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Η Μαρία Κανελλοπούλου ανέβασε φωτογραφία με αναπηρικό αμαξίδιο μετά τον τραυματισμό της
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Μαρία Κανελλοπούλου αναπηρικό καροτσάκι Αμαξίδιο

Η Μαρία Κανελλοπούλου ανέβασε φωτογραφία με αναπηρικό αμαξίδιο μετά τον τραυματισμό της

Η αποκατάσταση της ηθοποιού συνεχίζεται μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε

Η Μαρία Κανελλοπούλου ανέβασε φωτογραφία με αναπηρικό αμαξίδιο μετά τον τραυματισμό της
Ιωάννα Μαρίνου
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Σε φάση αποκατάστασης βρίσκεται η Μαρία Κανελλοπούλου μετά τον τραυματισμό της, με την ίδια να δημοσιεύει μία φωτογραφία από αναπηρικό αμαξίδιο.

Η ηθοποιός είχε κάνει αρχικά γνωστό τον Σεπτέμβριο μέσω ανάρτησης στα social media, ότι αντιμετώπιζε μία δύσκολη κατάσταση. Στη συνέχεια, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Studio στις 3» μεταφέρθηκε, πως η Μαρία Κανελλοπούλου νοσηλεύτηκε, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η ηθοποιός προχώρησε σε μία νέα δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο με ένα αναπηρικό αμαξίδιο, σημειώνοντας στη λεζάντα «καλημέρα σας». Σημειώνεται, ότι η Μαρία Κανελλοπούλου δεν προχώρησε σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία της υγείας της.

Δείτε την ανάρτησή της

Η Μαρία Κανελλοπούλου ανέβασε φωτογραφία με αναπηρικό αμαξίδιο μετά τον τραυματισμό της

Στις 3 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός είχε γράψει σε δημοσίευσή της «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο». Η συγκεκριμένη δημοσίευση προκάλεσε ανησυχία, καθώς η Μαρία Κανελλοπούλου άφησε να εννοηθεί ότι περνούσε μια δύσκολη περίοδο. Έπειτα, μέσω της εκπομπής «Studio στις 3» έγινε γνωστό ότι η ηθοποιός προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της σε τοίχο και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν, ότι τραυματίστηκε στη σπονδυλική στήλη.

Η Μαρία Κανελλοπούλου ανέβασε φωτογραφία με αναπηρικό αμαξίδιο μετά τον τραυματισμό της

Σε νέα ανάρτησή της στο Facebook στις 8 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Κανελλοπούλου ενημέρωσε τους θαυμαστές της για την πορεία της υγείας της, γράφοντας: «Συγγνώμη που δεν απαντώ στα υπέροχα μηνύματά σας, που δεν απαντώ στις κλήσεις σας. Δεν είναι από αγένεια. Είναι από ανημποριά. Και πάλι ευχαριστώ…».

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Η Μαρία Κανελλοπούλου ανέβασε φωτογραφία με αναπηρικό αμαξίδιο μετά τον τραυματισμό της
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

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