Νέα απάντηση του πρόεδρου Ολομέλειας Πειθαρχικών Τμημάτων του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΣΑ στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων





Σε «πόλεμο» ανακοινώσεων μεταξύ της







Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Πειθαρχικών Τμημάτων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΣΑ, στην σημερινή ανακοίνωσή του, αναφερόμενος στο ποιος έχει την αρμοδιότητα-υποχρέωση να παρεμβαίνει και να γνωστοποιεί ανάρμοστες συμπεριφορές δικηγόρων μέσα στις δικαστικές αίθουσες, μεταξύ των άλλων, επισημαίνει:



«Πρόκειται για ρητή υποχρέωση του δικάζοντος Δικαστηρίου να αναφέρει την πειθαρχικώς ελεγκτέα συμπεριφορά και εκτροπή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και αποστολή των σχετικών πρακτικών της δίκης ή σχετική έκθεση που αποτυπώνουν την αναφερόμενη παράβαση.







Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του κ. Φέλιου έχεις ως εξής:



«Το γραφείο Τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εξέδωσε σήμερα Δελτίο Τύπου και με υπέρτιτλο «Τι αλήθεια συμβαίνει με τα Πειθαρχικά των Δικηγορικών Συλλόγων;» με το οποίο επιχειρεί να διαστρέψει και διαστρέφει πλήρως το γράμμα και το πνεύμα της προχθεσινής δημόσιας τοποθέτησής μου.



Είναι ολοφάνερο ότι επιχειρεί να ευτελίσει το Πειθαρχικό του Δ.Σ.Α. επειδή ο Δ.Σ.Α. της επέβαλε όρια γνωρίζοντας πως να την επαναφέρει στην τάξη (την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων).



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Διαβάζοντας την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, είναι ολοφάνερο πως υπάρχει πρόβλημα κουλτούρας του συντάκτη της που μπορεί να υποδηλώνει την αδυναμία της Διοίκησης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να επικοινωνήσει τα όσα ευθέως το άρθρο 336 παρ. 2 ΚΠΔ αναφέρει.



Προκειμένου για την εν λόγω κουλτούρα, ας διαβάσουν με προσοχή -όσοι από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων διαβάζουν- τα ακόλουθα:



Κατά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 336 ΚΠΔ το δικάζον Δικαστήριο υποχρεούται να υποβάλλει πειθαρχική αναφορά ενώπιον του Προέδρου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου διαβιβάζοντας αντίγραφο των πρακτικών της δίκης για την κίνηση της διαδικασίας των άρθρων 152 έως 159 περί πειθαρχικής διαδικασίας του Κώδικα Δικηγόρων.



Σε λιγότερο από 48 ώρες ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Πειθαρχικών Τμημάτων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Σωτήρης Φέλιος , απαντά σε νέα δεύτερη συνεχόμενη ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, για το θέμα του πειθαρχικού ελέγχου των δικηγόρων, υπό το τίτλο: «Τι αλήθεια συμβαίνει με τα Πειθαρχικά των Δικηγορικών Συλλόγων;».Σε «πόλεμο» ανακοινώσεων μεταξύ της ΕνΔΕ και του κ. Φέλιου εξελίσσεται το συνεχιζόμενο θέμα ποιος είναι αρμόδιος για τον πειθαρχικό έλεγχο των δικηγόρων.Ο τελευταίος αυτός γύρος της αντιπαράθεσης ξεκίνησε στην εκπνοή της περασμένης εβδομάδας, με ανακοίνωση της ΕνΔΕ εξ αφορμής περιστατικού ανάρμοστης συμπεριφοράς, σύμφωνα με την Ένωση, δικηγόρου ενώπιον της δικαστικής αίθουσας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στην συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου. Επί του περιεχομένου της ανακοίνωσης απάντησε την περασμένη Κυριακή ο κ. Φέλιος και σήμερα επανέρχεται και πάλι η ΕνΔΕ με νέα ανακοίνωσή της.Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Πειθαρχικών Τμημάτων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΣΑ, στην σημερινή ανακοίνωσή του, αναφερόμενος στο ποιος έχει την αρμοδιότητα-υποχρέωση να παρεμβαίνει και να γνωστοποιεί ανάρμοστες συμπεριφορές δικηγόρων μέσα στις δικαστικές αίθουσες, μεταξύ των άλλων, επισημαίνει:«Πρόκειται για ρητή υποχρέωση του δικάζοντος Δικαστηρίου να αναφέρει την πειθαρχικώς ελεγκτέα συμπεριφορά και εκτροπή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και αποστολή των σχετικών πρακτικών της δίκης ή σχετική έκθεση που αποτυπώνουν την αναφερόμενη παράβαση.Η υποχρέωση των Προέδρων των Πειθαρχικών Συμβουλίων να παρέμβουν αυτεπαγγέλτως σε περίπτωση που λάβουν γνώση τέλεσης πειθαρχικού αδικήματος (π.χ. δια του Τύπου, διαδικτύου κ.λπ), αφορά οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση ή γνώση ελεγκτέας συμπεριφοράς και όχι αυτής που λαμβάνει χώρα ενώπιον Δικαστηρίου.«Το γραφείο Τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εξέδωσε σήμερα Δελτίο Τύπου και με υπέρτιτλο «Τι αλήθεια συμβαίνει με τα Πειθαρχικά των Δικηγορικών Συλλόγων;» με το οποίο επιχειρεί να διαστρέψει και διαστρέφει πλήρως το γράμμα και το πνεύμα της προχθεσινής δημόσιας τοποθέτησής μου.Είναι ολοφάνερο ότι επιχειρεί να ευτελίσει το Πειθαρχικό του Δ.Σ.Α. επειδή ο Δ.Σ.Α. της επέβαλε όρια γνωρίζοντας πως να την επαναφέρει στην τάξη (την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων).Θυμίζουμε ότι της έχει ζητηθεί να ανασκευάσει τα όσα αβάσιμα υποστήριξε, ανασκευή την οποία ακόμη το Πειθαρχικό του Δ.Σ.Α. αναμένει και για τα πραγματικά περιστατικά που μας έκαναν να της τη ζητήσουμε, η Ένωση μέχρι τώρα κωφεύει.Διαβάζοντας την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, είναι ολοφάνερο πως υπάρχει πρόβλημα κουλτούρας του συντάκτη της που μπορεί να υποδηλώνει την αδυναμία της Διοίκησης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να επικοινωνήσει τα όσα ευθέως το άρθρο 336 παρ. 2 ΚΠΔ αναφέρει.Προκειμένου για την εν λόγω κουλτούρα, ας διαβάσουν με προσοχή -όσοι από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων διαβάζουν- τα ακόλουθα:Κατά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 336 ΚΠΔ το δικάζον Δικαστήριο υποχρεούται να υποβάλλει πειθαρχική αναφορά ενώπιον του Προέδρου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου διαβιβάζοντας αντίγραφο των πρακτικών της δίκης για την κίνηση της διαδικασίας των άρθρων 152 έως 159 περί πειθαρχικής διαδικασίας του Κώδικα Δικηγόρων.

Από την ως άνω σαφή διάταξη είναι προφανές ότι η ενεργοποίηση της πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του φερόμενου ως εκτρεπόμενου δικηγόρου, εκκινεί από την υποβολή αντίστοιχης αναφοράς της τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς του δικηγόρου από το δικάζον Δικαστήριο στον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.

Πρόκειται για ρητή υποχρέωση του δικάζοντος Δικαστηρίου να αναφέρει την πειθαρχικώς ελεγκτέα συμπεριφορά και εκτροπή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και αποστολή των σχετικών πρακτικών της δίκης ή σχετική έκθεση που αποτυπώνουν την αναφερόμενη παράβαση.



Η υποχρέωση των Προέδρων των Πειθαρχικών Συμβουλίων να παρέμβουν αυτεπαγγέλτως σε περίπτωση που λάβουν γνώση τέλεσης πειθαρχικού αδικήματος (π.χ. δια του Τύπου, διαδικτύου κ.λπ), αφορά οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση ή γνώση ελεγκτέας συμπεριφοράς και όχι αυτής που λαμβάνει χώρα ενώπιον Δικαστηρίου.



Αυτά ως απάντηση του απλού συμπεράσματος για το οποίο κάνει αναφορά το Γραφείο Τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που μπορεί να δίνει – στον αναγνώστη της ανακοίνωσης του– ότι μπορεί να έχει και μεγαλομανή εικόνα εαυτού.



Υ.Γ.1. Η αναφορά στο Δελτίο Τύπου ότι δόθηκε απάντηση στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ότι δεν θα ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος επειδή τα πρακτικά διαβιβάστηκαν από τον Εισαγγελέα και όχι από το Δικαστήριο δεν είναι απάντηση του Πειθαρχικού Τμήματος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Δεν γνωρίζω ποιος Σύλλογος έδωσε αυτή την απάντηση.



Υ.Γ.2. Η Διοίκηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στο επόμενο Δελτίο Τύπου θα πρέπει να περιλάβει όσα σήμερα παρέλειψε για το Πειθαρχικό των Δικαστών, δηλ. τα στατιστικά στοιχεία για τα πειθαρχικά των μελών της. Πώς της διέφυγε (της Διοίκησης);».



Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Προηγουμένως, στην σημερινή ανακοίνωσή της, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αναφέρει τα εξής:



«Η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου της Ολομέλειας των Πειθαρχικών Τμημάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Φέλιου, σε συνδυασμό με τα περιστατικά που έχουν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, αναδεικνύει σοβαρές αντιφάσεις και καθιστά αναγκαίες ορισμένες ξεκάθαρες απαντήσεις.



Ο κ. Φέλιος, υπερασπιζόμενος την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των πειθαρχικών οργάνων των δικηγορικών συλλόγων, επεσήμανε ότι αποτελεί υποχρέωση του Δικαστή της έδρας να αποστέλλει τα πρακτικά του δικαστηρίου για όσα συνέβησαν ενώπιόν του και γνωστοποίησε ότι ο ίδιος ζήτησε ήδη από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου, στις 17 Νοεμβρίου 2026, την αποστολή των πρακτικών, προκειμένου να ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος για τη συμπεριφορά δικηγόρου την οποία είχε καταγγείλει η Ένωσή μας.



Υποχρεωνόμαστε να ενημερώσουμε, σχετικά, πως πρόσφατα, σε υπόθεση στην οποία ο Εισαγγελέας της έδρας απέστειλε τα πρακτικά της δίκης στο πειθαρχικό όργανο του οικείου δικηγορικού συλλόγου, η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι δεν θα ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος, επειδή τα πρακτικά διαβιβάστηκαν από τον Εισαγγελέα και όχι από το Δικαστήριο! Αντί, δηλαδή, να εξεταστεί η ουσία της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς, βρέθηκε ένας τυπικός λόγος για να μην προχωρήσει η διαδικασία. Αντί να διερευνηθεί εάν υπήρξε πειθαρχικό παράπτωμα, το ενδιαφέρον στράφηκε στην ιδιότητα εκείνου που απέστειλε τα πρακτικά.



Η εύλογη απορία που δημιουργείται είναι εάν, κατά την άποψη του κ. Φέλιου και των πειθαρχικών οργάνων του Δ.Σ.Α., η αποστολή των πρακτικών σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της συνεδρίασης αποτελεί, πέρα από υποχρέωση του Δικαστηρίου, και διαδικαστικά αναγκαία προϋπόθεση για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας, όπως απαντήθηκε στην παραπάνω περίπτωση. Εάν η αποστολή των πρακτικών από το Δικαστήριο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας, πώς είναι δυνατόν ο ίδιος ο Πρόεδρος των Πειθαρχικών Τμημάτων να ζητεί τα πρακτικά από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου, προκειμένου να κινήσει τη διαδικασία αυτεπαγγέλτως; Και εάν, όπως προκύπτει από την ίδια του την ενέργεια, τα πειθαρχικά όργανα έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν αυτεπαγγέλτως, γιατί επιχειρείται να μετατεθεί στους δικαστικούς λειτουργούς η ευθύνη για την αδράνεια των πειθαρχικών μηχανισμών;



Σε κάθε περίπτωση, μόλις που χρειάζεται να επισημανθεί, ότι η προσθήκη δεύτερου εδαφίου στο άρθρο 336 παρ. 2 ΚΠΔ με τον ν. 5090/2024, στο οποίο προβλέπεται υποχρέωση του Δικαστηρίου να υποβάλλει πειθαρχική αναφορά και να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης, ουδόλως αποκλείει την αυτεπάγγελτη (ή κατόπιν καταγγελιών άλλων προσώπων) κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας από τα αρμόδια όργανα. Τέτοια ερμηνευτική εκδοχή δεν προκύπτει από το γράμμα της σχετικής διάταξης, ενώ έρχεται σε πρόδηλη αντίθεση με τον σκοπό της. Ειδικότερα, ο τελευταίος, όπως προκύπτει από τη σχετική αιτιολογική έκθεση του ν. 5090/2024, είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής της ακροαματικής διαδικασίας από αντιδεοντολογικές και παρελκυστικές συμπεριφορές ολίγων δικηγόρων που διαταράσσουν σκοπίμως τη διαδικασία ή απευθύνονται με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς στη σύνθεση και όχι η δυσχέρανση της κίνησης της πειθαρχικής διαδικασίας με την προσθήκη κάποιας επιπλέον διαδικαστικής προϋπόθεσης. Εξάλλου, αντίστοιχη υποχρέωση ανακοίνωσης εκ μέρους του Δικαστηρίου υφίσταται και για αξιόποινες πράξεις που τελούνται στο ακροατήριο, χωρίς φυσικά τούτο να σημαίνει ότι, χωρίς τη σχετική σύνταξη έκθεσης και διαβίβασή της προς τον Εισαγγελέα, ο τελευταίος εμποδίζεται να δράσει αυτεπαγγέλτως, κατά τα γενικώς ισχύοντα. Αλλά και πέραν τούτου, η τυχόν υιοθέτηση τέτοιας ερμηνευτικής εκδοχής από τα πειθαρχικά όργανα των δικηγορικών συλλόγων, θα ήταν τουλάχιστον αντιφατική με τις διακηρύξεις των ίδιων των συλλόγων για τη σημασία της αυτορρύθμισης του δικηγορικού επαγγέλματος.



Το συμπέρασμα είναι απλό: Οι δικηγορικοί σύλλογοι διαθέτουν τη δυνατότητα να ελέγχουν αυτεπαγγέλτως τη συμπεριφορά των μελών τους, όταν αυτή προσβάλλει το κύρος της Δικαιοσύνης, την αξιοπρέπεια των δικαστικών λειτουργών ή το κύρος του ίδιου του δικηγορικού λειτουργήματος. Το πραγματικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι εάν μπορούν να παρέμβουν. Είναι γιατί δεν παρεμβαίνουν. Και δυστυχώς, τα περιστατικά που έχουν προηγηθεί δεν επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα ως μια απλή διαδικαστική παρεξήγηση. Υπενθυμίζουμε στον κ. Φέλιο ότι, όταν η Ένωσή μας κατήγγειλε τη συμπεριφορά συγκεκριμένου μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι επιχειρούσαμε να παρέμβουμε σε ζητήματα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας!



Υπενθυμίζουμε, ακόμη, ότι οι προσβολές κατά δικαστικών λειτουργών δεν περιορίζονται πλέον πάντοτε στο εσωτερικό των δικαστικών αιθουσών. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δικηγόροι προβαίνουν δημοσίως, ακόμη και μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, σε απαράδεκτες δηλώσεις που απαξιώνουν τον θεσμό της Δικαιοσύνης και προσβάλλουν προσωπικά δικαστικούς λειτουργούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις ποιος δικαστής οφείλει να αποστείλει πρακτικά; Ποια δικαστική αίθουσα πρέπει να έχει προηγηθεί; Ποια επιπλέον αναφορά απαιτείται για να κινητοποιηθούν τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα;



Εν κατακλείδι, όταν πρόκειται για συμπεριφορές δικαστικών λειτουργών, οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν διστάζουν να εκδίδουν ανακοινώσεις, να διατυπώνουν δημόσιες καταγγελίες και να απαιτούν άμεση λογοδοσία, χωρίς να αναμένουν την ολοκλήρωση, ούτε καν την έναρξη, οποιασδήποτε πειθαρχικής διαδικασίας. Όταν όμως πρόκειται για συμπεριφορές μελών των δικηγορικών συλλόγων, η ίδια ευαισθησία φαίνεται να υποχωρεί πίσω από διαδικαστικές προϋποθέσεις, τυπικές επιφυλάξεις και παρατεταμένη σιωπή. Δεν ζητούμε την προκαταβολική καταδίκη κανενός. Ζητούμε, όμως, κάτι απολύτως στοιχειώδες: να διερευνώνται οι καταγγελίες, να ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί και να μην αντιμετωπίζεται η πειθαρχική λογοδοσία ως ζήτημα προαιρετικής ευαισθησίας».