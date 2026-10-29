Βανέσα Αδαμοπούλου: Γάμο δεν είχα κάνει τότε αλλά θα έκανα τώρα, είναι ευλογία να βρεις έναν άνθρωπο που να μιλάς την ίδια γλώσσα
Βανέσα Αδαμοπούλου: Γάμο δεν είχα κάνει τότε αλλά θα έκανα τώρα, είναι ευλογία να βρεις έναν άνθρωπο που να μιλάς την ίδια γλώσσα
Η τραγουδίστρια διατηρούσε σχέση με τον Ιωάννη Παπαζήση από το 2005 μέχρι και το 2020 - Μαζί απέκτησαν έναν γιο
Ανοιχτή σε έναν γάμο δήλωσε η Βανέσα Αδαμοπούλου, σημειώνοντας πως είναι μεγάλη ευλογία να βρίσκει κανείς έναν άνθρωπο με τις ίδιες αξίες στη σημερινή εποχή.
Η τραγουδίστρια, η οποία από το 2005 μέχρι και το 2020 διατηρούσε σχέση με τον ηθοποιό Ιωάννη Παπαζήση, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, τον Ιάσονα, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και μίλησε για την προσωπική της ζωή, την καθημερινότητα με τον γιο της, αλλά και για τα παιδικά της χρόνια και τη σχέση με τον πατέρα της.
«Εννοείται θα έκανα ξανά μεγάλη σχέση. Γάμο δεν είχα κάνει τότε, αλλά γενικά αλλάζουμε. Εννοείται (θα έκανα). Όταν βρίσκεις κάποιον σύντροφο που έχετε τα ίδια χούγια, μιλάτε την ίδια γλώσσα, είναι μεγάλη ευλογία, ειδικά στις εποχές μας», εξομολογήθηκε αρχικά η Βανέσα Αδαμοπούλου.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στο μεγάλωμα του γιου της, επισήμανε πως έχουν πολύ καλή επικοινωνία και θεωρεί πως είναι πιο εύκολο από το μεγάλωμα ενός κοριτσιού: «Πάει έκτη δημοτικού, είναι 11 χρονών. Τα έχω βρει πιο εύκολα απ' ότι με τα κορίτσια. Χαίρομαι που έχω αγόρι», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με χιούμορ πως: «Είναι πιο εύκολοι οι άντρες. Έχουν άλλα ελαττώματα αλλά δεν πειράζει. Είναι πάντα παιδιά, το οποίο είναι καλό από τη μία, αλλά είναι κακό όταν δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Βανέσα Αδαμοπούλου περιέγραψε πώς αισθανόταν που ο πατέρας της ήταν Λυκειάρχης στο σχολείο της: «Είχα τον πατέρα μου Λυκειάρχη στο σχολείο μου, αλλά μετά συνέχισε τις σπουδές του, πήρε ντοκτορά και έγινε καθηγητής πανεπιστημίου», ανέφερε και πρόσθεσε: «Ευτυχώς με είχε απαλλάξει από αυτό το βάρος ο πατέρας μου, γιατί ήταν εξαιρετικός δάσκαλος. Ήταν γεννημένος δάσκαλος. Ήταν από αυτούς που ακόμα και σήμερα τον θυμάσαι... Δεν εργάζεται πια... Οπότε μόνο χαρά αισθανόμουν. Οι μαθητές του τον γούσταραν».
Κλείνοντας, η τραγουδίστρια δήλωσε πως είχε κάνει και «αταξίες»: «Έχω κάνει κοπάνα, κάναμε καταλήψεις και μου τα έλεγαν κιόλας γιατί ήξεραν ότι δεν θα τα πω στον πατέρα μου. Ήμουν πολύ τυχερή να έχω αυτόν τον μπαμπά», είπε.
Η τραγουδίστρια, η οποία από το 2005 μέχρι και το 2020 διατηρούσε σχέση με τον ηθοποιό Ιωάννη Παπαζήση, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, τον Ιάσονα, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και μίλησε για την προσωπική της ζωή, την καθημερινότητα με τον γιο της, αλλά και για τα παιδικά της χρόνια και τη σχέση με τον πατέρα της.
«Εννοείται θα έκανα ξανά μεγάλη σχέση. Γάμο δεν είχα κάνει τότε, αλλά γενικά αλλάζουμε. Εννοείται (θα έκανα). Όταν βρίσκεις κάποιον σύντροφο που έχετε τα ίδια χούγια, μιλάτε την ίδια γλώσσα, είναι μεγάλη ευλογία, ειδικά στις εποχές μας», εξομολογήθηκε αρχικά η Βανέσα Αδαμοπούλου.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στο μεγάλωμα του γιου της, επισήμανε πως έχουν πολύ καλή επικοινωνία και θεωρεί πως είναι πιο εύκολο από το μεγάλωμα ενός κοριτσιού: «Πάει έκτη δημοτικού, είναι 11 χρονών. Τα έχω βρει πιο εύκολα απ' ότι με τα κορίτσια. Χαίρομαι που έχω αγόρι», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με χιούμορ πως: «Είναι πιο εύκολοι οι άντρες. Έχουν άλλα ελαττώματα αλλά δεν πειράζει. Είναι πάντα παιδιά, το οποίο είναι καλό από τη μία, αλλά είναι κακό όταν δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Βανέσα Αδαμοπούλου περιέγραψε πώς αισθανόταν που ο πατέρας της ήταν Λυκειάρχης στο σχολείο της: «Είχα τον πατέρα μου Λυκειάρχη στο σχολείο μου, αλλά μετά συνέχισε τις σπουδές του, πήρε ντοκτορά και έγινε καθηγητής πανεπιστημίου», ανέφερε και πρόσθεσε: «Ευτυχώς με είχε απαλλάξει από αυτό το βάρος ο πατέρας μου, γιατί ήταν εξαιρετικός δάσκαλος. Ήταν γεννημένος δάσκαλος. Ήταν από αυτούς που ακόμα και σήμερα τον θυμάσαι... Δεν εργάζεται πια... Οπότε μόνο χαρά αισθανόμουν. Οι μαθητές του τον γούσταραν».
Κλείνοντας, η τραγουδίστρια δήλωσε πως είχε κάνει και «αταξίες»: «Έχω κάνει κοπάνα, κάναμε καταλήψεις και μου τα έλεγαν κιόλας γιατί ήξεραν ότι δεν θα τα πω στον πατέρα μου. Ήμουν πολύ τυχερή να έχω αυτόν τον μπαμπά», είπε.
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