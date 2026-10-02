Τα μηνύματα της Χάλι Μπέρι με τον πρώην σύζυγό της μετά τον καβγά με τον γιο τους: «Νιώθω απαίσια για ό,τι συνέβη»

Τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στην κατάθεση δίνουν μια εικόνα της έντασης που φαίνεται να υπήρχε μεταξύ μητέρας και γιου. Σε ένα από αυτά, ο Μαρτίνεζ ενημέρωσε την Μπέρι, ότι ο Μασέο ζήτησε να τον παραλάβουν νωρίτερα και τη ρώτησε αν συμφωνούσε με την αλλαγή. Εκείνη φέρεται να απάντησε: «

;». Σε

δεύτερο μήνυμα πρόσθεσε:

«

».

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