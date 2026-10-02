Άννα Μπεζάν: Είμαι η ντροπή της νύφης, τον γάμο θα τον αναλάβει η πεθερά μου
Άννα Μπεζάν: Είμαι η ντροπή της νύφης, τον γάμο θα τον αναλάβει η πεθερά μου
«Έχω αλλεργία στα νυφικά, έχω αλλεργία στο τούλι», ανέφερε ακόμη η πρώην παίκτρια του GNTM
Η «ντροπή της νύφης» θεωρεί πως είναι η Άννα Μπεζάν, καθώς έχει αναθέσει την οργάνωση του γάμου της στην πεθερά της.
Η πρώην παίκτρια του GNTM, η οποία δέχτηκε πρόταση γάμου από τον Δημήτρη Παππά τον Ιούλιο, δήλωσε στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου πως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να ασχολείται με τις προετοιμασίες, ωστόσο δεν αγχώνεται, καθώς πιστεύει πως η Χριστίνα Παππά θα μπορέσει να τα φέρει όλα καλύτερα εις πέρας.
Η Άννα Μπεζάν επισήμανε ακόμη πως ποτέ δεν σκεφτόταν έντονα τον γάμο: «Δεν είμαι σε φάση που έχω ξεκινήσει να τα οργανώνω όλα αυτά, γιατί ξεκίνησε και το σχολείο, οι δραστηριότητες... Βέβαια, έχω πει στην πεθερά μου ότι τον γάμο θα τον αναλάβει αυτή. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό γιατί δεν το έχω. Είμαι η ντροπή της νύφης. Ποτέ δεν ήμουν φαν του γάμου», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ανέφερε πως έχει αλλεργία στο τούλι, επομένως κάθε φορά που χρειάστηκε να φορέσει ένα νυφικό για φωτογράφιση ή γύρισμα, αντιμετώπιζε πρόβλημα: «Και επίσης να πω ότι έχω αλλεργία στα νυφικά, έχω αλλεργία στο τούλι. Δυστυχώς κανονική. Και έχω ντυθεί πολλές φορές νυφούλα σε φωτογραφίσεις και σε τηλεοπτικές σειρές, οπότε την ξέρω την αλλεργία μου. Κουμπώνω ένα αντιαλλεργικό χάπι πριν», αποκάλυψε.
Περιγράφοντας την πρόταση γάμου του συντρόφου της, η Άννα Μπεζάν δήλωσε πως ήταν κάτι που δεν περίμενε και «πάγωσε»: «Μετά από πέντε χρόνια με αποκατέστησε. Η αλήθεια είναι ότι δαχτυλίδι τόσα χρόνια δεν είχα πάρει, γιατί πάντα κάτι συνέβαινε. Όταν είσαι και οικογένεια με τον άλλον, εγώ προσωπικά δεν το περίμενα αυτό. Μόνο για θρησκευτικούς λόγους. Ήταν τα γενέθλιά μου, οπότε ήταν συνδυαστικό. Δεν το περίμενα. Είχα καλέσει κάποιους φίλους να φάμε, να το γιορτάσουμε και σε κάποια φάση σηκώνει ο Δημήτρης τα ποτήρια και λέει "να κάνουμε μία πρόποση". Όλοι γνώριζαν, όλοι ήταν ενημερωμένοι, εκτός από εμένα. Έμεινα λίγο "παγωτό"», είπε.
Στο τέλος, αναφέρθηκε στη σχέση που έχει χτίσει με την Χριστίνα Παππά, τονίζοντας πως είναι μία πολύ δεμένη οικογένεια, με τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες στιγμές της: «Είμαστε μία πολύ δεμένη οικογένεια. Περνάω πολύ ωραία με την Χριστίνα, τα λέμε πολύ ωραία. Μαζί της μαθαίνεις πάντα πράγματα και κάνεις και ωραία παρέα. Είμαστε δεμένη οικογένεια. Φυσικά έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας, όπως κάθε δεμένη οικογένεια. Είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Όλα κυλούν ήρεμα», ανέφερε.
Η πρώην παίκτρια του GNTM, η οποία δέχτηκε πρόταση γάμου από τον Δημήτρη Παππά τον Ιούλιο, δήλωσε στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου πως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να ασχολείται με τις προετοιμασίες, ωστόσο δεν αγχώνεται, καθώς πιστεύει πως η Χριστίνα Παππά θα μπορέσει να τα φέρει όλα καλύτερα εις πέρας.
Η Άννα Μπεζάν επισήμανε ακόμη πως ποτέ δεν σκεφτόταν έντονα τον γάμο: «Δεν είμαι σε φάση που έχω ξεκινήσει να τα οργανώνω όλα αυτά, γιατί ξεκίνησε και το σχολείο, οι δραστηριότητες... Βέβαια, έχω πει στην πεθερά μου ότι τον γάμο θα τον αναλάβει αυτή. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό γιατί δεν το έχω. Είμαι η ντροπή της νύφης. Ποτέ δεν ήμουν φαν του γάμου», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ανέφερε πως έχει αλλεργία στο τούλι, επομένως κάθε φορά που χρειάστηκε να φορέσει ένα νυφικό για φωτογράφιση ή γύρισμα, αντιμετώπιζε πρόβλημα: «Και επίσης να πω ότι έχω αλλεργία στα νυφικά, έχω αλλεργία στο τούλι. Δυστυχώς κανονική. Και έχω ντυθεί πολλές φορές νυφούλα σε φωτογραφίσεις και σε τηλεοπτικές σειρές, οπότε την ξέρω την αλλεργία μου. Κουμπώνω ένα αντιαλλεργικό χάπι πριν», αποκάλυψε.
Περιγράφοντας την πρόταση γάμου του συντρόφου της, η Άννα Μπεζάν δήλωσε πως ήταν κάτι που δεν περίμενε και «πάγωσε»: «Μετά από πέντε χρόνια με αποκατέστησε. Η αλήθεια είναι ότι δαχτυλίδι τόσα χρόνια δεν είχα πάρει, γιατί πάντα κάτι συνέβαινε. Όταν είσαι και οικογένεια με τον άλλον, εγώ προσωπικά δεν το περίμενα αυτό. Μόνο για θρησκευτικούς λόγους. Ήταν τα γενέθλιά μου, οπότε ήταν συνδυαστικό. Δεν το περίμενα. Είχα καλέσει κάποιους φίλους να φάμε, να το γιορτάσουμε και σε κάποια φάση σηκώνει ο Δημήτρης τα ποτήρια και λέει "να κάνουμε μία πρόποση". Όλοι γνώριζαν, όλοι ήταν ενημερωμένοι, εκτός από εμένα. Έμεινα λίγο "παγωτό"», είπε.
Στο τέλος, αναφέρθηκε στη σχέση που έχει χτίσει με την Χριστίνα Παππά, τονίζοντας πως είναι μία πολύ δεμένη οικογένεια, με τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες στιγμές της: «Είμαστε μία πολύ δεμένη οικογένεια. Περνάω πολύ ωραία με την Χριστίνα, τα λέμε πολύ ωραία. Μαζί της μαθαίνεις πάντα πράγματα και κάνεις και ωραία παρέα. Είμαστε δεμένη οικογένεια. Φυσικά έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας, όπως κάθε δεμένη οικογένεια. Είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Όλα κυλούν ήρεμα», ανέφερε.
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