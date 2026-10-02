Μάικλ Ντάγκλας: Η Κάθλιν Τέρνερ κι εγώ ερωτευτήκαμε παράφορα και κάναμε σχέση, λέγαμε ψέματα στον κόσμο για 40 χρόνια

Ο 82χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε πως εκείνη την εποχή βρισκόταν σε διάσταση με τη σύζυγό του Ντιάντρα - « Μετά από μια εξαντλητική ημέρα γυρισμάτων στη ζούγκλα για το Romancing the Stone , όταν όλοι είχαν κοιμηθεί, εγώ τρύπωνα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της», είπε





Στα απομνημονεύματα του 82χρονου, με τίτλο «One Helluva Ride», ξεδιπλώνεται η ιστορία αγάπης με την τότε συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Romancing the Stone», αλλά και το άδοξο τέλος τους. Σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσίευσε το People, οι δυο ηθοποιοί ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, το 1984 στο Μεξικό.



Όπως ανάφέρεται, εκείνη την εποχή, ο Ντάγκλας βρισκόταν σε διάσταση με την τότε σύζυγό του, Ντιάντρα Ντάγκλας, με την οποία έχει αποκτήσει τον γιο του, Κάμερον.



Στο απόσπασμα αναφέρεται:







Ποτέ δεν ζήτησα από την Ντιάντρα να αλλάξει αυτό που ήταν, αλλά αφού ανακάλυψα ποιος ήμουν εγώ, αφού πρώτα με ερωτεύτηκε και με παντρεύτηκε, μου ζητούσε συνεχώς να αλλάξω. Αυτό δημιουργούσε τεράστια προβλήματα μεταξύ μας. Ο Κάμερον, που ήταν πλέον πέντε ετών, ένιωθε αυτή την ένταση όσο έλειπα και αυτό με βάραινε ακόμη περισσότερο από τις συγκρούσεις στον γάμο. Έφυγα για το Μεξικό ενώ τεχνικά ήμουν ακόμη παντρεμένος, αλλά βρισκόμουν σε διάσταση.



Η χημεία που είχα με την Κάθλιν Τέρνερ ήταν τόσο έντονη, που για χρόνια το κοινό ήταν βέβαιο ότι είχαμε σχέση όσο γυρίζαμε την ταινία. Και οι δύο το αρνούμασταν καθ’ όλη τη διάρκεια του “Romancing the Stone”, του “Jewel of the Nile”, του “War of the Roses” και ακόμη και όταν κάναμε συνεντεύξεις πριν από μερικά χρόνια για το “The Kominsky Method”.







Αυτό ήταν ψέμα.



Ήταν ένα ψέμα που είχε ως στόχο να προστατεύσει τη σύζυγο και τον γιο μου, ένα ψέμα που είπαμε στον κόσμο για 40 χρόνια. Μάλιστα, σε συνέντευξή της στο περιοδικό People μόλις πριν από λίγα χρόνια, η Κάθλιν επέμενε στην ίδια εκδοχή, λέγοντας "Ω, τον λαχταρούσα, αγάπη μου, αλλά εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος... Ήταν αυτή η υπέροχη σεξουαλική ένταση, ξέρεις; Όταν πραγματικά, πραγματικά θέλεις κάποιον — και λέω ότι ήταν αμοιβαίο — αλλά δεν μπορείς να τον έχεις...".



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Η Κάθλιν κι εγώ δεν περάσαμε ποτέ κάποια δύσκολη περίοδο μεταξύ μας. Βρήκαμε πρώτα ο ένας τον άλλον ως φίλοι, μετά ως συμπρωταγωνιστές και τελικά ως εραστές. Μετά από μια εξαντλητική ημέρα γυρισμάτων στη ζούγκλα, βγαίναμε για φαγητό ή πηγαίναμε κάπου με την υπόλοιπη ομάδα και στη συνέχεια, όταν όλοι είχαν κοιμηθεί, εγώ τρύπωνα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της.



Δεν υπήρχαν κάμερες στους ανελκυστήρες ούτε βοηθοί που χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα για να τραβήξουν φωτογραφίες. Την ώρα που ο Τζακ και η Τζόαν ερωτεύονταν στην ταινία, η Κάθλιν κι εγώ διατηρούσαμε ζωντανή τη δική μας χημεία. Κρατούσαμε κρυφή τη σχέση μας. Ακόμη και ο σκηνοθέτης Μπομπ Ζεμέκις και ο συμπρωταγωνιστής μας Ντάνι ΝτεΒίτο δεν γνώριζαν τίποτα.



Η μαγεία των γυρισμάτων διαλύθηκε όταν η Ντιάντρα έφερε τον Κάμερον στο Μεξικό. Ήμουν πολύ χαρούμενος που είχα τον γιο μου εκεί, αλλά η άφιξή τους δημιούργησε ένα ακόμη πρόβλημα. Ενώ ο Μπομπ και ο Ντάνι δεν είχαν ιδέα για τη σχέση μου με την Κάθλιν, η Ντιάντρα άρχισε να υποψιάζεται. Γυναικεία διαίσθηση, υποθέτω.



Την κρυφή σχέση που διατηρούσε με την Κάθλιν Τέρνερ αποκάλυψε ο Μάικλ Ντάγκλας , δηλώνοντας πως είχαν ερωτευτεί παράφορα. Όπως ανέφερε ο ηθοποιός, επί 40 χρόνια έλεγαν ψέματα στον κόσμο.Στα απομνημονεύματα του 82χρονου, με τίτλο«Η Κάθλιν ήταν έξυπνη, αστεία και σέξι, με μια βαθιά, αισθησιακή φωνή που έγινε το σήμα κατατεθέν της. Μου άρεσε αμέσως και νιώσαμε αμέσως έλξη ο ένας για τον άλλον. Τα πράγματα στο σπίτι ήταν σε άσχημη κατάσταση. Η Ντιάντρα κι εγώ είχαμε και οι δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου ειδυλλίου μου με την Νταϊάν Τόμας (σεναριογράφο του “Romancing the Stone”).Ποτέ δεν ζήτησα από την Ντιάντρα να αλλάξει αυτό που ήταν, αλλά αφού ανακάλυψα ποιος ήμουν εγώ, αφού πρώτα με ερωτεύτηκε και με παντρεύτηκε, μου ζητούσε συνεχώς να αλλάξω. Αυτό δημιουργούσε τεράστια προβλήματα μεταξύ μας. Ο Κάμερον, που ήταν πλέον πέντε ετών, ένιωθε αυτή την ένταση όσο έλειπα και αυτό με βάραινε ακόμη περισσότερο από τις συγκρούσεις στον γάμο. Έφυγα για το Μεξικό ενώ τεχνικά ήμουν ακόμη παντρεμένος, αλλά βρισκόμουν σε διάσταση.Η χημεία που είχα με την Κάθλιν Τέρνερ ήταν τόσο έντονη, που για χρόνια το κοινό ήταν βέβαιο ότι είχαμε σχέση όσο γυρίζαμε την ταινία. Και οι δύο το αρνούμασταν καθ’ όλη τη διάρκεια του “Romancing the Stone”, του “Jewel of the Nile”, του “War of the Roses” και ακόμη και όταν κάναμε συνεντεύξεις πριν από μερικά χρόνια για το “The Kominsky Method”.Η επίσημη εκδοχή ήταν η εξής: Ναι, το παραδεχόμασταν, είχαμε καταπληκτική χημεία. Και ναι, υπήρχε πειρασμός, αλλά τίποτα δεν συνέβη ποτέ μεταξύ μας.Αυτό ήταν ψέμα.Ήταν ένα ψέμα που είχε ως στόχο να προστατεύσει τη σύζυγο και τον γιο μου, ένα ψέμα που είπαμε στον κόσμο για 40 χρόνια. Μάλιστα, σε συνέντευξή της στο περιοδικό People μόλις πριν από λίγα χρόνια, η Κάθλιν επέμενε στην ίδια εκδοχή, λέγοντας "Ω, τον λαχταρούσα, αγάπη μου, αλλά εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος... Ήταν αυτή η υπέροχη σεξουαλική ένταση, ξέρεις; Όταν πραγματικά, πραγματικά θέλεις κάποιον — και λέω ότι ήταν αμοιβαίο — αλλά δεν μπορείς να τον έχεις...".Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του “Romancing the Stone”, η Κάθλιν κι εγώ ερωτευτήκαμε παράφορα και ξεκινήσαμε μια σχέση. Δεν ήταν μια εφήμερη περιπέτεια. Προέκυψε φυσικά από το πόσο στενά δουλεύαμε μαζί, από την πίεση που βιώναμε, από τον σεβασμό και το ενδιαφέρον που είχαμε ο ένας για τον άλλον και από το πόσο έντονα ελκυόμασταν. Όπως κάθε άλλος άνδρας στον κόσμο εκείνη την εποχή, είχα μείνει άφωνος από την Κάθλιν.Η Κάθλιν κι εγώ δεν περάσαμε ποτέ κάποια δύσκολη περίοδο μεταξύ μας. Βρήκαμε πρώτα ο ένας τον άλλον ως φίλοι, μετά ως συμπρωταγωνιστές και τελικά ως εραστές. Μετά από μια εξαντλητική ημέρα γυρισμάτων στη ζούγκλα, βγαίναμε για φαγητό ή πηγαίναμε κάπου με την υπόλοιπη ομάδα και στη συνέχεια, όταν όλοι είχαν κοιμηθεί, εγώ τρύπωνα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της.Δεν υπήρχαν κάμερες στους ανελκυστήρες ούτε βοηθοί που χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα για να τραβήξουν φωτογραφίες. Την ώρα που ο Τζακ και η Τζόαν ερωτεύονταν στην ταινία, η Κάθλιν κι εγώ διατηρούσαμε ζωντανή τη δική μας χημεία. Κρατούσαμε κρυφή τη σχέση μας. Ακόμη και ο σκηνοθέτης Μπομπ Ζεμέκις και ο συμπρωταγωνιστής μας Ντάνι ΝτεΒίτο δεν γνώριζαν τίποτα.Η μαγεία των γυρισμάτων διαλύθηκε όταν η Ντιάντρα έφερε τον Κάμερον στο Μεξικό. Ήμουν πολύ χαρούμενος που είχα τον γιο μου εκεί, αλλά η άφιξή τους δημιούργησε ένα ακόμη πρόβλημα. Ενώ ο Μπομπ και ο Ντάνι δεν είχαν ιδέα για τη σχέση μου με την Κάθλιν, η Ντιάντρα άρχισε να υποψιάζεται. Γυναικεία διαίσθηση, υποθέτω.

Κάποια στιγμή, έμεινε μόνη με την Κάθλιν και της ξεκαθάρισε ότι ήμασταν ακόμη παντρεμένοι. Η άποψή της για τους όρους της διάστασής μας ήταν διαφορετική από τη δική μου. Αυτό έκανε την Κάθλιν να το ξανασκεφτεί. Δεν ήθελε να μπει ανάμεσά μας.



Παρότι η σχέση μου με την Ντιάντρα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, είχαμε τον γιο μας και έπρεπε να σκεφτούμε εκείνον. Το διαζύγιο των γονιών μου με είχε πληγώσει πολύ όταν ήμουν παιδί και ο Κάμερον ήταν περίπου στην ίδια ηλικία που ήμουν εγώ όταν οι γονείς μου χώρισαν.



Μετά από εκείνη την επίσκεψη, η Κάθλιν κι εγώ τελειώσαμε τη σχέση μας και εγώ επέστρεψα στην Ντιάντρα. Το έκανα για τον Κάμερον, αλλά δεν θα έπρεπε να είχαμε ξανασμίξει. Μετά τον πρώτο μας χωρισμό, τίποτα μεταξύ μας δεν ήταν ποτέ ξανά το ίδιο».



Όταν το «Romancing the Stone» κυκλοφόρησε, λόγω της επιτυχίας του, η παραγωγή 20th Century Fox ήθελε ένα σίκουελ μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα. Η Τέρνερ δεν επιθυμούσε να συμμετέχει, ωστόσο λόγω του συμβολαίου που είχε με το στούντιο, κατέθεσαν αγωγή ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της για την παραβίαση αυτού. Όπως περιγράφφει ο Ντάγκλας στο βιβλίο: «Η Τέρνερ δεν είχε υπόθεση. Είχε συμβόλαιο και έπρεπε να το τηρήσει».



Η δικαστική διαμάχη τελικά έληξε, με τους δύο πρωταγωνιστές να αφήνουν πίσω τους την κόντρα, ενώ η Τέρνερ προχώρησε τη ζωή της και παντρεύτηκε τον κτηματομεσίτη Τζέι Βάις.



Ήρθαν ξανά κοντά ως φίλοι, όταν εκείνος ζήτησε από την ηθοποιό να τον βοηθήσει να βελτιώσει το σενάριο του «The Jewel of the Nile»: «Και καθώς καθόμασταν ο ένας απέναντι από τον άλλον και ξαναχτίζαμε την ταινία, ένιωθα ότι με κάποιον τρόπο διορθώναμε παράλληλα και όσα είχαν συμβεί μεταξύ μας, αφήνοντας επιτέλους πίσω μας όλα όσα είχαν προηγηθεί. Ανταλλάσσαμε σελίδες, συζητούσαμε για τις ατάκες, γελούσαμε με τις σκηνές και φανταζόμασταν τους χαρακτήρες μας να συγκρούονται με κάθε τρόπο που μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ήταν ωραίο να ξέρω ότι είχαμε ξαναβρεί τις ισορροπίες μας».



Έκτοτε, ο Ντάγκλας και η Τέρνερ συνεργάστηκαν ξανά στην ταινία «War of the Roses» το 1989, αλλά και στην τρίτη σεζόν της σειράς «The Kominsky Method» το 2021, παραμένοντας φίλοι μέχρι και σήμερα.



Όπως γράφει στα απομνημονεύματά του που κυκλοφορούν επίσημα στις 6 Οκτωβρίου, ο Ντάγκλας ζήτησε την άδεια της Τέρνερ για να συμπεριλάβει την ιστορία τους.



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