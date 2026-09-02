Ο Μάικλ Ντάγκλας περπάτησε για 90 λεπτά στο Central Park: Δεν τα πάω άσχημα για 82 ετών, είπε

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michael Douglas (@michaelkirkdouglas)

Ο ηθοποιός χαρακτήρισε την περιοχή «μαγική» και απευθυνόμενος στους ακολούθους του ανέφερε πως θα ήθελε να ήταν μαζί του αυτή την όμορφη διαδρομή που έκανε.

Αφού περιηγήθηκε στην περιοχή Strawberry Fields του πάρκου, ο Ντάγκλας δήλωσε: «Ξέρετε κάτι; Χρειάζομαι ένα όχημα» και έπειτα

σύστησε τον νέο του «φίλο», ο οποίος τον μετέφερε με ποδήλατο για ένα μέρος της βόλτας του:

«Είναι από την Αίγυπτο και ζει στη Νέα Υόρκη εδώ και 10 χρόνια», έγραψε.

«Αυτή κι αν είναι βόλτα», συνέχισε.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram ο Ντάγκλας σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Χαρούμενη Κυριακή! Πίσω στη Νέα Υόρκη... τίποτα δεν συγκρίνεται με μια κυριακάτικη βόλτα στο πάρκο και μια βόλτα στην πόλη».