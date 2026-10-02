Αρκούδα πετάγεται στη μέση του δρόμου και ορμάει πάνω σε αυτοκίνητο στην Ιαπωνία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αρκούδα Αυτοκίνητο Ιαπωνία

Αρκούδα πετάγεται στη μέση του δρόμου και ορμάει πάνω σε αυτοκίνητο στην Ιαπωνία, δείτε βίντεο

Το άγριο ζώο χτυπάει αρκετές φορές με δύναμη το καπό του αυτοκινήτου και στη συνέχεια  εξαφανίζεται μαζί με το μικρό της μέσα στο σκοτάδι

Αρκούδα πετάγεται στη μέση του δρόμου και ορμάει πάνω σε αυτοκίνητο στην Ιαπωνία, δείτε βίντεο
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Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (29/9), καθώς μία μεγάλη αρκούδα όρμησε πάνω σε αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου στο βόρειο τμήμα της νομαρχίας Χοκάιντο, στην Ιαπωνία.

Βίντεο που δημοσίευσε η Αστυνομία της Νομαρχίας Χοκάιντο από την κάμερα του ταμπλό του αυτοκινήτου καταγράφει τη στιγμή που η αρκούδα και το μικρό της βγαίνουν στο δρόμο και υποχρεώνουν έναν οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημά του.

Η αρκούσα χτυπάει αρκετές φορές με δύναμη το καπό του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια εξαφανίζεται μαζί με το μικρό της μέσα στο σκοτάδι.

Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ιαπωνίας NHK, εκείνη τη στιγμή βρισκόταν ένα άτομο στο αυτοκίνητο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ως αποτέλεσμα του συμβάντος.

Οι Aρχές επισημαίνουν στους κατοίκους και τους οδηγούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται αρκούδες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να αποφεύγουν να πλησιάζουν τα άγρια ζώα.
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