Νέο κύμα πωλήσεων στο Χρηματιστήριο – Κάτω από τις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Νέο κύμα πωλήσεων στο Χρηματιστήριο – Κάτω από τις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Σε χαμηλό τεσσάρων μηνών ο Γενικός Δείκτης, νέα πτώση άνω του 1% - Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου από τις εισηγμένες, οι οποίες ωστόσο δεν αρκούν για να ανατρέψουν την αρνητική τάση
Σε πτωτικό έδαφος συνεχίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη χθεσινή έντονη υποχώρηση και δεν καταφέρνει ούτε σήμερα να συντονιστεί με την ανάκαμψη των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών. Η επενδυτική ψυχολογία παραμένει εύθραυστη, καθώς οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και η επαναφορά των εμπορικών απειλών από τις ΗΠΑ συντηρούν το κλίμα αβεβαιότητας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (25/11) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,34% και διαπραγματεύεται στις 2.490,96 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.489,62 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.527,05 μονάδες.
Η χθεσινή επιστροφή του ΓΔ και των βασικών ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων σε αρνητικό έδαφος αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό στις νέες πληροφορίες για ενδεχόμενη αύξηση των αμερικανικών δασμών σε προϊόντα από την Κίνα και την Ευρώπη, οι οποίες αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.
Η μεταβλητότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να παρουσιάζουν απότομες διακυμάνσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι θεσμικοί επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί, αναζητώντας ελκυστικότερα σημεία εισόδου. Η στάση αναμονής αποτυπώνεται και στον περιορισμένο όγκο συναλλαγών, ενώ η αυριανή αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω τη συναλλακτική δραστηριότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (25/11) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,34% και διαπραγματεύεται στις 2.490,96 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.489,62 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.527,05 μονάδες.
Η χθεσινή επιστροφή του ΓΔ και των βασικών ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων σε αρνητικό έδαφος αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό στις νέες πληροφορίες για ενδεχόμενη αύξηση των αμερικανικών δασμών σε προϊόντα από την Κίνα και την Ευρώπη, οι οποίες αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.
Η μεταβλητότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να παρουσιάζουν απότομες διακυμάνσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι θεσμικοί επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί, αναζητώντας ελκυστικότερα σημεία εισόδου. Η στάση αναμονής αποτυπώνεται και στον περιορισμένο όγκο συναλλαγών, ενώ η αυριανή αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω τη συναλλακτική δραστηριότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα