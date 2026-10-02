Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Θα ήθελα να συμβαδίζω οικονομικά με τον σύζυγό μου, να μην είναι πιο κάτω από μένα
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Θα ήθελα να συμβαδίζω οικονομικά με τον σύζυγό μου, να μην είναι πιο κάτω από μένα
«Για να νιώθω κι εγώ ότι τον θαυμάζω, αλλά δεν είναι προτεραιότητα - Μου έχει τύχει να με φλερτάρει άνδρας μεσαίας οικονομικής κατάστασης», εξήγησε η πρώην παίκτρια του My Style Rocks
Τον ιδανικό σύζυγο για εκείνη περιέγραψε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων θα ήθελε να συμβαδίζει οικονομικά μαζί του, χωρίς αυτό να αποτελεί προτεραιότητα.
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks έδωσε συνέντευξη στο «Πρωινό» την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και εξήγησε αρχικά πως είναι πολύ παραδοσιακή και θα ήθελε στο μέλλον να αποκτήσει οικογένεια. Όταν της ζητήθηκε να αναφέρει πως φαντάζεται τον άντρα που θα παντρευτεί, είπε: «Ονειρεύομαι κάποια στιγμή την οικογένεια. Το θέλω, αλλά εκεί πια μετράει η επιλογή του συντρόφου. Δεν θέλω να κάνω παιδιά για να πω ότι έκανα παιδιά. Για μένα ο ιδανικός σύντροφος είναι ο αρσενικός, ο γνήσιος. ο υποστηρικτικός. Θέλω όταν έχω ένα πρόβλημα, ο πρώτος άνθρωπος που θα πάρω τηλέφωνο να είναι ο άνδρας μου και να ξέρω κλείνοντας το τηλέφωνο θα έχει λυθεί. Και για μένα, δεν έχει να κάνει με αυτές τις βλακείες που λένε, με την οικονομική άνεση και τα χρήματα. Έχει να κάνει με διάθεση, με ψυχή, με μαγκιά. Δηλαδή αυτό είναι καθαρά στον άνθρωπο. Μπορεί κάποιος να μην έχει την οικονομική άνεση και να έχει τη διάθεση να ασχοληθεί μαζί σου».
Τότε ο παρουσιαστής τη ρώτησε εάν έχει δεχτεί φλερτ από άντρα που «μεσαίας οικονομικής κατάστασης», με την ίδια να απαντά: «Μου έχει τύχει να με φλερτάρει άνδρας μεσαίας οικονομικής κατάστασης, νομίζω ότι τελευταία βλέπω περισσότερη προσέγγιση». Στο ερώτημα εάν θα έκανε σχέση με ένα τέτοιο πρόσωπο, απάντησε στη συνέχεια: «Για να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου, μου αρέσει η ποιότητα στη ζωή μου, να μπορώ να πάω και ένα ταξίδι, να έχω μία οικονομική άνεση, οπότε θα ήθελα να συμβαδίζω οικονομικά με τον σύζυγό μου, να μην είναι πιο κάτω από μένα για να νιώθω κι εγώ ότι τον θαυμάζω και να νιώθω ότι είμαι καλά μαζί του. Αλλά δεν είναι προτεραιότητα».
Δείτε το βίντεο
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η οποία τον Ιανουάριο επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Λυκούδη, εξήγησε πως προστατεύει πλέον πολύ περισσότερο την προσωπική της ζωή και πριν παρουσιάσει έναν σύντροφό της στα social media, το σκέφτεται πολύ: «Είναι πρόσφατη η προηγούμενη σχέση μου, είμαι από τους ανθρώπους που μου αρέσει να παίρνω λίγο τα κενά μου και να σκέφτομαι, να κάνω έναν απολογισμό. Και γενικότερα η προβολή δεν κάνει πάντα καλό, οπότε σίγουρα το ζυγίζω πριν προβάλω μια σχέση», είπε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, με αφορμή τις εμφανίσεις που πραγματοποιούσε σε νυχτερινό κέντρο, όπου παρουσιαζόταν στο κοινό με εσώρουχα, η ίδια μίλησε για την απενοχοποίηση γύρω από «το σέξινες»: «Είμαι πολύ απενοχοποιημένη με το κομμάτι του σέξινες. την ομορφιά τη θεωρώ βαρετή, ενώ το σεξι έχει να κάνει και με την προσωπικότητα. Δεν έχει να κάνει με το τι θα φορέσεις, αλλά με το τι αποπνέεις», δήλωσε.
Και πρόσθεσε μιλώντας για τον εαυτό της: «Θεωρώ ότι είμαι σέξι, αλλά είναι αβίαστο».
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου επισήμανε πως όπως δεν επιδιώκει να είναι σέξι, δεν επιδιώκει ούτε να αρέσει στους άντρες, ωστόσο θέλει να αισθάνεται ποθητή: «Δεν το επιδιώκω, αλλα μου αρέσει να αρέσω στους άντρες. Δεν είναι ωραιο για μία γυναίκα να νιώθει ποθητή; Αλλά μου αρέσει να βγαίνει ποιοτικά το σέξι, το πιο εκλεπτισμένο. Δεν μου αρέσει το πρόστυχο, το δεύτερης ποιότητας. Να βγαίνει με έναν ωραίο τρόπο, σικάτο», κατέληξε.
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks έδωσε συνέντευξη στο «Πρωινό» την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και εξήγησε αρχικά πως είναι πολύ παραδοσιακή και θα ήθελε στο μέλλον να αποκτήσει οικογένεια. Όταν της ζητήθηκε να αναφέρει πως φαντάζεται τον άντρα που θα παντρευτεί, είπε: «Ονειρεύομαι κάποια στιγμή την οικογένεια. Το θέλω, αλλά εκεί πια μετράει η επιλογή του συντρόφου. Δεν θέλω να κάνω παιδιά για να πω ότι έκανα παιδιά. Για μένα ο ιδανικός σύντροφος είναι ο αρσενικός, ο γνήσιος. ο υποστηρικτικός. Θέλω όταν έχω ένα πρόβλημα, ο πρώτος άνθρωπος που θα πάρω τηλέφωνο να είναι ο άνδρας μου και να ξέρω κλείνοντας το τηλέφωνο θα έχει λυθεί. Και για μένα, δεν έχει να κάνει με αυτές τις βλακείες που λένε, με την οικονομική άνεση και τα χρήματα. Έχει να κάνει με διάθεση, με ψυχή, με μαγκιά. Δηλαδή αυτό είναι καθαρά στον άνθρωπο. Μπορεί κάποιος να μην έχει την οικονομική άνεση και να έχει τη διάθεση να ασχοληθεί μαζί σου».
Τότε ο παρουσιαστής τη ρώτησε εάν έχει δεχτεί φλερτ από άντρα που «μεσαίας οικονομικής κατάστασης», με την ίδια να απαντά: «Μου έχει τύχει να με φλερτάρει άνδρας μεσαίας οικονομικής κατάστασης, νομίζω ότι τελευταία βλέπω περισσότερη προσέγγιση». Στο ερώτημα εάν θα έκανε σχέση με ένα τέτοιο πρόσωπο, απάντησε στη συνέχεια: «Για να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου, μου αρέσει η ποιότητα στη ζωή μου, να μπορώ να πάω και ένα ταξίδι, να έχω μία οικονομική άνεση, οπότε θα ήθελα να συμβαδίζω οικονομικά με τον σύζυγό μου, να μην είναι πιο κάτω από μένα για να νιώθω κι εγώ ότι τον θαυμάζω και να νιώθω ότι είμαι καλά μαζί του. Αλλά δεν είναι προτεραιότητα».
Δείτε το βίντεο
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η οποία τον Ιανουάριο επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Λυκούδη, εξήγησε πως προστατεύει πλέον πολύ περισσότερο την προσωπική της ζωή και πριν παρουσιάσει έναν σύντροφό της στα social media, το σκέφτεται πολύ: «Είναι πρόσφατη η προηγούμενη σχέση μου, είμαι από τους ανθρώπους που μου αρέσει να παίρνω λίγο τα κενά μου και να σκέφτομαι, να κάνω έναν απολογισμό. Και γενικότερα η προβολή δεν κάνει πάντα καλό, οπότε σίγουρα το ζυγίζω πριν προβάλω μια σχέση», είπε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, με αφορμή τις εμφανίσεις που πραγματοποιούσε σε νυχτερινό κέντρο, όπου παρουσιαζόταν στο κοινό με εσώρουχα, η ίδια μίλησε για την απενοχοποίηση γύρω από «το σέξινες»: «Είμαι πολύ απενοχοποιημένη με το κομμάτι του σέξινες. την ομορφιά τη θεωρώ βαρετή, ενώ το σεξι έχει να κάνει και με την προσωπικότητα. Δεν έχει να κάνει με το τι θα φορέσεις, αλλά με το τι αποπνέεις», δήλωσε.
Και πρόσθεσε μιλώντας για τον εαυτό της: «Θεωρώ ότι είμαι σέξι, αλλά είναι αβίαστο».
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου επισήμανε πως όπως δεν επιδιώκει να είναι σέξι, δεν επιδιώκει ούτε να αρέσει στους άντρες, ωστόσο θέλει να αισθάνεται ποθητή: «Δεν το επιδιώκω, αλλα μου αρέσει να αρέσω στους άντρες. Δεν είναι ωραιο για μία γυναίκα να νιώθει ποθητή; Αλλά μου αρέσει να βγαίνει ποιοτικά το σέξι, το πιο εκλεπτισμένο. Δεν μου αρέσει το πρόστυχο, το δεύτερης ποιότητας. Να βγαίνει με έναν ωραίο τρόπο, σικάτο», κατέληξε.
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