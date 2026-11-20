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Άγριος καβγάς ανάμεσα σε ξαδέρφια στην Κωνσταντινούπολη για ένα χρέος: Έβγαλαν μαχαίρια και αλληλοχτυπήθηκαν, δείτε βίντεο
Άγριος καβγάς ανάμεσα σε ξαδέρφια στην Κωνσταντινούπολη για ένα χρέος: Έβγαλαν μαχαίρια και αλληλοχτυπήθηκαν, δείτε βίντεο
Τα ξαδέρφια που συνεπλάκησαν στον αιματηρό καβγά είχαν έρθει στα χέρια για τον ίδιο λόγο και τον περασμένο Ιούλιο
Αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρια ανάμεσα σε συγγενείς σημειώθηκε χθες, Πέμπτη, στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης αφορμή για τον καβγά αποτέλεσε ένα χρέος ανάμεσα στους εμπλεκόμενους που, κατά πληροφορίες, είναι ξαδέρφια.
Στο βίντεο φαίνεται αρχικά ένας άνδρας να τρέχει ενώ τον καταδιώκουν πέντε άτομα - όλοι τους κρατούσαν μαχαίρια.
Κάποια στιγμή ένας από τους διώκτες χτυπάει τον καταδιωκόμενο με κράνος, με τον δεύτερο να κραδαίνει ένα μαχαίρι. Δευτερόλεπτα αργότερα η συμπλοκή κλιμακώνεται με τις μαχαιριές να πέφτουν «βροχή».
Σύμφωνα με το haberturk, ο άνδρας που καταδιώχθηκε από την ομάδα των πέντε, τραυματίστηκε από μαχαιριές στο στήθος, την πλάτη και το ισχίο.
Από την ομάδα των επιτιθέμενων τραυματίστηκε ένα άτομο, επίσης από μαχαίρι, στο πόδι.
Κατά την ίδια πηγή η ένταση ανάμεσα στα ξαδέλφια υπήρχε εδώ και καιρό με την έρευνα να αποκαλύπτει ότι είχαν έρθει στα χέρια για το ίδιο ζήτημα την 1η του περασμένου Ιουλίου.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης αφορμή για τον καβγά αποτέλεσε ένα χρέος ανάμεσα στους εμπλεκόμενους που, κατά πληροφορίες, είναι ξαδέρφια.
Στο βίντεο φαίνεται αρχικά ένας άνδρας να τρέχει ενώ τον καταδιώκουν πέντε άτομα - όλοι τους κρατούσαν μαχαίρια.
Κάποια στιγμή ένας από τους διώκτες χτυπάει τον καταδιωκόμενο με κράνος, με τον δεύτερο να κραδαίνει ένα μαχαίρι. Δευτερόλεπτα αργότερα η συμπλοκή κλιμακώνεται με τις μαχαιριές να πέφτουν «βροχή».
📍 İstanbul / Fatih— VanTV.tr (@VantvTr) November 20, 2026
⚠️ Aksaray Mahallesi’nde amca çocukları arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
5 kişilik grup, kuryelik yapan akrabalarına tekme, yumruk ve kaskla saldırdı. Göğsünden, sırtından ve kalçasından bıçaklanan kurye… pic.twitter.com/NeHYPctRZX
Σύμφωνα με το haberturk, ο άνδρας που καταδιώχθηκε από την ομάδα των πέντε, τραυματίστηκε από μαχαιριές στο στήθος, την πλάτη και το ισχίο.
Από την ομάδα των επιτιθέμενων τραυματίστηκε ένα άτομο, επίσης από μαχαίρι, στο πόδι.
Κατά την ίδια πηγή η ένταση ανάμεσα στα ξαδέλφια υπήρχε εδώ και καιρό με την έρευνα να αποκαλύπτει ότι είχαν έρθει στα χέρια για το ίδιο ζήτημα την 1η του περασμένου Ιουλίου.
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