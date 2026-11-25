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Ένας απρόσμενος επιβάτης: Γάτος «εισέβαλε» σε τρένο στη Βρετανία και ταξίδεψε μόνος του 59 χιλιόμετρα μέχρι το Λονδίνο
Ο τετράχρονος Δίας εντοπίστηκε από υπαλλήλους του σταθμού, οι οποίοι φρόντισαν για την επιστροφή του – «Θεέ μου, το έκανε πάλι», είπε η ιδιοκτήτριά του
Σύμφωνα με το BBC, ο τετράχρονος Δίας επιβιβάστηκε το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου στο τρένο που αναχώρησε στις 20:08 από το Μπρέιντρι. Όταν το τρένο έφτασε στον σταθμό Λίβερπουλ Στριτ του Λονδίνου, οι εργαζόμενοι εντόπισαν τον γάτο και τον φιλοξένησαν στο γραφείο τους, μέχρι να τον συνοδεύσουν πίσω στο Μπρέιντρι.
Για την ιδιοκτήτριά του, Λίλι Μπάροουζ, το περιστατικό δεν ήταν πρωτόγνωρο.
😂🚆 A CAT JUST TOOK A 37-MILE TRAIN JOURNEY TO LONDON ALL BY HIMSELF! Meet Zeus, a four-year-old adventurous kitty from Essex, England. ❤️ On November 10, Zeus secretly boarded a train from Braintree and travelled all the way to London Liverpool Street, covering approximately 37 miles! Imagine his owner’s surprise when she discovered that her little explorer had gone on a solo adventure. 😂 Station staff found Zeus at the London station, kept him safe, and even escorted him onto another train to take him back home. And guess what? This wasn’t even his first railway adventure! Some cats love their cosy beds, some love their toys, but Zeus clearly loves travelling without booking a ticket! 😹 His owner has a cat. The cat has a travel itinerary. 😂❤️ Safe travels next time, little Zeus!— House of Paws Shelter katEyes Rescue (@housepawshelter) November 24, 2026
«Θεέ μου, το έκανε πάλι», σκέφτηκε μόλις έμαθε τι είχε συμβεί.
Zeus the cat took quite the unexpected trip! He was found alone on a London train more than an hour from home, but his tag helped get him safely back to his owner. https://t.co/nfnq7sm3mx https://t.co/DAuXgWHTSc— ABC News (@ABC) November 24, 2026
Έχει ταξιδέψει με τρένο και στο παρελθόνΟ Δίας έχει κάνει αρκετές ανάλογες.... εξορμήσεις στο παρελθόν, αν και ποτέ δεν είχε απομακρυνθεί τόσο πολύ από το σπίτι του.
Όταν ακόμη ζούσε στην περιοχή του Στάνστεντ Μάουντφιτσετ, είχε ταξιδέψει επανειλημμένα με τρένο μέχρι το αεροδρόμιο Στάνστεντ, ενώ συχνά περνούσε την ώρα του στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς του.
Η ιδιοκτήτριά του παρακολουθεί τις μετακινήσεις του μέσω δύο συσκευών εντοπισμού που φοράει ο γάτος, καθώς κάθε προσπάθειά της να τον περιορίσει στο σπίτι έχει αποτύχει.
«Έχω προσπαθήσει στο παρελθόν να τον κρατήσω μέσα στο σπίτι, αλλά καταλήγει να τραυματίζεται, καθώς προσπαθεί συνεχώς να ξεφύγει. Απλώς δεν είναι ευτυχισμένος όταν μένει διαρκώς μέσα», ανέφερε.
«Είναι αρκετά κοινωνικός γάτος, του αρέσει να βλέπει τους πάντες, οπότε, αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τον προσέχουν, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα», πρόσθεσε.
Η ίδια ευχαρίστησε τους εργαζομένους που μερίμνησαν για την επιστροφή του Δία, ο οποίος, σύμφωνα με εκπρόσωπο των σιδηροδρόμων, απόλαυσε ιδιαίτερα την προσοχή που του έδειξαν τόσο το προσωπικό του σταθμού όσο και οι επιβάτες του τρένου κατά την επιστροφή του.
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