντας τη χαρά του για την επίσκεψή του στη Φθιώτιδα.
Από την πλευρά του, ο πρώην πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του σε δύσκολες περιόδους, όταν, όπως είπε, είχε βοηθήσει στην προώθηση νομοσχεδίων που αφορούσαν την Εκκλησία.
Ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για «καρτελοποίηση των τιμών που δεν είναι μόνο στα αγροτικά», προσθέτοντας «αν συνεχίσει να υποφέρει ο αγροτικός κόσμος θα υποφέρει Ελλάδα».
«Πάντοτε υπήρχαν προβλήματα στο πρωτογενή τομέα αλλά αυτή η κατάσταση δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αυτό είναι μία κριτική που γίνεται κατά την προσωπική μου άποψη τόσο στην ελληνική κυβέρνηση όσο και στους ευρωπαίους» πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός.
Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Σαμαράς «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μετατραπεί πλέον σε φιάσκο της ΑΑΔΕ. Αυτό έχει δημιουργήσει απίστευτες καθυστερήσεις των πληρωμών. Όπως σωστά είπατε και χωρίς ελέγχους με ό,τι αυτό συνεπάγεται», χαρακτηρίζοντας «ασήκωτη» την κατάσταση με την ενέργει και τα φυτοφάρμακα που, όπως είπε «έχει οδηγήσει έναν κόσμο ολόκληρο στην απόγνωση».
«Όλη αυτή η απόγνωση μας οδηγεί στο γεγονός ότι αν συνεχίσει να υποφέρει ο αγροτικός κόσμος θα υποφέρει η Ελλάδα. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι όσο τραυματίζεται παραπάνω ύπαιθρος τόσο σε θάνατο η ελληνική οικονομία» συνέχισε ο κ. Σαμαράς, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση και την Ευρώπη ότι «δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις με τον τρόπο που θα έπρεπε».
Επίσκεψη στο κατασκηνωτικό κέντρο της Αγίας ΑικατερίνηςΣτη συνέχεια, ο Αντώνης Σαμαράς επισκέφθηκε το κατασκηνωτικό κέντρο της Αγίας Αικατερίνης, όπου συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ. Συμεών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε σε μια προσωπική και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, αποκαλύπτοντας ότι το περασμένο καλοκαίρι προσφέρθηκε γεύμα σε όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται στις κατασκηνώσεις, στη μνήμη της κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Λένας.
«Θέλω να εξομολογηθώ ότι σε αυτόν εδώ τον χώρο φέτος το καλοκαίρι, από έναν καλό σας φίλο, προσφέρθηκε ένα γεύμα σε όλα τα παιδιά, στη μνήμη της κόρης της Λένας. Και το όνομά της το μνημονεύουμε εδώ στον ναό της Αγίας Αικατερίνης», ανέφερε ο κ. Συμεών, προσθέτοντας ότι πέρα από τις θεσμικές σχέσεις τους συνδέουν και προσωπικοί δεσμοί.
Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα ωφέλιμη για την Εκκλησία την περίοδο κατά την οποία ο Αντώνης Σαμαράς βρισκόταν στην πρωθυπουργία, εκφράζοντας τη χαρά του για την επίσκεψή του στη Φθιώτιδα.
Από την πλευρά του, ο πρώην πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του σε δύσκολες περιόδους, όταν, όπως είπε, είχε βοηθήσει στην προώθηση νομοσχεδίων που αφορούσαν την Εκκλησία.
«Σε εποχές δύσκολες που βοηθήσατε πολύ στο να περάσουμε και διάφορα νομοσχέδια σε σχέση με την Εκκλησία. Σε ώρες που ήταν ο κόσμος στο χαράκωμα με την ξιφολόγχη, έδινε τη μάχη για να σωθεί τότε η Ελλάδα από τη δύσβατη οικονομική κατάσταση στην οποία είχε περιπέσει», σημείωσε.
Ο κ. Σαμαράς στάθηκε ιδιαίτερα και στην αναφορά του Μητροπολίτη στην κόρη του, λέγοντας: «Θέλω να ξέρετε ότι η πίστη μας στον Χριστό είναι βαθιά. Τα λόγια σας για τη Λένα με ακούμπησαν πάρα πολύ. Και δεν το ξεχνάω ποτέ.
«Και να σας πω ότι με αυτή την πίστη και τη θέληση για κάτι καλύτερο, που ατσαλώνει τη χριστιανική θρησκεία, εμείς προχωρούμε για μια μεγάλη χαρά. Αυτή είναι η πρώτη επαφή που κάνω εκτός Αθηνών με τον απλό κόσμο, για να ακούσω τα σύνθετα προβλήματα», κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός.
Ο κ. Σαμαράς στάθηκε ιδιαίτερα και στην αναφορά του Μητροπολίτη στην κόρη του, λέγοντας: «Θέλω να ξέρετε ότι η πίστη μας στον Χριστό είναι βαθιά. Τα λόγια σας για τη Λένα με ακούμπησαν πάρα πολύ. Και δεν το ξεχνάω ποτέ.
«Και να σας πω ότι με αυτή την πίστη και τη θέληση για κάτι καλύτερο, που ατσαλώνει τη χριστιανική θρησκεία, εμείς προχωρούμε για μια μεγάλη χαρά. Αυτή είναι η πρώτη επαφή που κάνω εκτός Αθηνών με τον απλό κόσμο, για να ακούσω τα σύνθετα προβλήματα», κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός.
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