Η νέα ανάρτηση της Μαρίας Κανελλοπούλου μετά το τροχαίο ατύχημα: Δεν απαντώ από ανημποριά
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Μαρία Κανελλοπούλου Ανάρτηση Τροχαίο ατύχημα

Η νέα ανάρτηση της Μαρίας Κανελλοπούλου μετά το τροχαίο ατύχημα: Δεν απαντώ από ανημποριά

Το αυτοκίνητο της ηθοποιού προσέκρουσε σε τοίχο, με αποτέλεσμα η ίδια να τραυματιστεί στη σπονδυλική στήλη

Η νέα ανάρτηση της Μαρίας Κανελλοπούλου μετά το τροχαίο ατύχημα: Δεν απαντώ από ανημποριά
Σε μία νέα ανάρτηση προχώρησε η Μαρία Κανελλοπούλου μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε. Το αυτοκίνητο της ηθοποιού προσέκρουσε σε τοίχο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στη σπονδυλική στήλη. Η ίδια είχε κάνει τότε μια ανάρτηση, που είχε προκαλέσει ανησυχία, ενώ επικοινωνώντας αργότερα με την εκπομπή «Studio στις 3», είχε διευκρινίσει τι είχε συμβεί.

Η Μαρία Κανελλοπούλου προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, εξηγώντας ότι δεν είναι σε θέση να απαντήσει στα μηνύματα και τις κλήσεις που έχει δεχθεί. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι τα έχει αφήσει αναπάντητα «από ανημποριά».

«Συγγνώμη που δεν απαντώ στα υπέροχα μηνύματά σας… Που δεν απαντώ στις κλήσεις σας… Δεν είναι από αγένεια. Είναι από ανημποριά… Και πάλι ευχαριστώ…», έγραψε στον λογαριασμό της στο Facebook.

Δείτε την ανάρτησή της

Η νέα ανάρτηση της Μαρίας Κανελλοπούλου μετά το τροχαίο ατύχημα: Δεν απαντώ από ανημποριά

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