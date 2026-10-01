Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα-Ολλανδία για το Nations League και Βίρτους-Ολυμπιακός για τη Euroleague
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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα-Ολλανδία για το Nations League και Βίρτους-Ολυμπιακός για τη Euroleague

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα-Ολλανδία για το Nations League και Βίρτους-Ολυμπιακός για τη Euroleague
Πέμπτη σήμερα και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων είναι πλούσιο, με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ.

Πρώτος χρονικά είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού που φιλοξενείται στην Μπολόνια από τη Βίρτους (21:30, Novasports Prime), θέλοντας να κάνει το 3/3 στη φετινή Euroleague, καθώς προηγήθηκαν οι εκτός έδρας νίκες με Μπασκόνια (89-106) και Ζαλγκίρις Κάουνας (91-93).

Ακολουθεί το σπουδαίο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στην Τούμπα (21:45, Alpha/Novasports Start) για το Nations League, με την ομάδα του Γιοβάνοβιτς να προέρχεται από ισάριθμα διπλά με Σερβία (1-2) και Γερμανία (0-1) και να ψάχνει το απίθανο 3/3 στη League A.

Αγωνιστικά, υπάρχει επίσης το ματς της Εθνικής Κ21 με τη Λετονία (18:00, ΕΡΤ2 Σπορ) για τα προκριματικά του Euro, ενώ εξίσου ενδιαφέρον είναι και το Γερμανία - Σερβία (21:45, Novasports 3) που ενδιαφέρει άμεσα την Εθνική Ελλάδος

  • Οι αθλητικές μεταδόσεις
  • Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (19:00, Novasports 4)
  • Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές (21:00, Novasports 5)
  • Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός (21:30, Novasports Prime)
  • Ελλάδα - Ολλανδία (21:45, Alpha/Novasports Start)
  • Γερμανία - Σερβία (21:45, Novasports 3)
  • Δανία - Πορτογαλία (21:45, Novasports 2)
  • Ουαλία - Νορβηγία (21:45, Novasports Premier League)
  • Ιρλανδία - Αυστρία (21:45, Novasports Extra 1)
  • Ισραήλ - Κόσοβο (21:45, Novasports 6)
  • Παρί - Ζαλγκίρις Κάουνας (21:45, Novasports 4)

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