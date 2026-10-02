Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Ένοπλες Δυνάμεις Άσκηση

Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Κινητοποίηση δυνάμεων σε όλη την Ελλάδα - Στρατός, Πολεμικό Ναυτικό, Αεροπορία και Ειδικές Δυνάμεις στην άσκηση

Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
14 ΣΧΟΛΙΑ
Η μέγιστη κινητοποίηση δυνάμεων στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα χαρακτήρισε τη φετινή μεγάλης κλίμακας Τακτική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 26», σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, η οποία διεξήχθη από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ), των Σωμάτων Ασφαλείας και φορέων του πολιτικού τομέα, που ως σκοπό είχε την εξέταση και δοκιμή του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων (ΣΧΚ).


Στο πλαίσιο διεξαγωγής της Άσκησης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, επισκέφθηκε το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ) καθώς επίσης και τα Κέντρα Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) Μειζόνων Διοικήσεων που συμμετείχαν σε αυτή (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, Αρχηγείο Στόλου, Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης).

Παράλληλα με την ΤΑΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 26» ενεργοποιήθηκε και η Δύναμη Ταχείας Αντιδράσεως «ΔΕΛΤΑ», στο πλαίσιο ελέγχου χρονικών ετοιμοτήτων Μονάδων των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) και της ΔΕΠ, τόσο σε ασκησιακό επίπεδο (ΤΑΑΣ) όσο και σε πραγματική βάση (Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων).

Η ΤΑΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 26» εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης και της διαρκούς ενίσχυσης της ετοιμότητας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Δείτε φωτογραφίες από την άσκηση:

Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαχητικά, πολεμικά πλοία και ειδικές δυνάμεις στη μεγάλη άσκηση «Αλέξανδρος 26», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
14 ΣΧΟΛΙΑ

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