Ο Γκλεν Πάουελ επιβεβαίωσε τη σχέση του με τη Μισέλ Ράντολφ με ένα τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram

Οι δύο ηθοποιοί πυροδότησαν φήμες για σχέση ανάμεσά τους τον Νοέμβριο





Ο 37χρονος ηθοποιός, ο οποίος συνδέθηκε για πρώτη φορά ερωτικά με την ηθοποιό στα τέλη της περασμένης χρονιάς, συμπεριέλαβε μία κοινή τους φωτογραφία σε carousel στο Instagram, στο οποίο το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα φιλί.







Οι Γκλεν Πάουελ και η Μισέλ Ράντολφ πυροδότησαν φήμες για ειδύλλιο όταν εθεάθησαν να χορεύουν σε μπαρ, στο Όστιν, τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε, ένας θαυμαστής είχε καταγράψει τη στιγμή, με τους δυο τους να χορεύουν στην πίστα, ενώ πηγή είχε δηλώσει στο TMZ ότι ο ηθοποιός την είχε προσκαλέσει στο πάρτι για την πρεμιέρα της σειράς του Chad Powers, λίγους μήνες νωρίτερα.



Τον επόμενο μήνα, τον Δεκέμβριο, το Us Weekly ανέφερε ότι ο Πάουελ και η Ράντολφ άρχισαν να βγαίνουν κάποια στιγμή τον Οκτώβριο, προσθέτοντας ότι «περνούσαν καλά». «Άρχισαν να βλέπουν πού θα οδηγήσει όλο αυτό γύρω στον Οκτώβριο και προσπαθούσαν να το κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για σχεδόν δύο μήνες», είχε πει τότε πηγή στο μέσο.







Σε άλλη συνέντευξή της, στο Bustle αυτή τη φορά, είχε πει τον περασμένο Φεβρουάριο: «Νομίζω ότι η προσωπική μου ζωή είναι εντελώς ξεχωριστή από την επαγγελματική μου ζωή. Και καταλαβαίνω ότι η δουλειά μου είναι κάτι δημόσιο, και το έχω επιλέξει αυτό. Αλλά πιστεύω ότι, για την ψυχική μου ηρεμία, προσπαθώ απλώς να κρατώ αυτά τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο χωριστά. Και είναι δύσκολο, αλλά είναι σημαντικό για μένα».



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Τον περασμένο μήνα, πηγή δήλωσε στο Us Weekly ότι ο Πάουελ και η Ράντολφ είναι πλέον μαζί, καθώς η σχέση τους «έχει γίνει πιο σοβαρή». «Στην αρχή το κρατούσαν αρκετά χαλαρό, αλλά με τον καιρό συνειδητοποίησαν ότι δεν ήθελαν να βγαίνουν με κανέναν άλλον και ότι τα συναισθήματά τους ο ένας για τον άλλον μεγάλωναν», πρόσθεσε η πηγή.



Με ένα τρυφερό στιγμιότυπο στα social media επιβεβαίωσε ο Γκλεν Πάουελ τη σχέση του με την πρωταγωνίστρια του Landman, Μισέλ Ράντολφ Ο 37χρονος ηθοποιός, ο οποίος συνδέθηκε για πρώτη φορά ερωτικά με την ηθοποιό στα τέλη της περασμένης χρονιάς, συμπεριέλαβε μία κοινή τους φωτογραφία σε carousel στο Instagram, στο οποίο το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα φιλί.Η Ράντολφ εμφανίζεται και σε άλλες φωτογραφίες, με μία από αυτές να τη δείχνει να διασκεδάζει χορεύοντας σε μπαρ. Οι δυο τους πέρασαν χρόνο μαζί στους εορτασμούς για την 4η Ιουλίου. Ο Πάουελ έδωσε μια γεύση από το υπαίθριο καλοκαιρινό πάρτι στο οποίο συμμετείχε μαζί με τη Ράντολφ και μια παρέα στενών φίλων.Οι Γκλεν Πάουελ και η Μισέλ Ράντολφ πυροδότησαν φήμες για ειδύλλιο όταν εθεάθησαν να χορεύουν σε μπαρ, στο Όστιν, τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε, ένας θαυμαστής είχε καταγράψει τη στιγμή, με τους δυο τους να χορεύουν στην πίστα, ενώ πηγή είχε δηλώσει στο TMZ ότι ο ηθοποιός την είχε προσκαλέσει στο πάρτι για την πρεμιέρα της σειράς του Chad Powers, λίγους μήνες νωρίτερα.Τον επόμενο μήνα, τον Δεκέμβριο, το Us Weekly ανέφερε ότι ο Πάουελ και η Ράντολφ άρχισαν να βγαίνουν κάποια στιγμή τον Οκτώβριο, προσθέτοντας ότι «περνούσαν καλά». «Άρχισαν να βλέπουν πού θα οδηγήσει όλο αυτό γύρω στον Οκτώβριο και προσπαθούσαν να το κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για σχεδόν δύο μήνες», είχε πει τότε πηγή στο μέσο.Μιλώντας στο InStyle τον Ιανουάριο, η ηθοποιός είχε τονίσει πόσο σημαντικό είναι να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: «Νομίζω ότι, για την ψυχική μου ηρεμία, είναι πολύ σημαντικό για μένα να κρατώ αυτά τα πράγματα χωριστά. Ο τρόπος με τον οποίο σε αντιλαμβάνεται δημόσια ο κόσμος δεν είναι αυτό που είσαι. Απλώς, δεν νομίζω ότι προκύπτει κάτι καλό από αυτό, γιατί είναι η προσωπική σου ζωή. «Πρέπει να είναι προσωπική και να τη φυλάς για τον εαυτό σου και για όσους βρίσκονται κοντά σου. Οπότε, ειρωνικά, νομίζω ότι έχω μάθει πως θέλω να την κρατώ ιδιωτική».Σε άλλη συνέντευξή της, στο Bustle αυτή τη φορά, είχε πει τον περασμένο Φεβρουάριο: «Νομίζω ότι η προσωπική μου ζωή είναι εντελώς ξεχωριστή από την επαγγελματική μου ζωή. Και καταλαβαίνω ότι η δουλειά μου είναι κάτι δημόσιο, και το έχω επιλέξει αυτό. Αλλά πιστεύω ότι, για την ψυχική μου ηρεμία, προσπαθώ απλώς να κρατώ αυτά τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο χωριστά. Και είναι δύσκολο, αλλά είναι σημαντικό για μένα».Ο Πάουελ και η Ράντολφ έχουν πρόσφατα εντοπιστεί σε δημόσιες εξόδους μαζί, μεταξύ αυτών και τον περασμένο μήνα, τον Ιούνιο. Οι δύο σταρ εθεάθησαν να κρατιούνται από το χέρι, απολαμβάνοντας μια χαλαρή βόλτα στη Νέα Υόρκη. Λίγες ημέρες νωρίτερα, το ζευγάρι είχε επίσης ανταλλάξει ένα φιλί σε άλλη έξοδό του στη μεγαλούπολη.Τον περασμένο μήνα, πηγή δήλωσε στο Us Weekly ότι ο Πάουελ και η Ράντολφ είναι πλέον μαζί, καθώς η σχέση τους «έχει γίνει πιο σοβαρή». «Στην αρχή το κρατούσαν αρκετά χαλαρό, αλλά με τον καιρό συνειδητοποίησαν ότι δεν ήθελαν να βγαίνουν με κανέναν άλλον και ότι τα συναισθήματά τους ο ένας για τον άλλον μεγάλωναν», πρόσθεσε η πηγή.

Το ζευγάρι περνά χρόνο μαζί όταν δεν εργάζεται, ενώ οι δυο τους «είναι πολύ προσγειωμένοι και χαλαροί και αγαπούν να εξερευνούν την πόλη μαζί». Η ίδια πηγή ανέφερε αργότερα στο μέσο ότι ο Πάουελ και η Ράντολφ έχουν ήδη γνωρίσει ο ένας την οικογένεια του άλλου. «Η Μισέλ είναι το πρώτο άτομο με το οποίο ο Γκλεν μπόρεσε πραγματικά να δει μέλλον εδώ και πολύ καιρό. Είναι εντελώς ξετρελαμένος μαζί της και της φέρεται απίστευτα καλά», τόνισε το ίδιο άτομο.