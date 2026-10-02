Η Βικτώρια Δέλλα φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον πατέρα της φορώντας ιατρική ποδιά: «Doctor in progress», έγραψε ο Τραϊανός Δέλλας
Η Βικτώρια Δέλλα φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον πατέρα της φορώντας ιατρική ποδιά: «Doctor in progress», έγραψε ο Τραϊανός Δέλλας
Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του προπονητή ξεκίνησε τις σπουδές της
Αγκαλιά με τον πατέρα της φωτογραφήθηκε η Βικτώρια Δέλλα, φορώντας ιατρική ποδιά.
Ο Τραϊανός Δέλλας μοιράστηκε τα στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για να ευχηθεί στην κόρη του καλή αρχή στις σπουδές της.
«Καλή αρχή αγάπη μας. Doctor in progress», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την περηφάνια του για εκείνη.
Δείτε τη φωτογραφία
Η Βικτώρια Δέλλα αποφοίτησε από το λύκειο τον Ιούλιο. Στο προφίλ της είχε αναρτήσει φωτογραφίες, τις οποίες συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο, κατά το οποίο εξέφραζε την ευγνωμοσύνη της και προς τη μητέρα της Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή τον Μάιο.
«Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: το αστέρι μου και ο μπαμπάς μου. Μαμά μου, μπορεί να μη σε κρατούσα από το χέρι εκείνη τη στιγμή, όμως σε ένιωθα δίπλα μου. Η αγάπη σου, όσα μου έμαθες και όσα μου χάρισες με ακολουθούν κάθε μέρα. Μου λείπεις όσο τίποτα και θα μου λείπεις για πάντα. Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του και ένα κομμάτι από εσένα», έγραψε αρχικά.
Και πρόσθεσε: «Μπαμπά, η απώλειά της θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά το να σε έχω δίπλα μου κάνει αυτό το βάρος λίγο πιο εύκολο να το κουβαλάω. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα ο ήρωάς μου και το μεγαλύτερό μου στήριγμά μου. Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις».
Πέρα από τις φωτογραφίες είχε μοιραστεί και ένα τρυφερό βίντεο από την τελετή της αποφοίτησής της, όπου ο Τραϊανός Δέλλας την αγκάλιαζε σφιχτά, προσφέροντάς της μία εντυπωσιακή ανθοδέσμη. «Σε ευχαριστώ για όλα μπαμπά. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που είσαι και για τον άνθρωπο που με έχεις κάνει με την αγάπη και την υποστήριξή σου. Σε αγαπώ τόσο πολύ», έγραψε.
Ο Τραϊανός Δέλλας μοιράστηκε τα στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για να ευχηθεί στην κόρη του καλή αρχή στις σπουδές της.
«Καλή αρχή αγάπη μας. Doctor in progress», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την περηφάνια του για εκείνη.
Δείτε τη φωτογραφία
Η Βικτώρια Δέλλα αποφοίτησε από το λύκειο τον Ιούλιο. Στο προφίλ της είχε αναρτήσει φωτογραφίες, τις οποίες συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο, κατά το οποίο εξέφραζε την ευγνωμοσύνη της και προς τη μητέρα της Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή τον Μάιο.
«Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: το αστέρι μου και ο μπαμπάς μου. Μαμά μου, μπορεί να μη σε κρατούσα από το χέρι εκείνη τη στιγμή, όμως σε ένιωθα δίπλα μου. Η αγάπη σου, όσα μου έμαθες και όσα μου χάρισες με ακολουθούν κάθε μέρα. Μου λείπεις όσο τίποτα και θα μου λείπεις για πάντα. Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του και ένα κομμάτι από εσένα», έγραψε αρχικά.
Και πρόσθεσε: «Μπαμπά, η απώλειά της θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά το να σε έχω δίπλα μου κάνει αυτό το βάρος λίγο πιο εύκολο να το κουβαλάω. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα ο ήρωάς μου και το μεγαλύτερό μου στήριγμά μου. Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πέρα από τις φωτογραφίες είχε μοιραστεί και ένα τρυφερό βίντεο από την τελετή της αποφοίτησής της, όπου ο Τραϊανός Δέλλας την αγκάλιαζε σφιχτά, προσφέροντάς της μία εντυπωσιακή ανθοδέσμη. «Σε ευχαριστώ για όλα μπαμπά. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που είσαι και για τον άνθρωπο που με έχεις κάνει με την αγάπη και την υποστήριξή σου. Σε αγαπώ τόσο πολύ», έγραψε.
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