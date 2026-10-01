Ο Ρούμπιο στην Αθήνα για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας - ΗΠΑ, ανακοινώθηκε η επίσκεψη από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Όπως αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του Στρατηγικού Διαλόγου θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια