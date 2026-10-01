Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα-Ολλανδία για το Nations League και Βίρτους-Ολυμπιακός για τη Euroleague
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα-Ολλανδία για το Nations League και Βίρτους-Ολυμπιακός για τη Euroleague
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Πέμπτη σήμερα και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων είναι πλούσιο, με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ.
Πρώτος χρονικά είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού που φιλοξενείται στην Μπολόνια από τη Βίρτους (21:30, Novasports Prime), θέλοντας να κάνει το 3/3 στη φετινή Euroleague, καθώς προηγήθηκαν οι εκτός έδρας νίκες με Μπασκόνια (89-106) και Ζαλγκίρις Κάουνας (91-93).
Ακολουθεί το σπουδαίο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στην Τούμπα (21:45, Alpha/Novasports Start) για το Nations League, με την ομάδα του Γιοβάνοβιτς να προέρχεται από ισάριθμα διπλά με Σερβία (1-2) και Γερμανία (0-1) και να ψάχνει το απίθανο 3/3 στη League A.
Αγωνιστικά, υπάρχει επίσης το ματς της Εθνικής Κ21 με τη Λετονία (18:00, ΕΡΤ2 Σπορ) για τα προκριματικά του Euro, ενώ εξίσου ενδιαφέρον είναι και το Γερμανία - Σερβία (21:45, Novasports 3) που ενδιαφέρει άμεσα την Εθνική Ελλάδος
Πρώτος χρονικά είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού που φιλοξενείται στην Μπολόνια από τη Βίρτους (21:30, Novasports Prime), θέλοντας να κάνει το 3/3 στη φετινή Euroleague, καθώς προηγήθηκαν οι εκτός έδρας νίκες με Μπασκόνια (89-106) και Ζαλγκίρις Κάουνας (91-93).
Ακολουθεί το σπουδαίο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στην Τούμπα (21:45, Alpha/Novasports Start) για το Nations League, με την ομάδα του Γιοβάνοβιτς να προέρχεται από ισάριθμα διπλά με Σερβία (1-2) και Γερμανία (0-1) και να ψάχνει το απίθανο 3/3 στη League A.
Αγωνιστικά, υπάρχει επίσης το ματς της Εθνικής Κ21 με τη Λετονία (18:00, ΕΡΤ2 Σπορ) για τα προκριματικά του Euro, ενώ εξίσου ενδιαφέρον είναι και το Γερμανία - Σερβία (21:45, Novasports 3) που ενδιαφέρει άμεσα την Εθνική Ελλάδος
- Οι αθλητικές μεταδόσεις
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (19:00, Novasports 4)
- Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές (21:00, Novasports 5)
- Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός (21:30, Novasports Prime)
- Ελλάδα - Ολλανδία (21:45, Alpha/Novasports Start)
- Γερμανία - Σερβία (21:45, Novasports 3)
- Δανία - Πορτογαλία (21:45, Novasports 2)
- Ουαλία - Νορβηγία (21:45, Novasports Premier League)
- Ιρλανδία - Αυστρία (21:45, Novasports Extra 1)
- Ισραήλ - Κόσοβο (21:45, Novasports 6)
- Παρί - Ζαλγκίρις Κάουνας (21:45, Novasports 4)
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