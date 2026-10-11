Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Η Κλέλια Ανδριολάτου καλωσορίζει τα 30 με μια βουτιά στο Πήλιο εν μέσω συννεφιάς, δείτε βίντεο
Η Κλέλια Ανδριολάτου καλωσορίζει τα 30 με μια βουτιά στο Πήλιο εν μέσω συννεφιάς, δείτε βίντεο
Η ηθοποιός έχει τα γενέθλιά της τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
Στο Πήλιο για φθινοπωρινές διακοπές βρίσκεται η Κλέλια Ανδριολάτου.
H ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ένα βίντεο από την εξόρμησή της, στο οποίο βουτά στη θάλασσα, παρά τον συννεφιασμένο ουρανό.
Με χιούμορ και διάθεση αυτοσαρκασμού, η ηθοποιός συνόδευσε το βίντεό της με τη φράση «Για τα 30, ρε γαμώτο» αφού τη Δευτέρα έχει τα γενέθλιά της.
H ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ένα βίντεο από την εξόρμησή της, στο οποίο βουτά στη θάλασσα, παρά τον συννεφιασμένο ουρανό.
Με χιούμορ και διάθεση αυτοσαρκασμού, η ηθοποιός συνόδευσε το βίντεό της με τη φράση «Για τα 30, ρε γαμώτο» αφού τη Δευτέρα έχει τα γενέθλιά της.
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