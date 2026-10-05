Μπέττυ Μαγγίρα μετά τα σχόλια του Περικλή Κονδυλάτου για την πορεία της στο μόντελινγκ: Μου πάει η φουστανέλα και όλες οι στολές

παρουσιάστρια

με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Μπέττυ Μαγγίρα

Όταν ρωτήθηκε, αν την ενοχλούν τα σχόλια σχετικά με την ηλικία και την καριέρα της στο μόντελινγκ, η παρουσιάστρια απάντησε: «

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Η ίδια σχολίασε με χιούμορ και τις αναφορές του Δημήτρη Παπανώτα στους τίτλους που έχει κερδίσει στο παρελθόν, λέγοντας: «

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Όλα ξεκίνησαν μετά τις δηλώσεις του Περικλή Κονδυλάτου για τη συμμετοχή της Μπέττυς Μαγγίρα στον νέο κύκλο του «GNTM». Ο σχεδιαστής είχε αναφερθεί στην πορεία της στον χώρο της μόδας, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων πως τα χρόνια που ασχολήθηκε με το μόντελινγκ ήταν αρκετά περιορισμένα και, μάλιστα, «το 1821».

Ο Περικλής Κονδυλάτος είπε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου για την Μπέττυ Μαγγίρα: «Σχέση ιδιαίτερη με την μόδα δεν έχει. Και τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821. Αλλά, εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν. Μ' αρέσει πολύ αυτή η επιτροπή. Απλά, επειδή με ρωτάς για την Μπέττυ, λέω συγκεκριμένα ότι δεν έχει σχέση πολύ με τον χώρο μας. Επειδή έχει κάνει πάρα πολλά, νυχτερινά μαγαζιά και μόντελινγκ και τηλεόραση και τραγούδι, και το ένα και το άλλο, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από τον χώρο της μόδας».





Η Μπέττυ Μαγγίρα δεν άφησε ασχολίαστη τη συγκεκριμένη αναφορά και απαντώντας μέσω Instagram. Αρχικά, αναδημοσίευσε τίτλο που έγραφε «Περικλής Κονδυλάτος: "Η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε μόντελινγκ το 1821"» και έγραψε: «Δίκιο έχει. Ιδού και η απόδειξη».







Στη συνέχεια, κοινοποίησε μία AI φωτογραφία της, στην οποία εμφανίζεται ως μοντέλο σε άλλη εποχή, να περπατά σε πασαρέλα με ελληνικές σημαίες και την ένδειξη «1821» στο φόντο. Στη συγκεκριμένη εικόνα φορά μια δημιουργία εμπνευσμένη από ελληνική παραδοσιακή φορεσιά, γράφοντας: «Από το peak της καριέρας μου».

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