Ο Ντουπλάντις αιφνιδίασε και ανακοίνωσε πως δεν θ' αγωνιστεί στον κλειστό στίβο το 2027
SPORTS
Μόντο Ντουπλάντις Επί κοντώ Στίβος

Ο Ντουπλάντις αιφνιδίασε και ανακοίνωσε πως δεν θ' αγωνιστεί στον κλειστό στίβο το 2027

Ανάμεσα στους αγώνες που θα απουσιάσει ο Σουηδός Ολυμπιονίκης θα είναι και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στη Βαλένθια

Ο Ντουπλάντις αιφνιδίασε και ανακοίνωσε πως δεν θ' αγωνιστεί στον κλειστό στίβο το 2027
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Ο Μόντο Ντουπλάντις σε μια αιφνιδιαστική απόφαση, έκανε γνωστό πως δε θα λάβει μέρος στους αγώνες του κλειστού στίβου το 2027. 

Ο λόγος είναι προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα για το πρόγραμμα του ανοικτού στίβου. Ο 27χρονος Σουηδός χρυσός Ολυμπιονίκης, Παγκόσμιος Πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης μίλησε για την απόφασή του αυτή.  

«Είχα μια φανταστική σεζόν φέτος. Λατρεύω το άλμα επί κοντώ και θέλω να συνεχίσω να προκαλώ τον εαυτό μου για να συνεχίσω να πετυχαίνω μεγαλύτερα ύψη.

Ήταν όμως μια σεζόν με πολύ απαιτητικό πρόγραμμα και θέλω να δώσω στο σώμα μου τον χρόνο αποκατάστασης και την προετοιμασία που χρειάζεται, ώστε να μπορέσω να αποδώσω στο έπακρο όταν επιστρέψω στους αγώνες», δήλωσε ο Ντουπλάντις.

Για να προσθέσει: «Στόχος μου είναι να προπονηθώ καλά και να προετοιμαστώ για τη σεζόν του 2027 στον ανοικτό στίβο, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα τον Μάιο». 

Ανάμεσα στους αγώνες που δε θα λάβει μέρος ο Ντουπλάντις θα είναι και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που θα γίνει στη Βαλένθια από τις 3 έως τις 6 Μαρτίου 2027.
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