Εθνική Ελλάδας: Η ενδεκάδα για τον αγώνα με την Ολλανδία
Εθνική Ελλάδας: Η ενδεκάδα για τον αγώνα με την Ολλανδία
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας για τον εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο την Ολλανδία
Το εμπόδιο της Ολλανδίας καλείται να ξεπεράσει στις 21:45 η Εθνική Ελλάδας στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του UEFA Nations League.
Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου και έχει αποκτήσει διαφορά δύο πόντων από τους «οράνιε», οι οποίοι ακολουθούν στη δεύτερη θέση. Ενόψει του αγώνα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
Η ενδεκάδα της Εθνικής: Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Καρέτσας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Τζόλης, Παυλίδης, Ιωαννίδης.
Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου και έχει αποκτήσει διαφορά δύο πόντων από τους «οράνιε», οι οποίοι ακολουθούν στη δεύτερη θέση. Ενόψει του αγώνα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
Η ενδεκάδα της Εθνικής: Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Καρέτσας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Τζόλης, Παυλίδης, Ιωαννίδης.
Starting XI 🇬🇷🇳🇱 pic.twitter.com/eIud1CKOtI— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) October 1, 2026
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