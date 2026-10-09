Μπέττυ Μαγγίρα: Δεν αποδέχτηκα την πρόταση για πρωινό γιατί η επικαιρότητα είναι πια πολύ σκληρή και είναι δύσκολο να την αποφύγεις
Μπέττυ Μαγγίρα: Δεν αποδέχτηκα την πρόταση για πρωινό γιατί η επικαιρότητα είναι πια πολύ σκληρή και είναι δύσκολο να την αποφύγεις
Δεν είμαι στη φάση να κάνω πρωινό, πρόσθεσε η παρουσιάστρια και μοντέλο
Πρόταση για να παρουσιάσει πρωινή εκπομπή δέχτηκε η Μπέττυ Μαγγίρα, με την ίδια να την απορρίπτει. Η παρουσιάστρια και μοντέλο εξήγησε ότι δεν επιθυμεί αυτή την περίοδο να επιστρέψει στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη. Όπως είπε, η επικαιρότητα έχει γίνει ιδιαίτερα σκληρή και θεωρεί δύσκολο να την αποφύγει κανείς μέσα από μια τέτοια εκπομπή.
«Έχουν γίνει συζητήσεις για άλλα πράγματα, όχι για τηλεόραση», απάντησε αρχικά η Μπέττυ Μαγγίρα για το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποια νέα εκπομπή στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day».
«Μου έγινε πρόταση, αλλά δεν την αποδέχτηκα γιατί δεν είμαι στη φάση να κάνω πρωινό. Θεωρώ ότι η επικαιρότητα είναι πια τόσο σκληρή και είναι δύσκολο να την αποφύγεις», αποκάλυψε στη συνέχεια.
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Σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα social media, η Μπέττυ Μαγγίρα τόνισε ότι δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα: «Εξαρτάται ποιος τα λέει. Άμα τα πει κάποιος που μπορεί να εκτιμώ και θαυμάζω και λέω “μπορεί αυτό να ήταν έτσι ή”, ναι, μπορεί να τα λάβω υπόψη μου, αλλά επειδή τα social πια εμπεριέχουν πάρα πολύ μίσος και κακία, τα προσπερνάω ή τα αντιμετωπίζω με χιούμορ», επισήμανε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Έχουν γίνει συζητήσεις για άλλα πράγματα, όχι για τηλεόραση», απάντησε αρχικά η Μπέττυ Μαγγίρα για το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποια νέα εκπομπή στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day».
«Μου έγινε πρόταση, αλλά δεν την αποδέχτηκα γιατί δεν είμαι στη φάση να κάνω πρωινό. Θεωρώ ότι η επικαιρότητα είναι πια τόσο σκληρή και είναι δύσκολο να την αποφύγεις», αποκάλυψε στη συνέχεια.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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