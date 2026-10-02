Ούτε γάτα, ούτε ζημιά με το White Coast στη Μήλο: Κρίθηκε εκπρόθεσμη η προσφυγή στο ΣτΕ και η εταιρεία συνεχίζει το «οικολογικό τέρας»

Σημειώνεται ότι το White Coast απέχει από ακτή σε ακτή λιγότερο από δύο χιλιόμετρα από το Σαρακήνικο.Από τις 99 κλίνες του αρχικού σχεδιασμού, το White Coast προβλέπεται να φτάσει τις 271, με συνολικά 125 δωμάτια. Η επέκταση σε δύο γειτονικά οικόπεδα προχώρησε με διαδοχικές αναθεωρήσεις της οικοδομικής άδειας του 2019, το 2021 και το 2024, και απαίτησε νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση.Η ΑΕΠΟ τον Αύγουστο του 2024 κατέγραφε ένα κτίριο σε λειτουργία, δυναμικότητας 50 κλινών, και τέσσερα ακόμη υπό κατασκευή. Υπενθυμίζεται ότι ο νέος σχεδιασμός περιλαμβάνει ιδιωτική πισίνα για κάθε δωμάτιο, πέραν των κεντρικών πισινών.