Τα μηνύματα της Χάλι Μπέρι με τον πρώην σύζυγό της μετά τον καβγά με τον γιο τους: «Νιώθω απαίσια για ό,τι συνέβη»
Τα μηνύματα της Χάλι Μπέρι με τον πρώην σύζυγό της μετά τον καβγά με τον γιο τους: «Νιώθω απαίσια για ό,τι συνέβη»
Ο 60χρονο ηθοποιός ζητάει την επιμέλεια του παιδιού τους, κατηγορώντας την πρώην σύζυγό του ότι «κακοποίησε σωματικά τον γιο μας, βάζοντας τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του»
Μηνύματα που αντάλλαξαν η Χάλι Μπέρι και ο πρώην σύζυγός της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, ήρθαν στο φως, λίγες ημέρες μετά το αίτημα του Γάλλου ηθοποιού να αποκτήσει την αποκλειστική επιμέλεια του 12χρονου γιου τους, Μασέο, κατηγορώντας τη για την κακοποίηση του παιδιού τους.
Ο Μαρτίνεζ ζήτησε περιοριστικά μέτρα κατά της επίσης 60χρονης βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού, υποστηρίζοντας ότι εκείνη του έχει προκαλέσει «συναισθηματική και ψυχική οδύνη λόγω σωματικής κακοποίησης του ανήλικου παιδιού μας, του Μασέο». Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People, ο ηθοποιός ισχυρίζεται ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η Χάλι Μπέρι «κακοποίησε σωματικά τον γιο μας, Μασέο, πέφτοντας πάνω του, βάζοντας τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του». Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τελευταίο κακοποίησης», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «έχουν υπάρξει και άλλα περιστατικά κακοποίησης τα τελευταία χρόνια».
Τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στην κατάθεση δίνουν μια εικόνα της έντασης που φαίνεται να υπήρχε μεταξύ μητέρας και γιου. Σε ένα από αυτά, ο Μαρτίνεζ ενημέρωσε την Μπέρι, ότι ο Μασέο ζήτησε να τον παραλάβουν νωρίτερα και τη ρώτησε αν συμφωνούσε με την αλλαγή. Εκείνη φέρεται να απάντησε: «Όχι, δεν είμαι εντάξει με αυτό. Θέλει να τσακωθεί με τη μητέρα του; Τι είδους παιδί μεγαλώνουμε;». Σε δεύτερο μήνυμα πρόσθεσε: «Ως πατέρας, ρώτησέ τον τι είδους παιδί είναι. Εγώ είμαι η μητέρα του;».
Ο Μαρτίνεζ απάντησε ότι δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι μητέρα και γιος καβγάδιζαν συχνά. «Δηλαδή τον κρατάς στο σπίτι σου; Ακόμα κι αν δεν θέλει να μείνει;», φέρεται να τη ρώτησε. Η Μπέρι απάντησε: «Είμαι η μητέρα του και αυτό είναι λάθος. Δεν έδειξε κανέναν σεβασμό στη μητέρα του και αυτό δεν θα έπρεπε να είναι αποδεκτό από εσένα ως πατέρας του. Δεν μου δείχνει σεβασμό και νιώθει ότι δεν έχω λόγο σε τίποτα. Είμαι απλώς το πορτοφόλι. Αυτό είναι λάθος και πάλι λάθος».
Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός έστειλε νέο μήνυμα στον πρώην σύζυγό της, ενημερώνοντάς τον ότι είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Μασέο. «Ολιβιέ, επικοινώνησα με τον Μασέο και του ζήτησα να μιλήσουμε. Ξέρω ότι πιστεύεις ότι παίρνει μόνος του τις αποφάσεις του, αλλά θα το εκτιμούσα πραγματικά αν τον ενθάρρυνες να μου μιλήσει σήμερα» έγραψε. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το μήνυμα που περιλαμβάνεται στα δικαστικά έγγραφα, πρόσθεσε: «Νιώθω απαίσια για ό,τι συνέβη χθες το βράδυ, καθώς ξέρω ότι κι εκείνος νιώθει το ίδιο».
Η δικηγόρος της Χάλι Μπέρι, Μαρίνα Μπεκ, χαρακτήρισε την προσφυγή του Μαρτίνεζ «εντελώς αβάσιμη και σκόπιμα παραπλανητική» σε δήλωσή της στο ίδιο μέσο.
«Το να πούμε ότι αυτή η προσφυγή είναι εντελώς αβάσιμη και σκόπιμα παραπλανητική θα ήταν λίγο» δήλωσε, προσθέτοντας: «Ευτυχώς, η Χάλι έχει συνηθίσει αυτού του είδους την εξωφρενική συμπεριφορά από τον κ. Μαρτίνεζ και παρότι είναι βαθιά λυπημένη, δεν θα επιτρέψει σε αυτό να την αποτρέψει από το να αγωνιστεί για το συμφέρον του Μασέο και να του προσφέρει την αγάπη και τη στήριξη που χρειάζεται».
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Μαρτίνεζ, Πάτρικ Μπαγκντασεριάν, δήλωσε ότι «πρωταρχική ανησυχία» του πελάτη του είναι «η υγεία, η ευημερία και η ασφάλεια του ανήλικου παιδιού» και ότι για αυτόν τον λόγο προχώρησε στην κατάθεση του αιτήματος για περιοριστικά μέτρα λόγω ενδοοικογενειακής βίας.
Η Χάλι Μπέρι και ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου τον Οκτώβριο του 2015, δύο χρόνια μετά τον γάμο τους. Σχεδόν οκτώ χρόνια αργότερα, το 2023, οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους και συμφώνησαν να έχουν από κοινού την επιμέλεια του γιου τους, σύμφωνα με τα έγγραφα που εξασφάλισε το People. Η Μπέρι συμφώνησε επίσης, να καταβάλλει στον Μαρτίνεζ 8.000 δολάρια τον μήνα ως διατροφή για το παιδί.
Η δικαστική απόφαση προβλέπει ακόμη, ότι η ηθοποιός θα καταβάλλει στον πρώην σύζυγό της επιπλέον «4,3% οποιουδήποτε εισοδήματος λαμβάνει πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια» ενώ ανέλαβε επίσης τα έξοδα για τα δίδακτρα του ιδιωτικού σχολείου του γιου τους, τις στολές, τα σχολικά είδη και τις εξωσχολικές δραστηριότητές του. Συμφώνησε, επίσης, να του επιστρέψει τα σχετικά έξοδα για το σχολικό έτος 2023-2024.
Η Χάλι Μπέρι είναι επίσης μητέρα της 18χρονης Νάλα, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Γκαμπριέλ Ομπρί.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Μαρτίνεζ ζήτησε περιοριστικά μέτρα κατά της επίσης 60χρονης βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού, υποστηρίζοντας ότι εκείνη του έχει προκαλέσει «συναισθηματική και ψυχική οδύνη λόγω σωματικής κακοποίησης του ανήλικου παιδιού μας, του Μασέο». Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People, ο ηθοποιός ισχυρίζεται ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η Χάλι Μπέρι «κακοποίησε σωματικά τον γιο μας, Μασέο, πέφτοντας πάνω του, βάζοντας τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του». Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τελευταίο κακοποίησης», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «έχουν υπάρξει και άλλα περιστατικά κακοποίησης τα τελευταία χρόνια».
Τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στην κατάθεση δίνουν μια εικόνα της έντασης που φαίνεται να υπήρχε μεταξύ μητέρας και γιου. Σε ένα από αυτά, ο Μαρτίνεζ ενημέρωσε την Μπέρι, ότι ο Μασέο ζήτησε να τον παραλάβουν νωρίτερα και τη ρώτησε αν συμφωνούσε με την αλλαγή. Εκείνη φέρεται να απάντησε: «Όχι, δεν είμαι εντάξει με αυτό. Θέλει να τσακωθεί με τη μητέρα του; Τι είδους παιδί μεγαλώνουμε;». Σε δεύτερο μήνυμα πρόσθεσε: «Ως πατέρας, ρώτησέ τον τι είδους παιδί είναι. Εγώ είμαι η μητέρα του;».
Text Messages Between Halle Berry and Ex Olivier Martinez Show Actress Saying ‘I Feel Terrible’ About Fight with Son: ‘I Know He Does As Well’ https://t.co/sEWozgkaKb— People (@people) October 2, 2026
Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός έστειλε νέο μήνυμα στον πρώην σύζυγό της, ενημερώνοντάς τον ότι είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Μασέο. «Ολιβιέ, επικοινώνησα με τον Μασέο και του ζήτησα να μιλήσουμε. Ξέρω ότι πιστεύεις ότι παίρνει μόνος του τις αποφάσεις του, αλλά θα το εκτιμούσα πραγματικά αν τον ενθάρρυνες να μου μιλήσει σήμερα» έγραψε. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το μήνυμα που περιλαμβάνεται στα δικαστικά έγγραφα, πρόσθεσε: «Νιώθω απαίσια για ό,τι συνέβη χθες το βράδυ, καθώς ξέρω ότι κι εκείνος νιώθει το ίδιο».
Η δικηγόρος της Χάλι Μπέρι, Μαρίνα Μπεκ, χαρακτήρισε την προσφυγή του Μαρτίνεζ «εντελώς αβάσιμη και σκόπιμα παραπλανητική» σε δήλωσή της στο ίδιο μέσο.
«Το να πούμε ότι αυτή η προσφυγή είναι εντελώς αβάσιμη και σκόπιμα παραπλανητική θα ήταν λίγο» δήλωσε, προσθέτοντας: «Ευτυχώς, η Χάλι έχει συνηθίσει αυτού του είδους την εξωφρενική συμπεριφορά από τον κ. Μαρτίνεζ και παρότι είναι βαθιά λυπημένη, δεν θα επιτρέψει σε αυτό να την αποτρέψει από το να αγωνιστεί για το συμφέρον του Μασέο και να του προσφέρει την αγάπη και τη στήριξη που χρειάζεται».
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Μαρτίνεζ, Πάτρικ Μπαγκντασεριάν, δήλωσε ότι «πρωταρχική ανησυχία» του πελάτη του είναι «η υγεία, η ευημερία και η ασφάλεια του ανήλικου παιδιού» και ότι για αυτόν τον λόγο προχώρησε στην κατάθεση του αιτήματος για περιοριστικά μέτρα λόγω ενδοοικογενειακής βίας.
Η Χάλι Μπέρι και ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου τον Οκτώβριο του 2015, δύο χρόνια μετά τον γάμο τους. Σχεδόν οκτώ χρόνια αργότερα, το 2023, οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους και συμφώνησαν να έχουν από κοινού την επιμέλεια του γιου τους, σύμφωνα με τα έγγραφα που εξασφάλισε το People. Η Μπέρι συμφώνησε επίσης, να καταβάλλει στον Μαρτίνεζ 8.000 δολάρια τον μήνα ως διατροφή για το παιδί.
Η δικαστική απόφαση προβλέπει ακόμη, ότι η ηθοποιός θα καταβάλλει στον πρώην σύζυγό της επιπλέον «4,3% οποιουδήποτε εισοδήματος λαμβάνει πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια» ενώ ανέλαβε επίσης τα έξοδα για τα δίδακτρα του ιδιωτικού σχολείου του γιου τους, τις στολές, τα σχολικά είδη και τις εξωσχολικές δραστηριότητές του. Συμφώνησε, επίσης, να του επιστρέψει τα σχετικά έξοδα για το σχολικό έτος 2023-2024.
Η Χάλι Μπέρι είναι επίσης μητέρα της 18χρονης Νάλα, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Γκαμπριέλ Ομπρί.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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