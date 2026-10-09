ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αναφορές για εκρήξεις και πυρά αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο

Μπέττυ Μαγγίρα: Δεν αποδέχτηκα την πρόταση για πρωινό γιατί η επικαιρότητα είναι πια πολύ σκληρή και είναι δύσκολο να την αποφύγεις
GALA
Μπέττυ Μαγγίρα Τηλεόραση

Μπέττυ Μαγγίρα: Δεν αποδέχτηκα την πρόταση για πρωινό γιατί η επικαιρότητα είναι πια πολύ σκληρή και είναι δύσκολο να την αποφύγεις

Δεν είμαι στη φάση να κάνω πρωινό, πρόσθεσε η παρουσιάστρια και μοντέλο

Μπέττυ Μαγγίρα: Δεν αποδέχτηκα την πρόταση για πρωινό γιατί η επικαιρότητα είναι πια πολύ σκληρή και είναι δύσκολο να την αποφύγεις
2 ΣΧΟΛΙΑ
Πρόταση για να παρουσιάσει πρωινή εκπομπή δέχτηκε η Μπέττυ Μαγγίρα, με την ίδια να την απορρίπτει. Η παρουσιάστρια και μοντέλο εξήγησε ότι δεν επιθυμεί αυτή την περίοδο να επιστρέψει στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη. Όπως είπε, η επικαιρότητα έχει γίνει ιδιαίτερα σκληρή και θεωρεί δύσκολο να την αποφύγει κανείς μέσα από μια τέτοια εκπομπή.

«Έχουν γίνει συζητήσεις για άλλα πράγματα, όχι για τηλεόραση», απάντησε αρχικά η Μπέττυ Μαγγίρα για το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποια νέα εκπομπή στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day».

«Μου έγινε πρόταση, αλλά δεν την αποδέχτηκα γιατί δεν είμαι στη φάση να κάνω πρωινό. Θεωρώ ότι η επικαιρότητα είναι πια τόσο σκληρή και είναι δύσκολο να την αποφύγεις», αποκάλυψε στη συνέχεια.

Δείτε το βίντεο 

Σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα social media, η Μπέττυ Μαγγίρα τόνισε ότι δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα: «Εξαρτάται ποιος τα λέει. Άμα τα πει κάποιος που μπορεί να εκτιμώ και θαυμάζω και λέω “μπορεί αυτό να ήταν έτσι ή”, ναι, μπορεί να τα λάβω υπόψη μου, αλλά επειδή τα social πια εμπεριέχουν πάρα πολύ μίσος και κακία, τα προσπερνάω ή τα αντιμετωπίζω με χιούμορ», επισήμανε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η πρώτη φορά ξεκινά από την προηγούμενη νύχτα

Η πρώτη φορά ξεκινά από την προηγούμενη νύχτα

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.

NOMOS AI Partner: Πιο γρήγορη, τεκμηριωμένη και αποτελεσματική νομική εργασία με τη δύναμη του Agentic AI

Η NOMOS, η πιο αξιόπιστη και πλήρης βάση νομικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, παρουσίασε τον NOMOS AI Partner, έναν ψηφιακό συνεργάτη που υποστηρίζει τον σύγχρονο νομικό για ταχύτερη έρευνα, βαθύτερη ανάλυση και πιο αποτελεσματική καθημερινή εργασία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης