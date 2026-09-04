Αγωνία για τη Μαρία Κανελλοπούλου μετά την ανάρτησή της: Ανησύχησε τους φαν της με το «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»
GALA
Μαρία Κανελλοπούλου Ανάρτηση

Αγωνία για τη Μαρία Κανελλοπούλου μετά την ανάρτησή της: Ανησύχησε τους φαν της με το «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»

Η ηθοποιός έκανε μια αινιγματική ανάρτηση στο Facebook, χωρίς να διευκρινίζει τι ακριβώς αντιμετωπίζει 

Αγωνία για τη Μαρία Κανελλοπούλου μετά την ανάρτησή της: Ανησύχησε τους φαν της με το «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Ανησυχία στους θαυμαστές της προκάλεσε η Μαρία Κανελλοπούλου, μετά από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, γράφοντας «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο».

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός δημοσίευσε ένα μήνυμα χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για τη δυσκολία που αντιμετωπίζει. «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο...» σημείωσε, συνοδεύοντας τη φράση με τρία emoji με δάκρυα.

Δείτε την ανάρτησή της

Αγωνία για τη Μαρία Κανελλοπούλου μετά την ανάρτησή της: Ανησύχησε τους φαν της με το «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»


Η συγκεκριμένη δημοσίευση προκάλεσε ανησυχία, καθώς η Μαρία Κανελλοπούλου άφησε να εννοηθεί ότι περνά μια δύσκολη περίοδο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει περισσότερα για τη φύση του προβλήματος.

Λίγες ώρες αργότερα, ο μουσικός Βαγγέλης Γέττος έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, θέλοντας να εκφράσει τη συμπαράστασή του στην ηθοποιό, αλλά και να ξεκαθαρίσει ότι η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Όπως έγραψε: «Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ' ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει».

Αγωνία για τη Μαρία Κανελλοπούλου μετά την ανάρτησή της: Ανησύχησε τους φαν της με το «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»
Κλείσιμο

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός Μάρκος Γέττος θέλησε επίσης να στείλει δημόσια το δικό του μήνυμα στήριξης στη Μαρία Κανελλοπούλου, εκφράζοντας την πίστη του ότι θα ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη στιγμή. «Κυρία Μαρία μας, Μαρία όλων μας. Δύναμη και κουράγιο κι όλα θα γίνουν. Άλλωστε το τι σημαίνει δύναμη, μας το έχετε διδάξει χρόνια τώρα» σημείωσε.

Αγωνία για τη Μαρία Κανελλοπούλου μετά την ανάρτησή της: Ανησύχησε τους φαν της με το «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης