Μαρία Κανελλοπούλου: Τροχαίο ατύχημα για την ηθοποιό, το αυτοκίνητό της προσέκρουσε σε τοίχο
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Μαρία Κανελλοπούλου Τροχαίο ατύχημα

Μαρία Κανελλοπούλου: Τροχαίο ατύχημα για την ηθοποιό, το αυτοκίνητό της προσέκρουσε σε τοίχο

Η ηθοποιός βρίσκεται στο νοσοκομείο, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της

Μαρία Κανελλοπούλου: Τροχαίο ατύχημα για την ηθοποιό, το αυτοκίνητό της προσέκρουσε σε τοίχο
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Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Μαρία Κανελλοπούλου μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε. Η ηθοποιός είχε προκαλέσει ανησυχία, πριν από λίγες μέρες, με μία αινιγματική ανάρτηση στα social media, στην οποία δήλωνε χαρακτηριστικά «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο». Ωστόσο, δεν είχε αποσαφηνίσει τι της είχε συμβεί.

Σύμφωνα με το «Studio στις 3», η Μαρία Κανελλοπούλου προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της σε τοίχο και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ της εκπομπής, το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός τραυματίστηκε στη σπονδυλική στήλη. Όπως διευκρινίστηκε όμως, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Δείτε το βίντεο με όσα ειπώθηκαν 



Φωτογραφία: NDPPHOTO
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