ΔΥΠΑ: Ποιοι άνεργοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, πώς υπολογίζεται
ΔΥΠΑ: Ποιοι άνεργοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, πώς υπολογίζεται
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία της επιδότησής τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ
Το δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ αφορά χιλιάδες επιδοτούμενους ανέργους, οι οποίοι θα το λάβουν αυτόματα, χωρίς καμία πρόσθετη αίτηση. Η ακριβής ημερομηνία καταβολής αναμένεται να ανακοινωθεί από τον οργανισμό.
Δικαιούχοι είναι όσοι έλαβαν τακτικό επίδομα ανεργίας για τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.
Το ποσό δεν θα είναι το ίδιο για όλους, καθώς για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Όσοι επιδοτήθηκαν και τους οκτώ μήνες του συγκεκριμένου διαστήματος δικαιούνται πλήρες δώρο Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί σε 25 ημερήσια επιδόματα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία της επιδότησής τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet.
Δικαιούχοι είναι όσοι έλαβαν τακτικό επίδομα ανεργίας για τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.
Το ποσό δεν θα είναι το ίδιο για όλους, καθώς για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Όσοι επιδοτήθηκαν και τους οκτώ μήνες του συγκεκριμένου διαστήματος δικαιούνται πλήρες δώρο Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί σε 25 ημερήσια επιδόματα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία της επιδότησής τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet.
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