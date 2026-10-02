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Αρκούδα πετάγεται στη μέση του δρόμου και ορμάει πάνω σε αυτοκίνητο στην Ιαπωνία, δείτε βίντεο
Αρκούδα πετάγεται στη μέση του δρόμου και ορμάει πάνω σε αυτοκίνητο στην Ιαπωνία, δείτε βίντεο
Το άγριο ζώο χτυπάει αρκετές φορές με δύναμη το καπό του αυτοκινήτου και στη συνέχεια εξαφανίζεται μαζί με το μικρό της μέσα στο σκοτάδι
Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (29/9), καθώς μία μεγάλη αρκούδα όρμησε πάνω σε αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου στο βόρειο τμήμα της νομαρχίας Χοκάιντο, στην Ιαπωνία.
Βίντεο που δημοσίευσε η Αστυνομία της Νομαρχίας Χοκάιντο από την κάμερα του ταμπλό του αυτοκινήτου καταγράφει τη στιγμή που η αρκούδα και το μικρό της βγαίνουν στο δρόμο και υποχρεώνουν έναν οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημά του.
Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ιαπωνίας NHK, εκείνη τη στιγμή βρισκόταν ένα άτομο στο αυτοκίνητο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ως αποτέλεσμα του συμβάντος.
Οι Aρχές επισημαίνουν στους κατοίκους και τους οδηγούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται αρκούδες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να αποφεύγουν να πλησιάζουν τα άγρια ζώα.
Βίντεο που δημοσίευσε η Αστυνομία της Νομαρχίας Χοκάιντο από την κάμερα του ταμπλό του αυτοκινήτου καταγράφει τη στιγμή που η αρκούδα και το μικρό της βγαίνουν στο δρόμο και υποχρεώνουν έναν οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημά του.
Η αρκούσα χτυπάει αρκετές φορές με δύναμη το καπό του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια εξαφανίζεται μαζί με το μικρό της μέσα στο σκοτάδι.
🇯🇵 Dashcam footage captures bear slamming against car in Japan— AFP News Agency (@AFP) October 2, 2026
Footage from a passenger car in Japan's northern Hokkaido Prefecture shows it being attacked by a brown bear as what is believed to be its cub looks on. The incident took place on 29 September after the car slowed… pic.twitter.com/huR82JWsu8
Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ιαπωνίας NHK, εκείνη τη στιγμή βρισκόταν ένα άτομο στο αυτοκίνητο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ως αποτέλεσμα του συμβάντος.
Οι Aρχές επισημαίνουν στους κατοίκους και τους οδηγούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται αρκούδες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να αποφεύγουν να πλησιάζουν τα άγρια ζώα.
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