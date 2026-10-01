ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου και ακυρώσεις δρομολογίων λόγω της κακοκαιρίας - Τι ισχύει για Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο

Εθνική Ελλάδας: Η ενδεκάδα για τον αγώνα με την Ολλανδία
SPORTS
Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενδεκάδα Εθνική Ελλάδας Εθνική Ολλανδίας UEFA Nations League

Εθνική Ελλάδας: Η ενδεκάδα για τον αγώνα με την Ολλανδία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας για τον εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο την Ολλανδία

Εθνική Ελλάδας: Η ενδεκάδα για τον αγώνα με την Ολλανδία
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το εμπόδιο της Ολλανδίας καλείται να ξεπεράσει στις 21:45 η Εθνική Ελλάδας στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του UEFA Nations League.

Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου και έχει αποκτήσει διαφορά δύο πόντων από τους «οράνιε», οι οποίοι ακολουθούν στη δεύτερη θέση. Ενόψει του αγώνα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Η ενδεκάδα της Εθνικής: Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Καρέτσας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Τζόλης, Παυλίδης, Ιωαννίδης. 


3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης