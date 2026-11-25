Νέο κύμα πωλήσεων στο Χρηματιστήριο – Κάτω από τις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Σε χαμηλό τεσσάρων μηνών ο Γενικός Δείκτης, νέα πτώση άνω του 1% - Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου από τις εισηγμένες, οι οποίες ωστόσο δεν αρκούν για να ανατρέψουν την αρνητική τάση