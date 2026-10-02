Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ένας νεκρός και μεγάλες καταστροφές, νέο έκτακτο της ΕΜΥ για βροχές έως την Κυριακή, δείτε βίντεο
Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ένας νεκρός και μεγάλες καταστροφές, νέο έκτακτο της ΕΜΥ για βροχές έως την Κυριακή, δείτε βίντεο
Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Στα Ανώγεια έπεσαν 361,4 χιλιοστά βροχής – Πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμοι, ζημιές σε υποδομές και φόβοι για νέα έντονα φαινόμενα
Τις πληγές της μετρά η Κρήτη μετά το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας, που άφησε πίσω της έναν νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια και καταστήματα, ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες, αλλά και δεκάδες επεμβάσεις των Αρχών για απεγκλωβισμούς και αντλήσεις υδάτων.
Παρότι από το μεσημέρι της Πέμπτης τα φαινόμενα παρουσίασαν πρόσκαιρη εξασθένηση, η ανησυχία παραμένει έντονη, καθώς από το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται νέος γύρος ισχυρών βροχοπτώσεων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού, με διάρκεια έως και το απόγευμα της Κυριακής.
Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επιμείνουν έως το μεσημέρι της Κυριακής (4/10/2026), ενώ οι κατά τόπους πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν έως το απόγευμα του Σαββάτου (3/10/2026).
Πιο συγκεκριμένα αναμένονται:
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Στην Κρήτη κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και το Σάββατο (03-10-2026).
2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.
Πρόκειται για ποσότητα νερού που προσεγγίζει εκείνη που μπορεί να καταγραφεί στην Αθήνα μέσα σε ολόκληρο έτος.
Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι του, για να ταΐσει τα ζώα του. Όταν ολοκλήρωσε τις εργασίες του, η βροχόπτωση είχε ήδη ενταθεί.
Παρότι από το μεσημέρι της Πέμπτης τα φαινόμενα παρουσίασαν πρόσκαιρη εξασθένηση, η ανησυχία παραμένει έντονη, καθώς από το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται νέος γύρος ισχυρών βροχοπτώσεων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού, με διάρκεια έως και το απόγευμα της Κυριακής.
Νέο έκτακτο από την ΕΜΥΌπως αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, με επίκεντρο κυρίως την Κρήτη.
Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επιμείνουν έως το μεσημέρι της Κυριακής (4/10/2026), ενώ οι κατά τόπους πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν έως το απόγευμα του Σαββάτου (3/10/2026).
Πιο συγκεκριμένα αναμένονται:
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Στην Κρήτη κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και το Σάββατο (03-10-2026).
2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.
Τεράστια τα ύψη βροχής που έπεσανΕνδεικτικό της έντασης της κακοκαιρίας είναι το γεγονός ότι στα Ανώγεια Ρεθύμνου καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου.
Πρόκειται για ποσότητα νερού που προσεγγίζει εκείνη που μπορεί να καταγραφεί στην Αθήνα μέσα σε ολόκληρο έτος.
Νεκρός 79χρονος κτηνοτρόφος στο ΡέθυμνοΤραγικότερη συνέπεια της κακοκαιρίας ήταν ο θάνατος ενός 79χρονου κτηνοτρόφου στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο.
Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι του, για να ταΐσει τα ζώα του. Όταν ολοκλήρωσε τις εργασίες του, η βροχόπτωση είχε ήδη ενταθεί.
Στην προσπάθειά του να επιστρέψει γρηγορότερα, επιχείρησε να περάσει από τη μία όχθη ρέματος στην άλλη, χωρίς να αντιληφθεί μέσα στη νύχτα ότι το ρέμα είχε υπερχειλίσει και η στάθμη του νερού είχε φτάσει περίπου τα δύο μέτρα.
Ο ορμητικός χείμαρρος τον παρέσυρε σε απόσταση περίπου 800 μέτρων.
Ο 79χρονος εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, στη θέση Καβαλάρης, καταπλακωμένος από φερτά υλικά και εγκλωβισμένος μέσα σε χόρτα.
Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν στην ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου, όπου ρέματα υπερχείλισαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και μεγάλοι όγκοι λάσπης και φερτών υλικών κατέληξαν μέσα σε κατοικημένες περιοχές.
Στη γέφυρα Δισκουρίου, στα Λιβάδεια Μυλοποτάμου, ένα ζευγάρι περίπου 60 ετών εγκλωβίστηκε μέσα σε αγροτικό όχημα, όταν ο δρόμος υποχώρησε από τη δύναμη χειμάρρου.
Το όχημα παρασύρθηκε και κατέληξε στην κοίτη, ενώ οι δύο επιβάτες απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική και μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση ποταμού είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί οδηγός μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ λασπόνερα και φερτά υλικά εισέβαλαν σε σπίτια και επιχειρήσεις.
Μετά την έκταση των καταστροφών, ο Δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έπειτα από αίτημα του δημάρχου Γιώργου Κλάδου προς το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Στο Ηράκλειο, ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η υπερχείλιση του ποταμού Γιόφυρου, στην ευρύτερη περιοχή Δρακουλιάρη - Γιόφυρο - Φοινικιά - Μαλάδες.
Τα νερά έφτασαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ έκλεισε ο δρόμος από τις Μαλάδες προς Δρακουλιάρη και Φοινικιά.
Οι Αρχές και η Πολιτική Προστασία έθεσαν ως προτεραιότητα την αποτροπή μιας επανάληψης των φονικών πλημμυρών που έχουν σημαδέψει την περιοχή στο παρελθόν.
Το 1937, 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ο Γιόφυρος παρέσυρε τα πλίνθινα σπίτια προσφυγικού καταυλισμού.
Το 1968 σημειώθηκε νέα πολύνεκρη πλημμύρα με τρεις νεκρούς, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 άλλοι τέσσερις άνθρωποι πνίγηκαν σε σπίτια και υπόγεια πολυκατοικιών μετά από νέα υπερχείλιση.
Η Περιφέρεια προχωρά σε τακτικούς καθαρισμούς του ποταμού και των ρεμάτων της περιοχής, ωστόσο οι έντονες βροχοπτώσεις μεταφέρουν κάθε φορά μεγάλες ποσότητες από κλαδιά, μπάζα, σκουπίδια και άλλα φερτά υλικά.
Σταθμευμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και κατέληξαν στη θάλασσα, ενώ τουρίστες εγκλωβίστηκαν προσωρινά στο ξενοδοχείο τους.
Συνεργεία αποκατάστασης, με γερανούς και ειδικό εξοπλισμό, χρειάστηκαν περίπου τρεις ώρες για να επανατοποθετήσουν γέφυρα που είχε μετακινηθεί από τα ορμητικά νερά.
Ανάλογη ήταν η εικόνα στη Χερσόνησο και στις Γούρνες, όπου μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών κατέληξαν στο παραλιακό μέτωπο.
Κάτοικοι συνέκριναν τις εικόνες με εκείνες των σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων του 2020.
Στο Οροπέδιο Λασιθίου, η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον κάμπο και στις καλλιέργειες, ενώ απαγορεύτηκε η κυκλοφορία.
Στα Ανώγεια, καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης, κατολισθήσεις και μεγάλες ποσότητες λάσπης στους δρόμους.
Η κυκλοφορία στον δρόμο Άξος - Ανώγεια διακόπηκε προσωρινά, ενώ συνεργεία του δήμου και ιδιώτες εργολάβοι επιχείρησαν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών.
Στο Ηράκλειο και κυρίως στις Μαλάδες και τη Φοινικιά πραγματοποιήθηκαν 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και οκτώ αντλήσεις υδάτων.
Στο Ρέθυμνο, κυρίως στην περιοχή του Μυλοποτάμου και των Ζωνιανών, έγιναν τρεις μεταφορές ατόμων και 15 αντλήσεις υδάτων.
Στο Λασίθι πραγματοποιήθηκε μία μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και 15 αντλήσεις υδάτων.
Ισχυρή παρέμεινε η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών, ενώ οι δήμοι διέθεσαν μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση φερτών υλικών από το οδικό δίκτυο.
Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων.
Στις 09:34 εστάλη προειδοποίηση για την περιοχή Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο, στις 10:02 για τον Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι και στις 11:09 για τις Μαλάδες και τη Φοινικιά.
Από το απόγευμα της Παρασκευής, ωστόσο, αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης.
Τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα έχουν διάρκεια και κατά διαστήματα ένταση έως και το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.
Η ανησυχία των Αρχών επικεντρώνεται πλέον και στο γεγονός ότι το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν το προηγούμενο 24ωρο.
Ένα χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή σε έναν τόνο νερού ανά στρέμμα.
Αυτό σημαίνει ότι στην περιοχή έπεσαν περισσότερα από 361 τόνοι νερού ανά στρέμμα, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταπόνησης που δέχθηκε το έδαφος μέσα σε λίγες ώρες.
Από Ραφήνα και Λαύριο τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου, με ακυρώσεις δρομολογίων.
Στον Πειραιά τα πλοία προς Ηράκλειο, Χανιά και Χίο - Μυτιλήνη επρόκειτο να αναχωρήσουν, ενώ δεν πραγματοποιούνταν δρομολόγια ταχύπλοων προς τον Αργοσαρωνικό.
Δείτε φωτογραφίες από τις πλημμύρες στην Κρήτη:
Ο ορμητικός χείμαρρος τον παρέσυρε σε απόσταση περίπου 800 μέτρων.
Ο 79χρονος εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, στη θέση Καβαλάρης, καταπλακωμένος από φερτά υλικά και εγκλωβισμένος μέσα σε χόρτα.
@annika.krn21 🥲 #kreta #crete #gouves ♬ Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Μυλοπόταμος
Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν στην ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου, όπου ρέματα υπερχείλισαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και μεγάλοι όγκοι λάσπης και φερτών υλικών κατέληξαν μέσα σε κατοικημένες περιοχές.
Στη γέφυρα Δισκουρίου, στα Λιβάδεια Μυλοποτάμου, ένα ζευγάρι περίπου 60 ετών εγκλωβίστηκε μέσα σε αγροτικό όχημα, όταν ο δρόμος υποχώρησε από τη δύναμη χειμάρρου.
Το όχημα παρασύρθηκε και κατέληξε στην κοίτη, ενώ οι δύο επιβάτες απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική και μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση ποταμού είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί οδηγός μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ λασπόνερα και φερτά υλικά εισέβαλαν σε σπίτια και επιχειρήσεις.
Μετά την έκταση των καταστροφών, ο Δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έπειτα από αίτημα του δημάρχου Γιώργου Κλάδου προς το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Συναγερμός για τον Γιόφυρο
Στο Ηράκλειο, ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η υπερχείλιση του ποταμού Γιόφυρου, στην ευρύτερη περιοχή Δρακουλιάρη - Γιόφυρο - Φοινικιά - Μαλάδες.
Τα νερά έφτασαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ έκλεισε ο δρόμος από τις Μαλάδες προς Δρακουλιάρη και Φοινικιά.
Οι Αρχές και η Πολιτική Προστασία έθεσαν ως προτεραιότητα την αποτροπή μιας επανάληψης των φονικών πλημμυρών που έχουν σημαδέψει την περιοχή στο παρελθόν.
Το 1937, 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ο Γιόφυρος παρέσυρε τα πλίνθινα σπίτια προσφυγικού καταυλισμού.
Το 1968 σημειώθηκε νέα πολύνεκρη πλημμύρα με τρεις νεκρούς, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 άλλοι τέσσερις άνθρωποι πνίγηκαν σε σπίτια και υπόγεια πολυκατοικιών μετά από νέα υπερχείλιση.
Η Περιφέρεια προχωρά σε τακτικούς καθαρισμούς του ποταμού και των ρεμάτων της περιοχής, ωστόσο οι έντονες βροχοπτώσεις μεταφέρουν κάθε φορά μεγάλες ποσότητες από κλαδιά, μπάζα, σκουπίδια και άλλα φερτά υλικά.
Αυτοκίνητα στη θάλασσα στις ΓούβεςΣοβαρές ήταν οι καταστροφές και στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, όπου τοπικό ρέμα φούσκωσε και ο Γουβιανός ποταμός μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο.
Σταθμευμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και κατέληξαν στη θάλασσα, ενώ τουρίστες εγκλωβίστηκαν προσωρινά στο ξενοδοχείο τους.
Συνεργεία αποκατάστασης, με γερανούς και ειδικό εξοπλισμό, χρειάστηκαν περίπου τρεις ώρες για να επανατοποθετήσουν γέφυρα που είχε μετακινηθεί από τα ορμητικά νερά.
Ανάλογη ήταν η εικόνα στη Χερσόνησο και στις Γούρνες, όπου μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών κατέληξαν στο παραλιακό μέτωπο.
Κάτοικοι συνέκριναν τις εικόνες με εκείνες των σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων του 2020.
Ζημιές σε Λασίθι και ΑνώγειαΔύσκολη ήταν η κατάσταση και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
Στο Οροπέδιο Λασιθίου, η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον κάμπο και στις καλλιέργειες, ενώ απαγορεύτηκε η κυκλοφορία.
Στα Ανώγεια, καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης, κατολισθήσεις και μεγάλες ποσότητες λάσπης στους δρόμους.
Η κυκλοφορία στον δρόμο Άξος - Ανώγεια διακόπηκε προσωρινά, ενώ συνεργεία του δήμου και ιδιώτες εργολάβοι επιχείρησαν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών.
255 κλήσεις στην ΠυροσβεστικήΤο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε 255 κλήσεις λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.
Στο Ηράκλειο και κυρίως στις Μαλάδες και τη Φοινικιά πραγματοποιήθηκαν 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και οκτώ αντλήσεις υδάτων.
Στο Ρέθυμνο, κυρίως στην περιοχή του Μυλοποτάμου και των Ζωνιανών, έγιναν τρεις μεταφορές ατόμων και 15 αντλήσεις υδάτων.
Στο Λασίθι πραγματοποιήθηκε μία μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και 15 αντλήσεις υδάτων.
Ισχυρή παρέμεινε η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών, ενώ οι δήμοι διέθεσαν μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση φερτών υλικών από το οδικό δίκτυο.
@torrax2000
Heute in Gouves Kreta Aphrodite Beatch.♬ Der Moment gehört nur dir - Mila Kummer
Τα μηνύματα του 112
Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων.
Στις 09:34 εστάλη προειδοποίηση για την περιοχή Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο, στις 10:02 για τον Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι και στις 11:09 για τις Μαλάδες και τη Φοινικιά.
Νέο κύμα από το απόγευμα – Έως την Κυριακή οι βροχέςΣύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι έντονες βροχοπτώσεις υποχώρησαν πρόσκαιρα μετά το μεσημέρι της Πέμπτης και μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής περιορίζονται κυρίως στα ορεινά.
Από το απόγευμα της Παρασκευής, ωστόσο, αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης.
Τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα έχουν διάρκεια και κατά διαστήματα ένταση έως και το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.
Η ανησυχία των Αρχών επικεντρώνεται πλέον και στο γεγονός ότι το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν το προηγούμενο 24ωρο.
361 τόνοι νερού ανά στρέμμα στα ΑνώγειαΣύμφωνα με το meteo.gr, στα Ανώγεια καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής μέσα στο διάστημα από την Τετάρτη έως το μεσημέρι της Πέμπτης.
Ένα χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή σε έναν τόνο νερού ανά στρέμμα.
Αυτό σημαίνει ότι στην περιοχή έπεσαν περισσότερα από 361 τόνοι νερού ανά στρέμμα, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταπόνησης που δέχθηκε το έδαφος μέσα σε λίγες ώρες.
Παραμένουν τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίεςΤα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα και στη ναυσιπλοΐα, καθώς στο Αιγαίο έπνεαν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως τοπικά 8 έως 9 μποφόρ.
Από Ραφήνα και Λαύριο τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου, με ακυρώσεις δρομολογίων.
Στον Πειραιά τα πλοία προς Ηράκλειο, Χανιά και Χίο - Μυτιλήνη επρόκειτο να αναχωρήσουν, ενώ δεν πραγματοποιούνταν δρομολόγια ταχύπλοων προς τον Αργοσαρωνικό.
Δείτε φωτογραφίες από τις πλημμύρες στην Κρήτη:
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