GALA
Δημήτρης Μακαλιάς για την Αντιγόνη Ψυχράμη: Δεν ήθελε παιδιά και γάμο, εκεί ίσως να τσίτωσα

Από τις πρώτες σχέσεις μου, έλεγα πως θα κάνω παιδιά, ανέφερε ο ηθοποιός

Από πολύ νεαρή ηλικία, εξομολογήθηκε ο Δημήτρης Μακαλιάς, ονειρευόταν να αποκτήσει τη δική του οικογένεια. Κάθε σύντροφό του, ανέφερε ο ηθοποιός, τη θεωρούσε πιθανή σύζυγό του και μητέρα των παιδιών που θα αποκτούσε. Αντιθέτως, η Αντιγόνη Ψυχράμη, με την οποία μετρά δέκα χρόνια παντρεμένος,  δεν σκεφτόταν να παντρευτεί και να βιώσει τη μητρότητα. 

Ο Δημήτρης Μακαλιάς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Μαμα-δες», το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και εξομολογήθηκε ότι από πολύ νωρίς, σε αντίθεση με τη σύζυγό του, είχε αντιληφθεί ότι ήθελε να δημιουργήσει οικογένεια. «Από τις πρώτες σχέσεις μου που είχα κάνει, εγώ έλεγα πως θα κάνω παιδιά. Είναι κάτι που έχω στα σχέδιά μου, γιατί την σχέση την έβλεπα ως οικογένεια, οπότε δεν με ξάφνιασε. Ήρθε στη ζωή μου η Αντιγόνη που δεν ήθελε οικογένεια, δεν ήθελε παιδιά, δεν ήθελε γάμο. Εκεί ίσως να τσίτωσα εγώ παραπάνω».

Παράλληλα, ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποκτήσουν και άλλο παιδί. Το σενάριο να μεγαλώσουν την οικογένειά τους δεν τον φοβίζει. «Δεν αποκλείω πλέον και ένα τρίτο παιδί. Η μεγάλη δυσκολία στην εποχή μας είναι σίγουρα το οικονομικό. Αν αύριο με ένα μαγικό ραβδάκι μου έλεγα μια φωνή: Ό,τι χρειαστείς, θα το έχεις, νομίζω ότι θα το έκανα. Δεν με φοβίζει, δεν με κουράζει», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

