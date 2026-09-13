Βανέσα Αδαμοπούλου: Η σόουμπιζ δεν έχει σχέση με τη δουλειά μου, δεν ανήκω εκεί

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Η Βανέσα Αδαμοπούλου αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της καριέρας της που έγινε το 2006 με το κομμάτι «Πάνω στην τρέλα μου», το σάουντρακ της ταινίας «Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο». Η ίδια έκανε την αρχή με ένα ποπ κομμάτι. Παρόλα αυτά, θεωρεί πως μετά από είκοσι χρόνια ένας καλλιτέχνης δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε μία συγκεκριμένη «ταμπέλα». Όπως είπε, τόσο ο άνθρωπος όσο και ο καλλιτέχνης εξελίσσονται μέσα στον χρόνο και η πορεία τους δεν είναι κάτι στατικό.



«Πάνε 20 χρόνια από τότε. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος βάζει μια ταμπέλα με την έννοια ότι θέλει να τοποθετεί τους καλλιτέχνες και να πει αυτός είναι εκεί, αυτός στο μυαλό του, αυτός ανήκει εκεί για να ξέρει τι συμβαίνει. Αλλά ένας άνθρωπος και ένας καλλιτέχνης είναι πορεία, είναι διαδρομή, είναι άνθρωπος, είναι εξέλιξη, δεν είναι κάτι στατικό», σημείωσε η τραγουδίστρια.



Φωτογραφία: NDPPHOTO