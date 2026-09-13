Βανέσα Αδαμοπούλου: Η σόουμπιζ δεν έχει σχέση με τη δουλειά μου, δεν ανήκω εκεί
Βανέσα Αδαμοπούλου: Η σόουμπιζ δεν έχει σχέση με τη δουλειά μου, δεν ανήκω εκεί
Τα φώτα της δημοσιότητας τα μπορώ, εξήγησε η τραγουδίστρια
Αποστάσεις από τη σόουμπιζ έχει επιλέξει να κρατά η Βανέσα Αδαμοπούλου, θεωρώντας ότι δεν ανήκει εκεί. Η τραγουδίστρια διευκρίνισε πως η δημοσιότητα είναι κομμάτι της επαγγελματικής της ιδιότητας. Ωστόσο, δεν πιστεύει ότι το ίδιο ισχύει και για τη σόουμπιζ.
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το πρωί της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, η Βανέσα Αδαμοπούλου κλήθηκε να σχολίασει τη σχέση της με τη δημοσιότητα και τη σόουμπιζ, με εκείνη να ξεκαθαρίζει ότι: «Τα φώτα της δημοσιότητας τα μπορώ, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Η showbiz, όμως, όλο αυτό το πράγμα δεν έχει σχέση με τη δουλειά μου, δεν ανήκω εκεί».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Η Βανέσα Αδαμοπούλου αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της καριέρας της που έγινε το 2006 με το κομμάτι «Πάνω στην τρέλα μου», το σάουντρακ της ταινίας «Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο». Η ίδια έκανε την αρχή με ένα ποπ κομμάτι. Παρόλα αυτά, θεωρεί πως μετά από είκοσι χρόνια ένας καλλιτέχνης δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε μία συγκεκριμένη «ταμπέλα». Όπως είπε, τόσο ο άνθρωπος όσο και ο καλλιτέχνης εξελίσσονται μέσα στον χρόνο και η πορεία τους δεν είναι κάτι στατικό.
«Πάνε 20 χρόνια από τότε. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος βάζει μια ταμπέλα με την έννοια ότι θέλει να τοποθετεί τους καλλιτέχνες και να πει αυτός είναι εκεί, αυτός στο μυαλό του, αυτός ανήκει εκεί για να ξέρει τι συμβαίνει. Αλλά ένας άνθρωπος και ένας καλλιτέχνης είναι πορεία, είναι διαδρομή, είναι άνθρωπος, είναι εξέλιξη, δεν είναι κάτι στατικό», σημείωσε η τραγουδίστρια.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το πρωί της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, η Βανέσα Αδαμοπούλου κλήθηκε να σχολίασει τη σχέση της με τη δημοσιότητα και τη σόουμπιζ, με εκείνη να ξεκαθαρίζει ότι: «Τα φώτα της δημοσιότητας τα μπορώ, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Η showbiz, όμως, όλο αυτό το πράγμα δεν έχει σχέση με τη δουλειά μου, δεν ανήκω εκεί».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Η Βανέσα Αδαμοπούλου αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της καριέρας της που έγινε το 2006 με το κομμάτι «Πάνω στην τρέλα μου», το σάουντρακ της ταινίας «Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο». Η ίδια έκανε την αρχή με ένα ποπ κομμάτι. Παρόλα αυτά, θεωρεί πως μετά από είκοσι χρόνια ένας καλλιτέχνης δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε μία συγκεκριμένη «ταμπέλα». Όπως είπε, τόσο ο άνθρωπος όσο και ο καλλιτέχνης εξελίσσονται μέσα στον χρόνο και η πορεία τους δεν είναι κάτι στατικό.
«Πάνε 20 χρόνια από τότε. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος βάζει μια ταμπέλα με την έννοια ότι θέλει να τοποθετεί τους καλλιτέχνες και να πει αυτός είναι εκεί, αυτός στο μυαλό του, αυτός ανήκει εκεί για να ξέρει τι συμβαίνει. Αλλά ένας άνθρωπος και ένας καλλιτέχνης είναι πορεία, είναι διαδρομή, είναι άνθρωπος, είναι εξέλιξη, δεν είναι κάτι στατικό», σημείωσε η τραγουδίστρια.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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