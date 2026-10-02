Μιχάλης Ρέππας: Υπήρχε μία περίοδος που δεν μπορούσα να καλυφθώ από τα ασφαλιστικά μου ταμεία επειδή δεν είχα λεφτά να πληρώσω

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στις επαγγελματικές του επιτυχίες. Όπως δήλωσε, όταν κυκλοφόρησαν οι «Τρεις Χάριτες» αντιλήφθηκε για πρώτη φορά την αγάπη του κόσμου, όμως τότε δημιουργήθηκε και ένα πρωτόγνωρο άγχος ώστε να «πετύχει» ξανά με την επόμενη δουλειά του: «Στην επαρχία κατάλαβα πρώτη φορά ότι ο κόσμος μας αγαπάει. Δεν με άγχωσε αυτό. Όταν πέρασαν οι “Χάριτες” εννοείται ότι με άγχωσε να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο. Δεν έβαλα εγώ τον πήχη ψηλά, μόνος του πήγε. Ο κόσμος τον έβαλε. Εμείς κάνουμε ό,τι νομίζουμε καλύτερο. Ο κόσμος κάνει την επιτυχία, δεν την κάνει ο καλλιτέχνης», ανέφερε.Ο Μιχάλης Ρέππας τόνισε, παρόλα αυτά, πως πολλές φορές έχει πέσει έξω: «Δεν έχω το κριτήριο της επιτυχίας. Και έξω έχω πέσει και μέσα έχω πέσει. Όλα έχουν συμβεί. Αλλά αυτό που έχει ανάγκη την κάθε στιγμή το κοινό, ποτέ κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Ποτέ. Πρέπει να συμπέσει το timing. Δηλαδή, το “Safe Sex” βγήκε και έγινε μπαμ. Το “Κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο” ήταν πολύ πιο βραδυφλεγές», σημείωσε.