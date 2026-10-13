Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για τη «Νάρνια» της Γκρέτα Γκέργουιγκ
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για τη «Νάρνια» της Γκρέτα Γκέργουιγκ
Ο μαγικός κόσμος της Νάρνια επιστρέφει στον κινηματογράφο με μια ιστορία που δεν έχει μεταφερθεί ξανά στη μεγάλη οθόνη
Το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας «Narnia: The Magician’s Nephew» της Γκρέτα Γκέργουιγκ κυκλοφόρησε, δίνοντας στο κοινό μια εικόνα από την επιστροφή στον μαγικό κόσμο της Νάρνια, αυτή τη φορά μέσα από την ιστορία της δημιουργίας του.
Η 43χρονη σκηνοθέτρια αναλαμβάνει να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα «Ο Ανεψιός του Μάγου» του Κ. Σ. Λιούις, με ένα καστ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη Μέριλ Στριπ, τον Ντάνιελ Κρεγκ, την Έμα Μάκι, την Κάρεϊ Μάλιγκαν και την Ντενίζ Γκοφ.
Ο μαγικός κόσμος της Νάρνια, που δημιουργήθηκε μέσα από τη σειρά επτά παιδικών βιβλίων «Τα Χρονικά της Νάρνια», επιστρέφει στον κινηματογράφο με μια ιστορία που δεν έχει μεταφερθεί ξανά στη μεγάλη οθόνη. Σύμφωνα με το Tudum του Netflix, η νέα παραγωγή βασίζεται στο μυθιστόρημα του 1955 «Ο Ανεψιός του Μάγου» και αποτελεί «μια επική περιπέτεια που προσκαλεί τους ονειροπόλους κάθε ηλικίας να ζήσουν τη δημιουργία της Νάρνια».
Δείτε το τρέιλερ
Πρόκειται για την πρώτη κινηματογραφική μεταφορά έργου του Λιούις μετά την τριλογία ταινιών που κυκλοφόρησαν από το 2005 έως το 2010. Η νέα εκδοχή της ιστορίας, που ανακοινώθηκε το 2023, φαίνεται πως επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση του κλασικού έργου.
Στο τρέιλερ παρουσιάζονται ο Ντέιβιντ ΜακΚένα και η Μπέατρις Κάμπελ στους ρόλους του Ντίγκορι και της Πόλι, δύο μοναχικών παιδιών που ανακαλύπτουν μαζί την ύπαρξη αμέτρητων κόσμων.
Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 12 Φεβρουαρίου, προτού γίνει διαθέσιμη στο Netflix.
Η 43χρονη σκηνοθέτρια αναλαμβάνει να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα «Ο Ανεψιός του Μάγου» του Κ. Σ. Λιούις, με ένα καστ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη Μέριλ Στριπ, τον Ντάνιελ Κρεγκ, την Έμα Μάκι, την Κάρεϊ Μάλιγκαν και την Ντενίζ Γκοφ.
Ο μαγικός κόσμος της Νάρνια, που δημιουργήθηκε μέσα από τη σειρά επτά παιδικών βιβλίων «Τα Χρονικά της Νάρνια», επιστρέφει στον κινηματογράφο με μια ιστορία που δεν έχει μεταφερθεί ξανά στη μεγάλη οθόνη. Σύμφωνα με το Tudum του Netflix, η νέα παραγωγή βασίζεται στο μυθιστόρημα του 1955 «Ο Ανεψιός του Μάγου» και αποτελεί «μια επική περιπέτεια που προσκαλεί τους ονειροπόλους κάθε ηλικίας να ζήσουν τη δημιουργία της Νάρνια».
Δείτε το τρέιλερ
Πρόκειται για την πρώτη κινηματογραφική μεταφορά έργου του Λιούις μετά την τριλογία ταινιών που κυκλοφόρησαν από το 2005 έως το 2010. Η νέα εκδοχή της ιστορίας, που ανακοινώθηκε το 2023, φαίνεται πως επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση του κλασικού έργου.
Στο τρέιλερ παρουσιάζονται ο Ντέιβιντ ΜακΚένα και η Μπέατρις Κάμπελ στους ρόλους του Ντίγκορι και της Πόλι, δύο μοναχικών παιδιών που ανακαλύπτουν μαζί την ύπαρξη αμέτρητων κόσμων.
Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 12 Φεβρουαρίου, προτού γίνει διαθέσιμη στο Netflix.
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