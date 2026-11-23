Η Κυβερνητική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης διαψεύδει ότι το ζώο που εθεάθη να κυκλοφορεί ελεύθερο ήταν λέαινα
Η Κυβερνητική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης διαψεύδει ότι το ζώο που εθεάθη να κυκλοφορεί ελεύθερο ήταν λέαινα
«Μετά την εξέταση νέων εικόνων εκτιμήθηκε ότι το ζώο που εμφανίζεται στις εικόνες δεν είναι λιοντάρι ούτε κάποιο άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς», αναφέρει σε ανακοίνωσή της
Η Κυβερνητική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης διαψεύδει ότι το ζώο που εθεάθη το βράδυ της Κυριακής (22/11) να κυκλοφορεί ελεύθερο στον δήμο Σαριγιέρ ήταν λέαινα.
Όπως αναφέρει η Κυβερνητική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης σε ανακοίνωσή της: «Μετά την εξέταση νέων εικόνων που έφτασαν στις ομάδες μας και οι οποίες είχαν τραβηχτεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες, εκτιμήθηκε ότι το ζώο που εμφανίζεται στις εικόνες δεν είναι λιοντάρι ούτε κάποιο άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς».
Στην ανακοίνωση της Κυβερνητικής Αρχής της Κωνσταντινούπολης, επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ερευνών δεν εντοπίστηκε κανένα συγκεκριμένο στοιχείο που να δείχνει την ύπαρξη λιονταριού στην περιοχή.
«Το βράδυ της 22ας Νοεμβρίου 2026, ελήφθη καταγγελία ότι εθεάθη λιοντάρι σε δασώδη περιοχή στο ανώτερο τμήμα των αθλητικών εγκαταστάσεων της συνοικίας Ουσκουμρουκόι, που υπάγεται στην περιφέρεια Σαριγιέρ της Κωνσταντινούπολης.
Μετά την αναφορά, διεξήχθη συντονισμένη επιχείρηση αναζήτησης στην περιοχή, με τη συμμετοχή ομάδων της Υπηρεσίας Προστασίας της Φύσης και των Εθνικών Πάρκων, της Χωροφυλακής και της AFAD, καθώς και των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Δήμου της Μεγάλης Κωνσταντινούπολης και του Δήμου Σαριγιέρ. Η περιοχή ερευνήθηκε από αέρος με drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα και από ξηράς από τις ομάδες. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε σίτιση και χρησιμοποιήθηκαν φωτοπαγίδες με αισθητήρες κίνησης.
Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων εργασιών δεν εντοπίστηκε κανένα συγκεκριμένο στοιχείο που να υποδηλώνει την παρουσία λιονταριού στην περιοχή. Μετά την εξέταση νέων εικόνων που ελήφθησαν από διαφορετικές οπτικές γωνίες και παραδόθηκαν στις ομάδες μας στις 23 Νοεμβρίου 2026, εκτιμήθηκε ότι το ζώο στις εικόνες δεν είναι λιοντάρι ούτε κάποιο άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς.
Με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών μας, αξιολογούμε με μεγάλη προσοχή όλες τις σχετικές αναφορές και διεξάγουμε τους απαραίτητους ελέγχους σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές. Οι ομάδες μας βρίσκονται σε ετοιμότητα για να προβούν σε νέα αξιολόγηση, σε περίπτωση που προκύψουν νέες πληροφορίες σχετικά με το θέμα».
Όπως αναφέρει η Κυβερνητική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης σε ανακοίνωσή της: «Μετά την εξέταση νέων εικόνων που έφτασαν στις ομάδες μας και οι οποίες είχαν τραβηχτεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες, εκτιμήθηκε ότι το ζώο που εμφανίζεται στις εικόνες δεν είναι λιοντάρι ούτε κάποιο άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς».
Οι έρευνες ξεκίνησαν χθες το βράδυ μετά από καταγγελία στη Διοίκηση της Χωροφυλακής της Περιφέρειας για την εμφάνιση θηλυκού λιονταριού στη συνοικία Ουσκουμρούκιοϊ, στον δήμο Σαριγιέρ, ενώ σήμερα εντατικοποιήθηκαν.
İstanbul Valiliği, Sarıyer'deki hayvanın aslan olmadığını açıkladı. "Farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir." https://t.co/4Qe3bEFlCa— Le Marca Sports (@lemarcaspors_) November 23, 2026
Στην ανακοίνωση της Κυβερνητικής Αρχής της Κωνσταντινούπολης, επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ερευνών δεν εντοπίστηκε κανένα συγκεκριμένο στοιχείο που να δείχνει την ύπαρξη λιονταριού στην περιοχή.
«Το βράδυ της 22ας Νοεμβρίου 2026, ελήφθη καταγγελία ότι εθεάθη λιοντάρι σε δασώδη περιοχή στο ανώτερο τμήμα των αθλητικών εγκαταστάσεων της συνοικίας Ουσκουμρουκόι, που υπάγεται στην περιφέρεια Σαριγιέρ της Κωνσταντινούπολης.
Μετά την αναφορά, διεξήχθη συντονισμένη επιχείρηση αναζήτησης στην περιοχή, με τη συμμετοχή ομάδων της Υπηρεσίας Προστασίας της Φύσης και των Εθνικών Πάρκων, της Χωροφυλακής και της AFAD, καθώς και των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Δήμου της Μεγάλης Κωνσταντινούπολης και του Δήμου Σαριγιέρ. Η περιοχή ερευνήθηκε από αέρος με drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα και από ξηράς από τις ομάδες. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε σίτιση και χρησιμοποιήθηκαν φωτοπαγίδες με αισθητήρες κίνησης.
Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων εργασιών δεν εντοπίστηκε κανένα συγκεκριμένο στοιχείο που να υποδηλώνει την παρουσία λιονταριού στην περιοχή. Μετά την εξέταση νέων εικόνων που ελήφθησαν από διαφορετικές οπτικές γωνίες και παραδόθηκαν στις ομάδες μας στις 23 Νοεμβρίου 2026, εκτιμήθηκε ότι το ζώο στις εικόνες δεν είναι λιοντάρι ούτε κάποιο άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς.
Με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών μας, αξιολογούμε με μεγάλη προσοχή όλες τις σχετικές αναφορές και διεξάγουμε τους απαραίτητους ελέγχους σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές. Οι ομάδες μας βρίσκονται σε ετοιμότητα για να προβούν σε νέα αξιολόγηση, σε περίπτωση που προκύψουν νέες πληροφορίες σχετικά με το θέμα».
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