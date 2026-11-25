Νέα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της γυναίκας που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου με τον Τζένσεν Χουάνγκ - Εκατοντάδες διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης, διασυνδέσεις με την Tencent και χρηματοδοτήσεις από κινεζικούς ομίλους, ενώ οι ΗΠΑ ερευνούν πιθανές παραβιάσεις των περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας

Άλις Χουάνγκ, την Κινέζα επιχειρηματία της οποίας η εξωσυζυγική σχέση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, οδήγησε στην ολιγοήμερη - όπως αποδείχτηκε - αποχώρησή του από την εταιρεία, εξασφάλισαν χρηματοδότηση με εγγύηση εξοπλισμό υπολογιστικής ισχύος για μεγάλα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε και δημοσιοποίησε για πρώτη φορά το Reuters.



Τα στοιχεία, που προέρχονται από μητρώο πιστώσεων της κεντρικής τράπεζας της Κίνας, αφορούν έως και 764 διακομιστές και υπολογιστικές μονάδες τεχνητής νοημοσύνης, συνολικής αξίας 270 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και πρόσθετο εξοπλισμό δικτύωσης αξίας 31 εκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη σύνδεσή τους σε μεγάλα υπολογιστικά συστήματα.



Tencent.



Σύμφωνα με την έρευνα του Reuters, επιχειρήσεις που συνδέονται με μέλη της οικογένειας και συνεργάτες της Άλις Χουάνγκ συνέβαλαν στη χρηματοδότηση και στον εξοπλισμό της κινεζικής βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που οι αμερικανικές αρχές ερευνούσαν κατά πόσον η εταιρεία Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, είχε βοηθήσει Κινέζους πελάτες να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνολογία της Nvidia που υπόκειται σε αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς.



Οι συγκεκριμένες χρηματοδοτικές συμφωνίες αποτυπώνουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο κινεζικές επιχειρήσεις μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε εξαιρετικά ακριβές υπολογιστικές υποδομές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών έχουν καταστήσει δυσκολότερη την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.



Στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ η Megaspeed Τη Δευτέρα, το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου πρόσθεσε τη Megaspeed στη μαύρη λίστα εμπορικών περιορισμών των ΗΠΑ. Η εταιρεία αρνήθηκε ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παρανομία και διευκρίνισε ότι η Άλις Χουάνγκ αποχώρησε από αυτήν τον Αύγουστο του 2025.



Η Χουάνγκ είχε προηγουμένως τον έλεγχο της Megaspeed, η οποία αποτελούσε σημαντικό αγοραστή επεξεργαστών της Nvidia στο εξωτερικό. Η σχέση της με τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προτού επιστρέψει στα καθήκοντά του 11 ημέρες αργότερα, έχει εντείνει τον έλεγχο των επιχειρηματικών διασυνδέσεων της αμερικανικής εταιρείας με την Κίνα.



Το Reuters εξέτασε δεκάδες καταχωρίσεις στο κινεζικό μητρώο πιστώσεων, το οποίο καταγράφει εξοπλισμό που χρησιμοποιείται ως εγγύηση για δάνεια και άλλες μορφές χρηματοδότησης. Ωστόσο, τα έγγραφα δεν αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένοι διακομιστές περιείχαν επεξεργαστές των οποίων η εξαγωγή στην Κίνα απαγορεύεται, ούτε αποκαλύπτουν με ποιον τρόπο και πότε ο εξοπλισμός μεταφέρθηκε στη χώρα.



Κλείσιμο Εκατοντάδες διακομιστές και συμφωνίες εκατομμυρίων Κεντρικό ρόλο στις χρηματοδοτήσεις φαίνεται να διαδραμάτισε η εταιρεία Century Litong, προτιμώμενος συνεργάτης της Nvidia στον τομέα των υπηρεσιών cloud, η οποία εκμισθώνει ισχυρούς διακομιστές σε επιχειρήσεις με αυξημένες ανάγκες υπολογιστικής ισχύος.



Τα οικονομικά στοιχεία αποκαλύπτουν πέντε συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες αφορούσαν έως και 512 διακομιστές, δηλωμένης αξίας 1,42 δισεκατομμυρίων γουάν, περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων, την περίοδο από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2024.



Σε τέσσερις από τις συμφωνίες, ο εξοπλισμός εμφανίζεται εγκατεστημένος στο κέντρο υπερυπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης του Δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ στη Σαγκάη. Πρόκειται για ένα συγκρότημα αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία διαδικτυακών παιχνιδιών Century Huatong. Στην τελευταία η Tencent κατέχει ποσοστό περίπου 10%.



Η Tencent και η τοπική κυβέρνηση της περιοχής Σονγκτζιάνγκ της Σαγκάης είχαν ανακοινώσει το 2020 στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κέντρου τεχνητής νοημοσύνης.



Επιχειρήσεις που συνδέονται με την, την Κινέζα επιχειρηματία της οποίας η εξωσυζυγική σχέση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia,οδήγησε στην ολιγοήμερη - όπως αποδείχτηκε - αποχώρησή του από την εταιρεία, εξασφάλισαν χρηματοδότηση με εγγύηση εξοπλισμό υπολογιστικής ισχύος για μεγάλα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε και δημοσιοποίησε για πρώτη φορά το Reuters.Τα στοιχεία, που προέρχονται από μητρώο πιστώσεων της κεντρικής τράπεζας της Κίνας, αφορούν έως καικαι υπολογιστικές μονάδες τεχνητής νοημοσύνης, συνολικής αξίαςκαθώς και πρόσθετο εξοπλισμό δικτύωσης αξίαςο οποίος χρησιμοποιείται για τη σύνδεσή τους σε μεγάλα υπολογιστικά συστήματα.Μεγάλο μέρος του εξοπλισμού φέρεται να βρίσκεται σε τεράστιο κέντρο δεδομένων στη Σαγκάη, το οποίο είχε αρχικά αναπτυχθεί στο πλαίσιο συνεργασίας με τον κινεζικό τεχνολογικό κολοσσόΣύμφωνα με την έρευνα του Reuters, επιχειρήσεις που συνδέονται με μέλη της οικογένειας και συνεργάτες τηςσυνέβαλαν στη χρηματοδότηση και στον εξοπλισμό της κινεζικής βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που οι αμερικανικές αρχές ερευνούσαν κατά πόσον η εταιρεία, με έδρα τη Σιγκαπούρη, είχε βοηθήσει Κινέζους πελάτες να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνολογία τηςπου υπόκειται σε αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς.Οι συγκεκριμένες χρηματοδοτικές συμφωνίες αποτυπώνουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο κινεζικές επιχειρήσεις μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε εξαιρετικά ακριβές υπολογιστικές υποδομές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών έχουν καταστήσει δυσκολότερη την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.Τη Δευτέρα, το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου πρόσθεσε τηστη μαύρη λίστα εμπορικών περιορισμών των ΗΠΑ. Η εταιρεία αρνήθηκε ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παρανομία και διευκρίνισε ότι η Άλις Χουάνγκ αποχώρησε από αυτήν τον Αύγουστο του 2025.Η Χουάνγκ είχε προηγουμένως τον έλεγχο της Megaspeed, η οποία αποτελούσε σημαντικό αγοραστή επεξεργαστών της Nvidia στο εξωτερικό. Η σχέση της με τονο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προτού επιστρέψει στα καθήκοντά του 11 ημέρες αργότερα, έχει εντείνει τον έλεγχο των επιχειρηματικών διασυνδέσεων της αμερικανικής εταιρείας με την Κίνα.Τοεξέτασε δεκάδες καταχωρίσεις στο κινεζικό μητρώο πιστώσεων, το οποίο καταγράφει εξοπλισμό που χρησιμοποιείται ως εγγύηση για δάνεια και άλλες μορφές χρηματοδότησης. Ωστόσο, τα έγγραφα δεν αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένοι διακομιστές περιείχαν επεξεργαστές των οποίων η εξαγωγή στην Κίνα απαγορεύεται, ούτε αποκαλύπτουν με ποιον τρόπο και πότε ο εξοπλισμός μεταφέρθηκε στη χώρα.Κεντρικό ρόλο στις χρηματοδοτήσεις φαίνεται να διαδραμάτισε η εταιρείαπροτιμώμενος συνεργάτης της Nvidia στον τομέα των υπηρεσιών cloud, η οποία εκμισθώνει ισχυρούς διακομιστές σε επιχειρήσεις με αυξημένες ανάγκες υπολογιστικής ισχύος.Τα οικονομικά στοιχεία αποκαλύπτουν πέντε συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες αφορούσαν έως και 512 διακομιστές, δηλωμένης αξίας 1,42 δισεκατομμυρίων γουάν, περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων, την περίοδο από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2024.Σε τέσσερις από τις συμφωνίες, ο εξοπλισμός εμφανίζεται εγκατεστημένος στο κέντρο υπερυπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης του Δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ στη Σαγκάη. Πρόκειται για ένα συγκρότημα αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία διαδικτυακών παιχνιδιών. Στην τελευταία η Tencent κατέχει ποσοστό περίπου 10%.Η Tencent και η τοπική κυβέρνηση της περιοχής Σονγκτζιάνγκ της Σαγκάης είχαν ανακοινώσει το 2020 στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κέντρου τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, εταιρική γνωστοποίηση του 2023 από τη Jiangsu Lettall Electronic, μητρική εταιρεία της κοινοπραξίας στην οποία συμμετείχε η Century Litong, προσδιόριζε το κέντρο ως μία από τις εγκαταστάσεις στις οποίες πραγματοποιούνταν οι δραστηριότητες εκμίσθωσης διακομιστών.



Τι απαντά η Tencent Εκπρόσωπος της Tencent δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία ουδέποτε είχε την ιδιοκτησία ή τη διαχείριση του συγκεκριμένου συγκροτήματος κέντρων δεδομένων και ότι το όνομα και τα εμπορικά της σήματα είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν χωρίς εξουσιοδότηση. Διευκρίνισε επίσης ότι η επένδυση της Tencent στη Century Huatong αφορούσε τον τομέα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ότι ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός χρησιμοποιεί εξωτερικούς παρόχους φιλοξενίας κέντρων δεδομένων για τις υπηρεσίες του.



«Η Tencent δεν έχει συνάψει ποτέ οποιαδήποτε εμπορική σχέση με τη Megaspeed ή με οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Τα έγγραφα που εξέτασε το Reuters δεν αποδεικνύουν ότι η Tencent αγόρασε, μίσθωσε ή διαχειρίστηκε τους συγκεκριμένους διακομιστές.



Διακομιστές αξίας έως 450.000 δολαρίων ο καθένας Μία από τις συμφωνίες που εντόπισε το Reuters περιγράφει 128 διακομιστές εγκατεστημένους στο κέντρο δεδομένων της Σαγκάης.



Κάθε διακομιστής διέθετε οκτώ επεξεργαστές γραφικών, δηλαδή συνολικά 1.024 επεξεργαστές GPU, ενώ η αξία του έφτανε έως και τα 450.000 δολάρια.



Μια δεύτερη συναλλαγή αφορούσε 128 διακομιστές αξίας 57 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν από θυγατρική του AVIC, ενός κινεζικού ομίλου αεροναυπηγικής και άμυνας με κρατική υποστήριξη, και στη συνέχεια εκμισθώθηκαν στη Century Litong.



Αυτού του είδους οι συμφωνίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν εξαιρετικά ακριβό υπολογιστικό εξοπλισμό χωρίς να χρειάζεται να καταβάλουν εξαρχής το πλήρες κόστος αγοράς του.



Ξεχωριστή απογραφή κατέγραψε περισσότερες από 10.000 κάρτες δικτύωσης Nvidia ConnectX-7 και 730 μονάδες BlueField-3 στις εγκαταστάσεις της Σαγκάης. Πρόκειται για εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μεγάλου αριθμού υπολογιστών, επιτρέποντας την εκτέλεση απαιτητικών εργασιών τεχνητής νοημοσύνης.



Οι οικογενειακές διασυνδέσεις της Άλις Χουάνγκ Σύμφωνα με εταιρικά μητρώα που εξέτασε το Reuters, οι Century Litong, Century Longteng και Century Huatong συνδέονται επιχειρηματικά με την αδελφή της Άλις Χουάνγκ, Χουάνγκ Γιου, και τον Κανγκ Γουέι, στέλεχος επενδύσεων και σύζυγο της Άλις Χουάνγκ.



Η Century Litong ιδρύθηκε αρχικά το 2023 ως θυγατρική της Shanghai Century Longteng. Η τελευταία ελέγχεται πλέον πλήρως από τη Century Huatong, ωστόσο στο παρελθόν στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετείχαν ένα επενδυτικό ταμείο της Σαγκάης με κρατική υποστήριξη και επενδυτική εταιρεία συνδεδεμένη με τη Χουάνγκ Γιου και τον Κανγκ Γουέι.



Ο Κανγκ είχε αναφερθεί ως εκτελεστικός διευθυντής της Century Longteng σε κυβερνητική ανακοίνωση του 2022. Παράλληλα, η Century Huatong κατέχει ποσοστό 70% σε εταιρεία στην οποία η Άλις Χουάνγκ είχε διατελέσει διευθύντρια. Διατηρεί επίσης συμμετοχή στην εταιρεία ηλεκτρονικών παιχνιδιών 7Road Holdings, πρώην θυγατρική της οποίας στο εξωτερικό μετονομάστηκε σε Megaspeed το 2023, σύμφωνα με τα εταιρικά αρχεία.



Νέο δάνειο 70 εκατ. δολαρίων με εγγύηση εξοπλισμό AI Το ίδιο επιχειρηματικό δίκτυο ανέπτυξε και μεγάλο κέντρο δεδομένων στην πόλη Γουχού, περίπου 300 χιλιόμετρα δυτικά της Σαγκάης.



Η Wuhu Century Longteng, η οποία μέχρι τις αρχές του 2026 ελεγχόταν κατά πλειοψηφία από τη Χουάνγκ Γιου μέσω επενδυτικών σχημάτων, χρησιμοποίησε τον Απρίλιο του 2026 ακόμη 252 ισχυρές υπολογιστικές μονάδες τεχνητής νοημοσύνης ως εγγύηση για δάνειο ύψους 70 εκατομμυρίων δολαρίων από την Ping An Bank.



Τα σχετικά έγγραφα δεν διευκρινίζουν πού βρίσκονταν εγκατεστημένοι οι συγκεκριμένοι διακομιστές.



Το Reuters επισημαίνει ότι τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στα έγγραφα αποτυπώνουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από τις χρηματοδοτικές συμφωνίες και όχι απαραίτητα νέες δαπάνες ή ξεχωριστές αγορές εξοπλισμού.