Μιχάλης Ρέππας: Υπήρχε μία περίοδος που δεν μπορούσα να καλυφθώ από τα ασφαλιστικά μου ταμεία επειδή δεν είχα λεφτά να πληρώσω
Μιχάλης Ρέππας: Υπήρχε μία περίοδος που δεν μπορούσα να καλυφθώ από τα ασφαλιστικά μου ταμεία επειδή δεν είχα λεφτά να πληρώσω
Κυρίως στην οικονομική κρίση, αλλά ήρθε καπάκι και ο κορωνοϊός και τα έκανε όλα λίμπα, πρόσθεσε ο ηθοποιός και σεναριογράφος
Μία εξομολόγηση για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε έκανε ο Μιχάλης Ρέππας, σημειώνοντας πως δεν μπορούσε να καλυφθεί από τα ασφαλιστικά του ταμεία, καθώς δεν μπορούσε να τα πληρώσει.
Όπως ανέφερε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day», ο ηθοποιός και σεναριογράφος εξήγησε πως τα προβλήματα δημιουργήθηκαν όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση στη χώρα, ωστόσο εντάθηκαν όταν εμφανίστηκε ο κορωνοϊός.
Παρόλα αυτά, ο Μιχάλης Ρέππας επισήμανε πως πλέον έχει αφήσει αυτή την περίοδο πίσω του: «Πέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπως όλοι οι Έλληνες, στην οικονομική κρίση, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πάλι στη φάση που ήμουν πριν. Ο covid ήρθε καπάκι και τα έκανε όλα λίμπα, αλλά κυρίως στην οικονομική κρίση. Δυστυχώς ήρθε η στιγμή για εμένα, -αλλά και για πάρα πολλούς Έλληνες- που δεν μπορούσα να καλυφτώ από τα ασφαλιστικά μου ταμεία, επειδή δεν είχα λεφτά να πληρώσω. Τότε πολλοί φίλοι μου, μου είπαν “Τι βλακείες κάθεσαι και λες και λες ότι δεν έχεις λεφτά”. Είπα ότι δεν μου αρέσει η εικόνα ότι είμαστε σε μια γυάλα, γιατί δεν ζούμε σε μία γυάλα. Ζούμε όπως ζει ο κόσμος και την περίοδο της κρίσης όλοι επηρεαστήκαμε, εκτός από τους ανθρώπους είχαν να κάνουν με τη ναυτιλία, όλοι οι άλλοι δυσκολευτήκαμε», είπε.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στις επαγγελματικές του επιτυχίες. Όπως δήλωσε, όταν κυκλοφόρησαν οι «Τρεις Χάριτες» αντιλήφθηκε για πρώτη φορά την αγάπη του κόσμου, όμως τότε δημιουργήθηκε και ένα πρωτόγνωρο άγχος ώστε να «πετύχει» ξανά με την επόμενη δουλειά του: «Στην επαρχία κατάλαβα πρώτη φορά ότι ο κόσμος μας αγαπάει. Δεν με άγχωσε αυτό. Όταν πέρασαν οι “Χάριτες” εννοείται ότι με άγχωσε να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο. Δεν έβαλα εγώ τον πήχη ψηλά, μόνος του πήγε. Ο κόσμος τον έβαλε. Εμείς κάνουμε ό,τι νομίζουμε καλύτερο. Ο κόσμος κάνει την επιτυχία, δεν την κάνει ο καλλιτέχνης», ανέφερε.
Ο Μιχάλης Ρέππας τόνισε, παρόλα αυτά, πως πολλές φορές έχει πέσει έξω: «Δεν έχω το κριτήριο της επιτυχίας. Και έξω έχω πέσει και μέσα έχω πέσει. Όλα έχουν συμβεί. Αλλά αυτό που έχει ανάγκη την κάθε στιγμή το κοινό, ποτέ κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Ποτέ. Πρέπει να συμπέσει το timing. Δηλαδή, το “Safe Sex” βγήκε και έγινε μπαμ. Το “Κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο” ήταν πολύ πιο βραδυφλεγές», σημείωσε.
Όπως ανέφερε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day», ο ηθοποιός και σεναριογράφος εξήγησε πως τα προβλήματα δημιουργήθηκαν όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση στη χώρα, ωστόσο εντάθηκαν όταν εμφανίστηκε ο κορωνοϊός.
Παρόλα αυτά, ο Μιχάλης Ρέππας επισήμανε πως πλέον έχει αφήσει αυτή την περίοδο πίσω του: «Πέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπως όλοι οι Έλληνες, στην οικονομική κρίση, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πάλι στη φάση που ήμουν πριν. Ο covid ήρθε καπάκι και τα έκανε όλα λίμπα, αλλά κυρίως στην οικονομική κρίση. Δυστυχώς ήρθε η στιγμή για εμένα, -αλλά και για πάρα πολλούς Έλληνες- που δεν μπορούσα να καλυφτώ από τα ασφαλιστικά μου ταμεία, επειδή δεν είχα λεφτά να πληρώσω. Τότε πολλοί φίλοι μου, μου είπαν “Τι βλακείες κάθεσαι και λες και λες ότι δεν έχεις λεφτά”. Είπα ότι δεν μου αρέσει η εικόνα ότι είμαστε σε μια γυάλα, γιατί δεν ζούμε σε μία γυάλα. Ζούμε όπως ζει ο κόσμος και την περίοδο της κρίσης όλοι επηρεαστήκαμε, εκτός από τους ανθρώπους είχαν να κάνουν με τη ναυτιλία, όλοι οι άλλοι δυσκολευτήκαμε», είπε.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στις επαγγελματικές του επιτυχίες. Όπως δήλωσε, όταν κυκλοφόρησαν οι «Τρεις Χάριτες» αντιλήφθηκε για πρώτη φορά την αγάπη του κόσμου, όμως τότε δημιουργήθηκε και ένα πρωτόγνωρο άγχος ώστε να «πετύχει» ξανά με την επόμενη δουλειά του: «Στην επαρχία κατάλαβα πρώτη φορά ότι ο κόσμος μας αγαπάει. Δεν με άγχωσε αυτό. Όταν πέρασαν οι “Χάριτες” εννοείται ότι με άγχωσε να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο. Δεν έβαλα εγώ τον πήχη ψηλά, μόνος του πήγε. Ο κόσμος τον έβαλε. Εμείς κάνουμε ό,τι νομίζουμε καλύτερο. Ο κόσμος κάνει την επιτυχία, δεν την κάνει ο καλλιτέχνης», ανέφερε.
Ο Μιχάλης Ρέππας τόνισε, παρόλα αυτά, πως πολλές φορές έχει πέσει έξω: «Δεν έχω το κριτήριο της επιτυχίας. Και έξω έχω πέσει και μέσα έχω πέσει. Όλα έχουν συμβεί. Αλλά αυτό που έχει ανάγκη την κάθε στιγμή το κοινό, ποτέ κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Ποτέ. Πρέπει να συμπέσει το timing. Δηλαδή, το “Safe Sex” βγήκε και έγινε μπαμ. Το “Κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο” ήταν πολύ πιο βραδυφλεγές», σημείωσε.
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