Γιάννης Σπαλιάρας: Θα πάω στη Γεωργία να δω τη σύντροφό μου, αν είναι εκεί και οι γονείς της θα τους γνωρίσω

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Το μοντέλο έκανε δηλώσεις για τη σύντροφό του και στο «Πρωινό»: «Μιλάμε πάρα πολύ, έχουμε πάρα πολλά κοινά. Τελείωσε ψυχολογία στο πανεπιστήμιο της Τυφλίδας και μετά ασχολήθηκε και με τη γιόγκα και την ολιστική θεραπεία. Έχουμε πάρα πολλά κοινά και συζητάμε πάρα πολύ για το well-being. Μιλάμε στα αγγλικά», είπε και εξήγησε πως εκείνη θέλει να μάθει και ελληνικά και το προσπαθεί.Όπως ανέφερε, είναι η πρώτη φορά που κάνει σχέση από απόσταση, ωστόσο πιστεύει πως λειτουργεί: «Μέχρι τώρα καλά πάει η σχέση από απόσταση. Σίγουρα όταν υπάρχει απόσταση δεν υπάρχει ρουτίνα και δεν υπάρχει αυτή η αλλοίωση, αλλά είναι δύσκολο. Πρώτη φορά κάνω τέτοια σχέση, αλλά όλα καλά».Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ρωτήθηκε πώς αισθάνεται που είναι από τους πιο σέξι άντρες στην Ελλάδα, με τον Γιάννη Σπαλιάρα να απαντά: «Όταν κοιτιέμαι καλά αισθάνομαι, αλλά καλύτερα να μιλάνε οι άλλοι για εμάς».Κλείνοντας, μίλησε για το φλερτ που δέχεται, επισημαίνοντας πως πλέον εκείνον τον ενδιαφέρουν βαθύτερες καταστάσεις: «Υπάρχει το φλερτ στα social media και γενικά. Ωραίο είναι να υπάρχει. Προτιμώ το ζωντανό και όχι το διαδικτυακό. Μεγαλώνοντας ψάχνω περισσότερο μία σχέση, ψάχνω έρωτα, δεν ψάχνω επιφανειακά πράγματα», είπε.