Άννα Μπεζάν: Είμαι η ντροπή της νύφης, τον γάμο θα τον αναλάβει η πεθερά μου

Περιγράφοντας την πρόταση γάμου του συντρόφου της, η Άννα Μπεζάν δήλωσε πως ήταν κάτι που δεν περίμενε και «πάγωσε»: «Μετά από πέντε χρόνια με αποκατέστησε. Η αλήθεια είναι ότι δαχτυλίδι τόσα χρόνια δεν είχα πάρει, γιατί πάντα κάτι συνέβαινε. Όταν είσαι και οικογένεια με τον άλλον, εγώ προσωπικά δεν το περίμενα αυτό. Μόνο για θρησκευτικούς λόγους.







Στο τέλος, αναφέρθηκε στη σχέση που έχει χτίσει με την Χριστίνα Παππά, τονίζοντας πως είναι μία πολύ δεμένη οικογένεια, με τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες στιγμές της: «Είμαστε μία πολύ δεμένη οικογένεια. Περνάω πολύ ωραία με την Χριστίνα, τα λέμε πολύ ωραία. Μαζί της μαθαίνεις πάντα πράγματα και κάνεις και ωραία παρέα. Είμαστε δεμένη οικογένεια. Φυσικά έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας, όπως κάθε δεμένη οικογένεια. Είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Όλα κυλούν ήρεμα», ανέφερε. Ήταν τα γενέθλιά μου, οπότε ήταν συνδυαστικό. Δεν το περίμενα. Είχα καλέσει κάποιους φίλους να φάμε, να το γιορτάσουμε και σε κάποια φάση σηκώνει ο Δημήτρης τα ποτήρια και λέει "να κάνουμε μία πρόποση". Όλοι γνώριζαν, όλοι ήταν ενημερωμένοι, εκτός από εμένα. Έμεινα λίγο "παγωτό"», είπε.Στο τέλος, αναφέρθηκε στη σχέση που έχει χτίσει με την Χριστίνα Παππά, τονίζοντας πως είναι μία πολύ δεμένη οικογένεια, με τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες στιγμές της: «Είμαστε μία πολύ δεμένη οικογένεια. Περνάω πολύ ωραία με την Χριστίνα, τα λέμε πολύ ωραία. Μαζί της μαθαίνεις πάντα πράγματα και κάνεις και ωραία παρέα. Είμαστε δεμένη οικογένεια. Φυσικά έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας, όπως κάθε δεμένη οικογένεια. Είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Όλα κυλούν ήρεμα», ανέφερε.