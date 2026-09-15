H Τζίλιαν Άντερσον δηλώνει πανσέξουαλ: Στα νεανικά μου χρόνια είχα σχέσεις με γυναίκες
H Τζίλιαν Άντερσον δηλώνει πανσέξουαλ: Στα νεανικά μου χρόνια είχα σχέσεις με γυναίκες
Δεν είμαι άνθρωπος που φλερτάρει πολύ, δεν το εκφράζω ιδιαίτερα, είπε η 58χρονη ηθοποιός
Στη σεξουαλικότητά της αναφέρθηκε η Τζίλιαν Άντερσον, αποκαλύπτοντας πως αυτοπροσδιορίζεται ως πανσέξουαλ και πως στα νεανικά της χρόνια είχε σχέσεις με γυναίκες.
Σε συνέντευξή της στην «The Australian», η 58χρονη ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή, εξηγώντας πως σύναψε σχέση με το ίδιο φύλο σε μικρή ηλικία: «Στα νεότερα χρόνια μου είχα σχέσεις με γυναίκες».
Μιλώντας για το πώς αισθάνεται σήμερα, η Άντερσον σχολίασε ότι νιώθει «100%» πως βρίσκεται σε ένα σημείο όπου «μπορούμε να κατακτήσουμε τον κόσμο» και πρόσθεσε: «Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, υπάρχουν πραγματικά τόσα πολλά καλά σε αυτό. Τόση ενδυνάμωση και άνεση με τον εαυτό μας».
Αναφερόμενη στην προσωπική και ερωτική της ζωή, η ηθοποιός σημείωσε: «Δεν είμαι άνθρωπος που φλερτάρει πολύ. Δεν το εκφράζω ιδιαίτερα. Όμως ακούω για πολλές γυναίκες της ηλικίας μας που ανακαλύπτουν ξανά τον αισθησιασμό τους και την επιθυμία τους για σεξ».
Η Άντερσον απέδωσε το ενδιαφέρον της για την εξερεύνηση της σεξουαλικότητας στον ρόλο της στη σειρά του Netflix «Sex Education». Το 2024 κυκλοφόρησε το «Want», μια συλλογή ανώνυμων κειμένων με φαντασιώσεις και προσωπικές ιστορίες γυναικών γύρω από το σεξ, ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί το «More», η συνέχεια του βιβλίου.
«Όλα προήλθαν από εκείνον τον χαρακτήρα» είπε στην εφημερίδα αναφερόμενη στη Ζαν Μίλμπερν, τη σεξολόγο που υποδύθηκε για τέσσερις σεζόν. «Η συζήτηση για το να κάνω αυτά τα βιβλία δεν θα είχε γίνει αν δεν υπήρχε εκείνη» συμπλήρωσε.
Τον περασμένο μήνα, σε συνέντευξή της στους «Sunday Times», η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι μία από τις «πρώτες της σχέσεις» ήταν με ένα κορίτσι όταν πήγαινε ακόμη στο σχολείο. «Έμοιαζε μυστικό, απαγορευμένο και λάθος και έπρεπε να κρυβόμαστε. Αργότερα, είχα ένα αγόρι που το έμαθε και με χώρισε» είχε δηλώσει.
Όπως εξήγησε, τότε δεν πίστευε ότι ήταν ομοφυλόφιλη «επειδή είχα ήδη κάνει δύο σχέσεις με αγόρια», όμως «ένιωθα ότι δεν είχα τη γλώσσα για να το εκφράσω». Όσον αφορά τη σημερινή σχέση της με τον δημιουργό του «The Crown», Πίτερ Μόργκαν, με τον οποίο είχε χωρίσει για ένα σύντομο διάστημα το 2020 πριν επανασυνδεθούν, η Άντερσον δήλωσε ότι είναι «ο άνθρωπος που θεωρώ σύντροφο ζωής μου».
Ο Μόργκαν «τυχαίνει να είναι άντρας, αλλά νομίζω ότι θα ένιωθα το ίδιο αν ήταν γυναίκα» ανέφερε για τη σχέση τους. «Θα ένιωθα: “Αυτός είναι ο σύντροφος της ζωής μου”. Όταν ήμουν νεότερη, πίστευα σε έναν βαθμό ότι οι γυναίκες ήταν κάτι προσωρινό».
Η Άντερσον ήταν παντρεμένη με τον Κλάιντ Κλοτς από το 1994 έως το 1997, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της, Πάιπερ. Στη συνέχεια παντρεύτηκε τον Τζούλιαν Οζάν το 2004, με τον οποίο χώρισε το 2006. Αργότερα διατηρούσε σχέση με τον Μαρκ Γκρίφιθς, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο γιους, τον Όσκαρ και τον Φέλιξ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε συνέντευξή της στην «The Australian», η 58χρονη ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή, εξηγώντας πως σύναψε σχέση με το ίδιο φύλο σε μικρή ηλικία: «Στα νεότερα χρόνια μου είχα σχέσεις με γυναίκες».
Μιλώντας για το πώς αισθάνεται σήμερα, η Άντερσον σχολίασε ότι νιώθει «100%» πως βρίσκεται σε ένα σημείο όπου «μπορούμε να κατακτήσουμε τον κόσμο» και πρόσθεσε: «Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, υπάρχουν πραγματικά τόσα πολλά καλά σε αυτό. Τόση ενδυνάμωση και άνεση με τον εαυτό μας».
X-Files star Gillian Anderson, 58, comes out as pansexual weeks after revealing teen relationship with 'older girl at school' https://t.co/tzPzcfgI9g— Daily Mail (@DailyMail) September 12, 2026
Η Άντερσον απέδωσε το ενδιαφέρον της για την εξερεύνηση της σεξουαλικότητας στον ρόλο της στη σειρά του Netflix «Sex Education». Το 2024 κυκλοφόρησε το «Want», μια συλλογή ανώνυμων κειμένων με φαντασιώσεις και προσωπικές ιστορίες γυναικών γύρω από το σεξ, ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί το «More», η συνέχεια του βιβλίου.
«Όλα προήλθαν από εκείνον τον χαρακτήρα» είπε στην εφημερίδα αναφερόμενη στη Ζαν Μίλμπερν, τη σεξολόγο που υποδύθηκε για τέσσερις σεζόν. «Η συζήτηση για το να κάνω αυτά τα βιβλία δεν θα είχε γίνει αν δεν υπήρχε εκείνη» συμπλήρωσε.
Τον περασμένο μήνα, σε συνέντευξή της στους «Sunday Times», η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι μία από τις «πρώτες της σχέσεις» ήταν με ένα κορίτσι όταν πήγαινε ακόμη στο σχολείο. «Έμοιαζε μυστικό, απαγορευμένο και λάθος και έπρεπε να κρυβόμαστε. Αργότερα, είχα ένα αγόρι που το έμαθε και με χώρισε» είχε δηλώσει.
Όπως εξήγησε, τότε δεν πίστευε ότι ήταν ομοφυλόφιλη «επειδή είχα ήδη κάνει δύο σχέσεις με αγόρια», όμως «ένιωθα ότι δεν είχα τη γλώσσα για να το εκφράσω». Όσον αφορά τη σημερινή σχέση της με τον δημιουργό του «The Crown», Πίτερ Μόργκαν, με τον οποίο είχε χωρίσει για ένα σύντομο διάστημα το 2020 πριν επανασυνδεθούν, η Άντερσον δήλωσε ότι είναι «ο άνθρωπος που θεωρώ σύντροφο ζωής μου».
Ο Μόργκαν «τυχαίνει να είναι άντρας, αλλά νομίζω ότι θα ένιωθα το ίδιο αν ήταν γυναίκα» ανέφερε για τη σχέση τους. «Θα ένιωθα: “Αυτός είναι ο σύντροφος της ζωής μου”. Όταν ήμουν νεότερη, πίστευα σε έναν βαθμό ότι οι γυναίκες ήταν κάτι προσωρινό».
Η Άντερσον ήταν παντρεμένη με τον Κλάιντ Κλοτς από το 1994 έως το 1997, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της, Πάιπερ. Στη συνέχεια παντρεύτηκε τον Τζούλιαν Οζάν το 2004, με τον οποίο χώρισε το 2006. Αργότερα διατηρούσε σχέση με τον Μαρκ Γκρίφιθς, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο γιους, τον Όσκαρ και τον Φέλιξ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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