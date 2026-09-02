Ο Μάικλ Ντάγκλας περπάτησε για 90 λεπτά στο Central Park: Δεν τα πάω άσχημα για 82 ετών, είπε
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Μάικλ Ντάγκλας Περπάτημα

Ο Μάικλ Ντάγκλας περπάτησε για 90 λεπτά στο Central Park: Δεν τα πάω άσχημα για 82 ετών, είπε

Τίποτα δεν συγκρίνεται με μια κυριακάτικη βόλτα στο πάρκο και μια βόλτα στη Νέα Υόρκη, έγραψε ο ηθοποιός

Ο Μάικλ Ντάγκλας περπάτησε για 90 λεπτά στο Central Park: Δεν τα πάω άσχημα για 82 ετών, είπε
Γεωργία Κοτζιά
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Για 90 λεπτά περπάτησε ο Μάικλ Ντάγκλας στο Central Park, δηλώνοντας πως δεν τα πήγε καθόλου άσχημα για την ηλικία του.

Ο ηθοποιός, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, έδωσε στους θαυμαστές του μια εικόνα από το Σαββατοκύριακό του στη Νέα Υόρκη, λίγες ημέρες πριν τα 82α γενέθλιά του.

Στα πλάνα παρουσιάζεται να κάνει τη βόλτα του και να μιλά στην κάμερα, με τον Ντάγκλας να παραδέχεται σε ένα απόσπασμα: «Ω, Θεέ μου, μιάμιση ώρα... Κουράστηκα», προσθέτοντας στη συνέχεια: «Δεν τα πάω άσχημα για 82 ετών».

Δείτε το βίντεο


Ο ηθοποιός χαρακτήρισε την περιοχή «μαγική» και απευθυνόμενος στους ακολούθους του ανέφερε πως θα ήθελε να ήταν μαζί του αυτή την όμορφη διαδρομή που έκανε.

Αφού περιηγήθηκε στην περιοχή Strawberry Fields του πάρκου, ο Ντάγκλας δήλωσε: «Ξέρετε κάτι; Χρειάζομαι ένα όχημα» και έπειτα σύστησε τον νέο του «φίλο», ο οποίος τον μετέφερε με ποδήλατο για ένα μέρος της βόλτας του: «Είναι από την Αίγυπτο και ζει στη Νέα Υόρκη εδώ και 10 χρόνια», έγραψε.

«Αυτή κι αν είναι βόλτα», συνέχισε.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram ο Ντάγκλας σημείωσε μεταξύ άλλων: «Χαρούμενη Κυριακή! Πίσω στη Νέα Υόρκη... τίποτα δεν συγκρίνεται με μια κυριακάτικη βόλτα στο πάρκο και μια βόλτα στην πόλη».
Γεωργία Κοτζιά
12 ΣΧΟΛΙΑ

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