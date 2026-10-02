Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ένας νεκρός και μεγάλες καταστροφές, νέο έκτακτο της ΕΜΥ για βροχές έως την Κυριακή, δείτε βίντεο

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Μυλοπόταμος

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν στην ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου, όπου ρέματα υπερχείλισαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και μεγάλοι όγκοι λάσπης και φερτών υλικών κατέληξαν μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Στη γέφυρα Δισκουρίου, στα Λιβάδεια Μυλοποτάμου, ένα ζευγάρι περίπου 60 ετών εγκλωβίστηκε μέσα σε αγροτικό όχημα, όταν ο δρόμος υποχώρησε από τη δύναμη χειμάρρου.

Το όχημα παρασύρθηκε και κατέληξε στην κοίτη, ενώ οι δύο επιβάτες απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική και μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση ποταμού είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί οδηγός μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ λασπόνερα και φερτά υλικά εισέβαλαν σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Μετά την έκταση των καταστροφών, ο Δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έπειτα από αίτημα του δημάρχου Γιώργου Κλάδου προς το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συναγερμός για τον Γιόφυρο

Στο Ηράκλειο, ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η υπερχείλιση του ποταμού Γιόφυρου, στην ευρύτερη περιοχή Δρακουλιάρη - Γιόφυρο - Φοινικιά - Μαλάδες.

Τα νερά έφτασαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ έκλεισε ο δρόμος από τις Μαλάδες προς Δρακουλιάρη και Φοινικιά.

Οι Αρχές και η Πολιτική Προστασία έθεσαν ως προτεραιότητα την αποτροπή μιας επανάληψης των φονικών πλημμυρών που έχουν σημαδέψει την περιοχή στο παρελθόν.

Το 1937, 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ο Γιόφυρος παρέσυρε τα πλίνθινα σπίτια προσφυγικού καταυλισμού.

Το 1968 σημειώθηκε νέα πολύνεκρη πλημμύρα με τρεις νεκρούς, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 άλλοι τέσσερις άνθρωποι πνίγηκαν σε σπίτια και υπόγεια πολυκατοικιών μετά από νέα υπερχείλιση.

Η Περιφέρεια προχωρά σε τακτικούς καθαρισμούς του ποταμού και των ρεμάτων της περιοχής, ωστόσο οι έντονες βροχοπτώσεις μεταφέρουν κάθε φορά μεγάλες ποσότητες από κλαδιά, μπάζα, σκουπίδια και άλλα φερτά υλικά.

Αυτοκίνητα στη θάλασσα στις Γούβες

Σοβαρές ήταν οι καταστροφές και στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, όπου τοπικό ρέμα φούσκωσε και ο Γουβιανός ποταμός μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο.

Σταθμευμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και κατέληξαν στη θάλασσα, ενώ τουρίστες εγκλωβίστηκαν προσωρινά στο ξενοδοχείο τους.

Συνεργεία αποκατάστασης, με γερανούς και ειδικό εξοπλισμό, χρειάστηκαν περίπου τρεις ώρες για να επανατοποθετήσουν γέφυρα που είχε μετακινηθεί από τα ορμητικά νερά.

Ανάλογη ήταν η εικόνα στη Χερσόνησο και στις Γούρνες, όπου μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών κατέληξαν στο παραλιακό μέτωπο.

Κάτοικοι συνέκριναν τις εικόνες με εκείνες των σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων του 2020.



Ζημιές σε Λασίθι και Ανώγεια

Δύσκολη ήταν η κατάσταση και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου, η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον κάμπο και στις καλλιέργειες, ενώ απαγορεύτηκε η κυκλοφορία.

Στα Ανώγεια, καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης, κατολισθήσεις και μεγάλες ποσότητες λάσπης στους δρόμους.

Η κυκλοφορία στον δρόμο Άξος - Ανώγεια διακόπηκε προσωρινά, ενώ συνεργεία του δήμου και ιδιώτες εργολάβοι επιχείρησαν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών.

255 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε 255 κλήσεις λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Στο Ηράκλειο και κυρίως στις Μαλάδες και τη Φοινικιά πραγματοποιήθηκαν 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και οκτώ αντλήσεις υδάτων.

Στο Ρέθυμνο, κυρίως στην περιοχή του Μυλοποτάμου και των Ζωνιανών, έγιναν τρεις μεταφορές ατόμων και 15 αντλήσεις υδάτων.

Στο Λασίθι πραγματοποιήθηκε μία μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και 15 αντλήσεις υδάτων.

Ισχυρή παρέμεινε η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών, ενώ οι δήμοι διέθεσαν μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση φερτών υλικών από το οδικό δίκτυο.

Τα μηνύματα του 112

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων.

Στις 09:34 εστάλη προειδοποίηση για την περιοχή Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο, στις 10:02 για τον Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι και στις 11:09 για τις Μαλάδες και τη Φοινικιά.

Νέο κύμα από το απόγευμα – Έως την Κυριακή οι βροχές

361 τόνοι νερού ανά στρέμμα στα Ανώγεια

Παραμένουν τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Στην προσπάθειά του να επιστρέψει γρηγορότερα, επιχείρησε να περάσει από τη μία όχθη ρέματος στην άλλη, χωρίς να αντιληφθεί μέσα στη νύχτα ότι το ρέμα είχε υπερχειλίσει και η στάθμη του νερού είχε φτάσει περίπου τα δύο μέτρα.Ο ορμητικός χείμαρρος τον παρέσυρε σε απόσταση περίπου 800 μέτρων.Ο 79χρονος εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, στη θέση Καβαλάρης, καταπλακωμένος από φερτά υλικά και εγκλωβισμένος μέσα σε χόρτα.Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι έντονες βροχοπτώσεις υποχώρησαν πρόσκαιρα μετά το μεσημέρι της Πέμπτης και μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής περιορίζονται κυρίως στα ορεινά.Από το απόγευμα της Παρασκευής, ωστόσο, αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης.Τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα έχουν διάρκεια και κατά διαστήματα ένταση έως και το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.Η ανησυχία των Αρχών επικεντρώνεται πλέον και στο γεγονός ότι το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν το προηγούμενο 24ωρο.Σύμφωνα με το meteo.gr, στα Ανώγεια καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής μέσα στο διάστημα από την Τετάρτη έως το μεσημέρι της Πέμπτης.Ένα χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή σε έναν τόνο νερού ανά στρέμμα.Αυτό σημαίνει ότι στην περιοχή έπεσαν περισσότερα από 361 τόνοι νερού ανά στρέμμα, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταπόνησης που δέχθηκε το έδαφος μέσα σε λίγες ώρες.Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα και στη ναυσιπλοΐα, καθώς στο Αιγαίο έπνεαν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως τοπικά 8 έως 9 μποφόρ.Από Ραφήνα και Λαύριο τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου, με ακυρώσεις δρομολογίων.Στον Πειραιά τα πλοία προς Ηράκλειο, Χανιά και Χίο - Μυτιλήνη επρόκειτο να αναχωρήσουν, ενώ δεν πραγματοποιούνταν δρομολόγια ταχύπλοων προς τον Αργοσαρωνικό.