Μπέττυ Μαγγίρα μετά τα σχόλια του Περικλή Κονδυλάτου για την πορεία της στο μόντελινγκ: Μου πάει η φουστανέλα και όλες οι στολές
Μπέττυ Μαγγίρα μετά τα σχόλια του Περικλή Κονδυλάτου για την πορεία της στο μόντελινγκ: Μου πάει η φουστανέλα και όλες οι στολές
Το μοντέλο απάντησε στο «έκανε μόντελινγκ το 1821» που είπε για εκείνη ο σχεδιαστής με μία AI φωτογραφία της με παραδοσιακή φορεσιά
Στα σχόλια του Περικλή Κονδυλάτου για την πορεία της στον χώρο του μόντελινγκ απάντησε η Μπέττυ Μαγγίρα, δηλώνοντας πως «μου πάει η φουστανέλα και όλες οι στολές».
Πρόσφατα, ο σχεδιαστής έκρινε την παρουσία του μοντέλου στο GNTM, λέγοντας πως «έκανε μόντελινγκ το 1821» με την Μπέττυ Μαγγίρα να του απαντάει αρχικά με μία AI φωτογραφία της με παραδοσιακή φορεσιά.
Σε δηλώσεις που έκανε το μοντέλο και παρουσιάστρια με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην κάμερα του Happy Day, που προβλήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, αντιμετώπισε με χιούμορ για όσα ειπώθηκαν για την ίδια.
«Μου πάει η φουστανέλα, ευχαριστώ. Όλες οι στολές μου πάνε, τα κρατάμε αυτά, είναι κοστούμια» είπε η Μπέττυ Μαγγίρα. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συμμετείχε στη συζήτηση, συνεχίζοντας στο ίδιο χιουμοριστικό κλίμα: «Έχουμε και ντοκουμέντα εμείς, κάδρα από τότε και από την μάχη πάνω στα άρματα».
Δείτε το βίντεο
Όταν ρωτήθηκε, αν την ενοχλούν τα σχόλια σχετικά με την ηλικία και την καριέρα της στο μόντελινγκ, η παρουσιάστρια απάντησε: «Αν με ενοχλούσαν δεν θα έκανα χιούμορ». Η ίδια σχολίασε με χιούμορ και τις αναφορές του Δημήτρη Παπανώτα στους τίτλους που έχει κερδίσει στο παρελθόν, λέγοντας: «Σταρ Θράκης το 91’ μην μου μειώνεται τους τίτλους, το Miss είναι πιο κάτω».
Όλα ξεκίνησαν μετά τις δηλώσεις του Περικλή Κονδυλάτου για τη συμμετοχή της Μπέττυς Μαγγίρα στον νέο κύκλο του «GNTM». Ο σχεδιαστής είχε αναφερθεί στην πορεία της στον χώρο της μόδας, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων πως τα χρόνια που ασχολήθηκε με το μόντελινγκ ήταν αρκετά περιορισμένα και, μάλιστα, «το 1821».
Ο Περικλής Κονδυλάτος είπε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου για την Μπέττυ Μαγγίρα: «Σχέση ιδιαίτερη με την μόδα δεν έχει. Και τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821. Αλλά, εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν. Μ' αρέσει πολύ αυτή η επιτροπή. Απλά, επειδή με ρωτάς για την Μπέττυ, λέω συγκεκριμένα ότι δεν έχει σχέση πολύ με τον χώρο μας. Επειδή έχει κάνει πάρα πολλά, νυχτερινά μαγαζιά και μόντελινγκ και τηλεόραση και τραγούδι, και το ένα και το άλλο, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από τον χώρο της μόδας».
Η Μπέττυ Μαγγίρα δεν άφησε ασχολίαστη τη συγκεκριμένη αναφορά και απαντώντας μέσω Instagram. Αρχικά, αναδημοσίευσε τίτλο που έγραφε «Περικλής Κονδυλάτος: "Η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε μόντελινγκ το 1821"» και έγραψε: «Δίκιο έχει. Ιδού και η απόδειξη».
Στη συνέχεια, κοινοποίησε μία AI φωτογραφία της, στην οποία εμφανίζεται ως μοντέλο σε άλλη εποχή, να περπατά σε πασαρέλα με ελληνικές σημαίες και την ένδειξη «1821» στο φόντο. Στη συγκεκριμένη εικόνα φορά μια δημιουργία εμπνευσμένη από ελληνική παραδοσιακή φορεσιά, γράφοντας: «Από το peak της καριέρας μου».
Πρόσφατα, ο σχεδιαστής έκρινε την παρουσία του μοντέλου στο GNTM, λέγοντας πως «έκανε μόντελινγκ το 1821» με την Μπέττυ Μαγγίρα να του απαντάει αρχικά με μία AI φωτογραφία της με παραδοσιακή φορεσιά.
Σε δηλώσεις που έκανε το μοντέλο και παρουσιάστρια με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην κάμερα του Happy Day, που προβλήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, αντιμετώπισε με χιούμορ για όσα ειπώθηκαν για την ίδια.
«Μου πάει η φουστανέλα, ευχαριστώ. Όλες οι στολές μου πάνε, τα κρατάμε αυτά, είναι κοστούμια» είπε η Μπέττυ Μαγγίρα. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συμμετείχε στη συζήτηση, συνεχίζοντας στο ίδιο χιουμοριστικό κλίμα: «Έχουμε και ντοκουμέντα εμείς, κάδρα από τότε και από την μάχη πάνω στα άρματα».
Δείτε το βίντεο
Όταν ρωτήθηκε, αν την ενοχλούν τα σχόλια σχετικά με την ηλικία και την καριέρα της στο μόντελινγκ, η παρουσιάστρια απάντησε: «Αν με ενοχλούσαν δεν θα έκανα χιούμορ». Η ίδια σχολίασε με χιούμορ και τις αναφορές του Δημήτρη Παπανώτα στους τίτλους που έχει κερδίσει στο παρελθόν, λέγοντας: «Σταρ Θράκης το 91’ μην μου μειώνεται τους τίτλους, το Miss είναι πιο κάτω».
Όλα ξεκίνησαν μετά τις δηλώσεις του Περικλή Κονδυλάτου για τη συμμετοχή της Μπέττυς Μαγγίρα στον νέο κύκλο του «GNTM». Ο σχεδιαστής είχε αναφερθεί στην πορεία της στον χώρο της μόδας, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων πως τα χρόνια που ασχολήθηκε με το μόντελινγκ ήταν αρκετά περιορισμένα και, μάλιστα, «το 1821».
Ο Περικλής Κονδυλάτος είπε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου για την Μπέττυ Μαγγίρα: «Σχέση ιδιαίτερη με την μόδα δεν έχει. Και τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821. Αλλά, εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν. Μ' αρέσει πολύ αυτή η επιτροπή. Απλά, επειδή με ρωτάς για την Μπέττυ, λέω συγκεκριμένα ότι δεν έχει σχέση πολύ με τον χώρο μας. Επειδή έχει κάνει πάρα πολλά, νυχτερινά μαγαζιά και μόντελινγκ και τηλεόραση και τραγούδι, και το ένα και το άλλο, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από τον χώρο της μόδας».
Η Μπέττυ Μαγγίρα δεν άφησε ασχολίαστη τη συγκεκριμένη αναφορά και απαντώντας μέσω Instagram. Αρχικά, αναδημοσίευσε τίτλο που έγραφε «Περικλής Κονδυλάτος: "Η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε μόντελινγκ το 1821"» και έγραψε: «Δίκιο έχει. Ιδού και η απόδειξη».
Στη συνέχεια, κοινοποίησε μία AI φωτογραφία της, στην οποία εμφανίζεται ως μοντέλο σε άλλη εποχή, να περπατά σε πασαρέλα με ελληνικές σημαίες και την ένδειξη «1821» στο φόντο. Στη συγκεκριμένη εικόνα φορά μια δημιουργία εμπνευσμένη από ελληνική παραδοσιακή φορεσιά, γράφοντας: «Από το peak της καριέρας μου».
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