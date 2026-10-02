Ο Πιτ Ντέιβιντσον δήλωσε ότι είναι εύκολο να παραμένει νηφάλιος από τότε που έγινε πατέρας
Ο Πιτ Ντέιβιντσον δήλωσε ότι είναι εύκολο να παραμένει νηφάλιος από τότε που έγινε πατέρας
Κάθε φορά που μου περνάει κάποια σκέψη από το μυαλό, κοιτάζω την εικόνα της στο κινητό μου και λέω «Α, όχι», πρόσθεσε ο κωμικός
Καθοριστικό σημείο καμπής αποτέλεσε η πατρότητα για τον Πιτ Ντέιβιντσον, ο οποίος αποκάλυψε ότι η εννέα μηνών κόρη του, Σκότι, είναι σήμερα ο βασικός λόγος που παραμένει μακριά από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Ο Ντέιβιντσον έγινε πατέρας τον Δεκέμβριο του 2025, όταν απέκτησε τη Σκότι με την πρώην σύντροφό του Έλσι Χιούιτ.
Ο 32χρονος κωμικός μίλησε στο Variety για την πορεία του προς την απεξάρτηση, εξηγώντας ότι έχει αφήσει πίσω του τη χρήση σκληρών ουσιών εδώ και δύο με τρία χρόνια, ενώ έχει σταματήσει και τη μαριχουάνα εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.
«Δεν μπλέκω πια με ναρκωτικά. Έχουν περάσει δύο ή τρία χρόνια από τότε που έκανα πολύ σκληρά πράγματα και περίπου ένας χρόνος ή και περισσότερο από τότε που σταμάτησα τη μαριχουάνα. Παραδόξως, το πιο δύσκολο πράγμα να κόψω ήταν η μαριχουάνα», είπε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε, πλέον η κόρη του λειτουργεί ως άμεση υπενθύμιση κάθε φορά που περνά από το μυαλό του η σκέψη να επιστρέψει σε παλιές συνήθειες. «Τώρα είναι εύκολο επειδή έχω παιδί. Κάθε φορά που μου περνάει κάποια σκέψη από το μυαλό, κοιτάζω την εικόνα στο κινητό μου και λέω: “Α, ναι, όχι”».
Στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή η κατάσταση είχε γίνει τόσο σοβαρή, ώστε ο ίδιος άρχισε να φοβάται. «Άρχισε να γίνεται τρομακτικό, γιατί δεν ένιωθα πια ότι ήμουν υπό την επήρεια. Αντίθετα, ένιωθα “φτιαγμένος” όταν δεν έκανα χρήση, οπότε σκέφτηκα ότι αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα», εκμυστηρεύτηκε.
Ο κωμικός εξομολογήθηκε επίσης ότι, στην κορύφωση του εθισμού του, έκανε χρήση κεταμίνης, LSD, παραισθησιογόνων μανιταριών και υποξειδίου του αζώτου, ενώ κάπνιζε μαριχουάνα όλη μέρα και έπαιρνε χάπια καθημερινά. «Ήταν κεταμίνη. Την έπαιρνα σε υγρή μορφή και τη “μαγείρευα”. Έπαιρνα επίσης LSD, παραισθησιογόνα μανιτάρια, εισέπνεα υποξείδιο του αζώτου, κάπνιζα μαριχουάνα όλη μέρα και έπαιρνα χάπια κάθε μέρα», θυμήθηκε.
Ο 32χρονος κωμικός μίλησε στο Variety για την πορεία του προς την απεξάρτηση, εξηγώντας ότι έχει αφήσει πίσω του τη χρήση σκληρών ουσιών εδώ και δύο με τρία χρόνια, ενώ έχει σταματήσει και τη μαριχουάνα εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.
«Δεν μπλέκω πια με ναρκωτικά. Έχουν περάσει δύο ή τρία χρόνια από τότε που έκανα πολύ σκληρά πράγματα και περίπου ένας χρόνος ή και περισσότερο από τότε που σταμάτησα τη μαριχουάνα. Παραδόξως, το πιο δύσκολο πράγμα να κόψω ήταν η μαριχουάνα», είπε χαρακτηριστικά.
Pete Davidson Says It’s ‘Easy’ to Stay Sober Since Becoming a Dad to 9-Month-Old Daughter Scottie https://t.co/8YE8fKKsdp— People (@people) October 1, 2026
Στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή η κατάσταση είχε γίνει τόσο σοβαρή, ώστε ο ίδιος άρχισε να φοβάται. «Άρχισε να γίνεται τρομακτικό, γιατί δεν ένιωθα πια ότι ήμουν υπό την επήρεια. Αντίθετα, ένιωθα “φτιαγμένος” όταν δεν έκανα χρήση, οπότε σκέφτηκα ότι αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα», εκμυστηρεύτηκε.
Ο κωμικός εξομολογήθηκε επίσης ότι, στην κορύφωση του εθισμού του, έκανε χρήση κεταμίνης, LSD, παραισθησιογόνων μανιταριών και υποξειδίου του αζώτου, ενώ κάπνιζε μαριχουάνα όλη μέρα και έπαιρνε χάπια καθημερινά. «Ήταν κεταμίνη. Την έπαιρνα σε υγρή μορφή και τη “μαγείρευα”. Έπαιρνα επίσης LSD, παραισθησιογόνα μανιτάρια, εισέπνεα υποξείδιο του αζώτου, κάπνιζα μαριχουάνα όλη μέρα και έπαιρνα χάπια κάθε μέρα», θυμήθηκε.
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