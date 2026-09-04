Αγωνία για τη Μαρία Κανελλοπούλου μετά την ανάρτησή της: Ανησύχησε τους φαν της με το «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»
Αγωνία για τη Μαρία Κανελλοπούλου μετά την ανάρτησή της: Ανησύχησε τους φαν της με το «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»
Η ηθοποιός έκανε μια αινιγματική ανάρτηση στο Facebook, χωρίς να διευκρινίζει τι ακριβώς αντιμετωπίζει
Ανησυχία στους θαυμαστές της προκάλεσε η Μαρία Κανελλοπούλου, μετά από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, γράφοντας «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο».
Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός δημοσίευσε ένα μήνυμα χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για τη δυσκολία που αντιμετωπίζει. «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο...» σημείωσε, συνοδεύοντας τη φράση με τρία emoji με δάκρυα.
Δείτε την ανάρτησή της
Η συγκεκριμένη δημοσίευση προκάλεσε ανησυχία, καθώς η Μαρία Κανελλοπούλου άφησε να εννοηθεί ότι περνά μια δύσκολη περίοδο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει περισσότερα για τη φύση του προβλήματος.
Λίγες ώρες αργότερα, ο μουσικός Βαγγέλης Γέττος έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, θέλοντας να εκφράσει τη συμπαράστασή του στην ηθοποιό, αλλά και να ξεκαθαρίσει ότι η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
Όπως έγραψε: «Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ' ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός Μάρκος Γέττος θέλησε επίσης να στείλει δημόσια το δικό του μήνυμα στήριξης στη Μαρία Κανελλοπούλου, εκφράζοντας την πίστη του ότι θα ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη στιγμή. «Κυρία Μαρία μας, Μαρία όλων μας. Δύναμη και κουράγιο κι όλα θα γίνουν. Άλλωστε το τι σημαίνει δύναμη, μας το έχετε διδάξει χρόνια τώρα» σημείωσε.
Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός δημοσίευσε ένα μήνυμα χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για τη δυσκολία που αντιμετωπίζει. «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο...» σημείωσε, συνοδεύοντας τη φράση με τρία emoji με δάκρυα.
Δείτε την ανάρτησή της
Η συγκεκριμένη δημοσίευση προκάλεσε ανησυχία, καθώς η Μαρία Κανελλοπούλου άφησε να εννοηθεί ότι περνά μια δύσκολη περίοδο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει περισσότερα για τη φύση του προβλήματος.
Λίγες ώρες αργότερα, ο μουσικός Βαγγέλης Γέττος έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, θέλοντας να εκφράσει τη συμπαράστασή του στην ηθοποιό, αλλά και να ξεκαθαρίσει ότι η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
Όπως έγραψε: «Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ' ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός Μάρκος Γέττος θέλησε επίσης να στείλει δημόσια το δικό του μήνυμα στήριξης στη Μαρία Κανελλοπούλου, εκφράζοντας την πίστη του ότι θα ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη στιγμή. «Κυρία Μαρία μας, Μαρία όλων μας. Δύναμη και κουράγιο κι όλα θα γίνουν. Άλλωστε το τι σημαίνει δύναμη, μας το έχετε διδάξει χρόνια τώρα» σημείωσε.
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