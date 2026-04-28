Δημήτρης Μακαλιάς για Αντιγόνη Ψυχράμη: Δεν θέλαμε ο ερχομός ενός παιδιού να ταράξει τη δική μας σχέση
Η Αντιγόνη από την αρχή είπε ότι εμείς έχουμε τη δική μας σχέση και ότι δεν θέλει να την αλλοιώσουμε καθόλου, τόνισε ο ηθοποιός
Για τη σχέση του με την Αντιγόνη Ψυχράμη μίλησε ο Δημήτρης Μακαλιάς, εξηγώντας πως δεν ήθελαν να διαταραχτεί με τον ερχομό των παιδιών τους.
Ο ηθοποιός ανέφερε πως η σύζυγός του είχε δηλώσει από την αρχή πως ήθελε τα παιδιά να ενταχθούν στη σχέση τους και να μην «σπάσουν» μεταξύ τους, γεγονός για το οποίο προσπαθούν συνεχώς, κάνοντας πράγματα οι δυο τους χωρίς εκείνα.
Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 28 Απριλίου, ο Δημήτρης Μακαλιάς επισήμανε: «Η Αντιγόνη από την αρχή είπε ότι εμείς έχουμε τη δική μας σχέση και ότι αυτή τη σχέση δεν θέλει να την αλλοιώσουμε καθόλου. Γιατί η παρουσία ενός παιδιού αλλάζει πραγματικά, δομικά, τη σχέση ενός ζευγαριού, ένα νοικοκυριό, ένα σπίτι. Οπότε η έλευση ενός παιδιού δεν θέλαμε να ταράξει τη δική μας σχέση. Θέλαμε να εντάξουμε και το παιδί μέσα στη δική μας σχέση και να γίνουμε τρεις, όχι να σπάσουμε τελείως και να πάμε να κολλήσουμε πάνω στο παιδί. Είναι κάτι που το παλέψαμε πάρα πολύ, και το παλεύουμε και τώρα. Δηλαδή έχουμε χρόνο για εμάς. Θα κάνουμε και όλοι μαζί πράγματα. Πρέπει ο καθένας να έχει τον προσωπικό του χώρο, και εμείς ως ζευγάρι και όλοι μαζί σαν οικογένεια. Πρέπει κάπως να το μοιράσουμε. Η Αντιγόνη το είχε στο μυαλό της, το σκέφτηκε. Είπε "δεν θα χάσουμε εμάς". Είναι πολύ σημαντικό».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός τόνισε πως αγαπάει πολύ τα παιδιά του και θέλει να περνάει χρόνο μαζί τους: «Στην αρχή με το παιδί παθαίνεις λίγο κοκομπλόκο. Έχω πολλή αγάπη με τα παιδιά και θέλω να περνάω χρόνο», σημείωσε και ανέφερε πως κάνει πράγματα και με τον γιο του ξεχωριστά, όπως και η Αντιγόνη Ψυχράμη με την κόρη τους.
Η σχέση του Δημήτρη Μακαλιά με την τραγουδίστρια ξεκίνησε το 2013. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2015 και απέκτησε δύο παιδιά, τον Χάρη που γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 και την Αριάδνη που ήρθε στη ζωή τους τον Νοέμβριο του 2022.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα