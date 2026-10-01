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Θεσσαλονίκη: Έριχναν επί δύο χρόνια μπάζα και τρίμματα πίσσας σε χωράφι στη Θέρμη, δύο συλλήψεις
Θεσσαλονίκη: Έριχναν επί δύο χρόνια μπάζα και τρίμματα πίσσας σε χωράφι στη Θέρμη, δύο συλλήψεις
Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 29 και 33 ετών
Στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν δύο άτομα έπειτα από ανεξέλεγκτη απόρριψη φορτίου.
Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 29 και 33 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος τριών ακόμη ημεδαπών ηλικίας 67, 68 και 37 ετών (2 άνδρες– 1 γυναίκα αντίστοιχα), σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.
Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας είναι ο 67χρονος, ενώ Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της υπεργολάβου εταιρείας είναι η 37χρονη, ως επιβλέπουσα για την εκτέλεση του έργου.
Επίσης προέκυψε, ότι αποκλειστικός χρήστης της επίμαχης έκτασης απορρίψεων είναι εταιρία με Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο 68χρονο ημεδαπό, ο οποίος ήρθε σε συνεννόηση με την 37χρονη για την ανωτέρω απόρριψη, ενώ στο συγκεκριμένο γεωτεμάχιο μεταφέρονται συστηματικά κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 2 ετών, μεγάλοι όγκοι αποβλήτων που προκύπτουν από εργασίες που αφορούν στην κατασκευή τεχνικών έργων, χωρίς τη σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αρμόδια αρχή.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών και επεμβάσεων είναι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής, η αλλαγή της γεωμορφολογίας του εδάφους και η μεταβολή της στάθμης των φυσικών υψομέτρων του εδάφους, καθιστώντας το έτσι ακατάλληλο για τις επιθυμητές του χρήσεις κατά παράβαση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 29 και 33 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος τριών ακόμη ημεδαπών ηλικίας 67, 68 και 37 ετών (2 άνδρες– 1 γυναίκα αντίστοιχα), σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.
Έριχναν συστηματικά μπάζα και πίσσα σε χωράφιΕιδικότερα, πρωινές ώρες χθες (30/9) σε γεωτεμάχιο που βρίσκεται σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, εντοπίστηκε ΙΧ φορτηγό, με οδηγό τον 29χρονο, να πραγματοποιεί ανεξέλεγκτη απόρριψη φορτίου αποτελούμενο από τρίμματα πίσσας από απόξεση οδοστρώματος, κατ΄εντολή του 33χρονου, ο οποίος εργάζεται σε εταιρεία, ως υπεύθυνος εργοδηγός εργασιών οδοποιίας που εκτελούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένου έργου συντήρησης.
Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας είναι ο 67χρονος, ενώ Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της υπεργολάβου εταιρείας είναι η 37χρονη, ως επιβλέπουσα για την εκτέλεση του έργου.
Επίσης προέκυψε, ότι αποκλειστικός χρήστης της επίμαχης έκτασης απορρίψεων είναι εταιρία με Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο 68χρονο ημεδαπό, ο οποίος ήρθε σε συνεννόηση με την 37χρονη για την ανωτέρω απόρριψη, ενώ στο συγκεκριμένο γεωτεμάχιο μεταφέρονται συστηματικά κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 2 ετών, μεγάλοι όγκοι αποβλήτων που προκύπτουν από εργασίες που αφορούν στην κατασκευή τεχνικών έργων, χωρίς τη σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αρμόδια αρχή.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών και επεμβάσεων είναι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής, η αλλαγή της γεωμορφολογίας του εδάφους και η μεταβολή της στάθμης των φυσικών υψομέτρων του εδάφους, καθιστώντας το έτσι ακατάλληλο για τις επιθυμητές του χρήσεις κατά παράβαση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
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